La “rivière atmosphérique” commence à marteler l’ouest des États-Unis avec de la pluie et de la neige

Le plus grand risque, a-t-il ajouté, se trouvait dans les zones précédemment brûlées le long de la côte, où des précipitations rapides et prolongées pourraient provoquer des coulées de boue ou des coulées de débris.

Mardi soir, environ deux à six pouces de pluie étaient tombés dans les zones les plus durement touchées, et le système de tempête devait balayer la région entre les montagnes Rocheuses et la Sierra Nevada, ainsi que les plaines centrales. Le système devait fournir de la pluie sur la côte ouest ainsi que dans certaines parties du centre et du sud de la Californie jusqu’à mercredi matin, ont déclaré les prévisionnistes, ajoutant que quelques crues éclair dispersées étaient possibles.

Près de cinq millions de personnes dans les régions métropolitaines de Seattle et de Portland, en Oregon, étaient soumises à des avertissements de vents violents mardi, avec des vitesses de vent soutenues atteignant jusqu’à 30 miles par heure et des rafales pouvant atteindre 60 miles par heure, a déclaré M. Churchill. L’aéroport international de Seattle-Tacoma avait enregistré des rafales de plus de 50 miles par heure mardi, a-t-il ajouté. “C’est l’élément le plus dommageable”, a déclaré M. Churchill à propos des rafales de vent.

À Portland, la forte averse a inondé les routes et les rivières, tandis que des vents violents ont abattu des arbres et des lignes électriques, coupant le courant. Mardi soir, plus de 135 000 clients étaient sans électricité dans l’Oregon, selon PowerOutage.us, qui suit les interruptions de courant. Plus de 60 000 clients avaient également perdu l’électricité en Californie et dans l’État de Washington, selon le site.