La rivière atmosphérique de la côte de la Colombie-Britannique apporte des vents forts à l’intérieur – Kelowna Capital News

Dans le sillage des rivières atmosphériques prévues sur la côte de la Colombie-Britannique, certaines parties de l’intérieur seront touchées par des vents violents jusqu’au week-end.

Environnement Canada a émis des avertissements tôt le jeudi matin 27 octobre, au milieu des vents violents sur les autoroutes Coquihalla et Connector, les communautés des régions d’Okanagan, Similkameen et Columbia-Shuswap étant touchées tout au long de l’après-midi.

Le ministère fédéral a prévu une paire de rivières atmosphériques cette semaine sur la côte et les experts affirment que ses effets potentiels commencent à peser sur le système météorologique de l’intérieur.

“Nous ne verrons peut-être pas des tonnes de précipitations par rapport à la côte, mais il semble qu’il y aura une force de vent similaire dimanche après-midi”, a déclaré Derek Lee, météorologue d’Environnement et Changement climatique Canada.

BC Hydro a envoyé un avis à l’échelle de la province plus tôt cette semaine, indiquant que la saison des tempêtes de cette année pourrait être plus dommageable, car les arbres affaiblis par la sécheresse sont plus susceptibles de se casser ou de tomber et d’atterrir sur les lignes électriques. Kelowna, en particulier, a connu son deuxième mois de septembre le plus sec de tous les temps et est restée bloquée sur zéro millimètre de précipitations à la mi-octobre.

Les vents à travers l’intérieur ont atteint 60 kilomètres par heure jeudi, avec des pannes de courant signalées à Princeton, Keremeos et Revelstoke plus tôt dans la journée.

“La rivière atmosphérique se dirige vers la côte sud”, a ajouté Lee. “Dans la vallée, c’est avant tout le vent qui compte.”

Bien qu’Environnement Canada affirme que les vents se calmeront d’ici jeudi soir, les impacts des rivières atmosphériques devraient persister dans les prévisions de la fin de semaine à partir de dimanche.

Plus tôt dans la semaine, le ministère fédéral a prédit qu’une paire de rivières atmosphériques frapperait la côte de la Colombie-Britannique – l’une sur la côte centrale et l’autre sur l’île de Vancouver et le Lower Mainland.

