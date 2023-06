La rivalité Yankees-Red Sox s’est-elle adoucie ? « Je ne sais pas combien nous transportons ces bagages »

Jake Mintz Analyste FOX Sports MLB

C’est la rivalité la plus passionnée du baseball, ou du moins c’était le cas.

Depuis que Boston a envoyé un jeune cogneur/lanceur nommé Babe Ruth dans le Bronx pour un gros sac d’argent en 1919, ces deux gigantesques franchises ont été inextricablement et dramatiquement entrelacées.

Ils se sont battus pour des fanions et pour la fierté. Leur histoire est jonchée de courses éliminatoires tendues, de matchs de marathon emblématiques et de bagarres à faire exploser les lèvres. L’un des plus grands lanceurs de tous les temps a un jour jeté un septuagénaire sur le gazon. Au début des années 2000, à l’époque Manny-Pedro-Ortiz-Jeter-A-Rod, les Yankees et les Red Sox pouvaient difficilement être dans la même ville sans se donner la main.

Mais alors que leurs fans vivent et meurent encore avec le linge, la température sur le terrain s’est sans aucun doute refroidie au cours des dernières saisons. Ces clubs ne sont pas allés aux coups de poing depuis le premier mois de 2018 lorsque Tyler Austin a chargé le monticule contre Joe Kelly. Seuls quatre joueurs de ce match – Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Domingo Germán et Rafael Devers – restent dans leurs équipes respectives.

Avec le nouveau calendrier MLB plus équilibré, Boston et New York ne s’affronteront que 14 fois par saison, cinq de moins qu’auparavant. La série de ce week-end dans le Bronx, qui comprend une inclinaison du samedi soir sur FOX (19 h 35 HE), marque leurs premières rencontres de 2023. Alors que plusieurs joueurs impliqués reconnaissent que les matchs Sox-Yanks ont toujours une intensité accrue et une atmosphère incomparable qui les entourent, ils admettent ouvertement que le dédain fougueux d’il y a 20 ans a cédé la place au respect mutuel, voire à l’ambivalence.

Mais pourquoi?

Qu’est-ce qui a causé ce relâchement du boeuf, ce refroidissement des tensions entre les Red Sox et les Yankees ?

« Cela ne ressemble pas à ce que nous avons avec Tampa maintenant, ou avec Toronto maintenant », a affirmé le lanceur des Yankees Nestor Cortes. « Vous pourriez dire que [the Red Sox] n’ont pas été qui ils sont vraiment ces deux dernières années. »

Ceux de Boston serrent les poings, ceux de New York lèvent les leurs. Il convient de noter que malgré leur pénurie actuelle de titres de 13 saisons, les Yankees ont été un rocher de cohérence, terminant plus de 0,500 chaque saison depuis 1992. Et même si Boston a remporté quatre titres depuis 2004, leur dernière décennie a été beaucoup plus volatile , une montagne russe oscillant entre le concurrent des World Series et le paillasson AL East. Cet argument manque cependant de poids si l’on considère le quasi-siècle de déséquilibre entre les deux équipes qui a néanmoins abouti à une rivalité aussi controversée.

Mais le point de Cortes sur Tampa et Toronto sonne vrai. Des segments de la formation et du personnel d’entraîneurs de New York nourrissent une véritable aversion pour leurs compatriotes de Tampa et de Toronto. Déjà cette saison, les Yankees ont eu des affrontements épicés avec les Rays et les Blue Jays. Tampa en particulier est devenu une épine dans le camp de New York, les deux équipes se livrant régulièrement à des batailles de boules de haricots, à des matchs de cris et à des dégagements de banc au cours de la dernière demi-décennie.

L’as des Yankees Gerrit Cole, qui n’a duré que deux manches contre Boston à Fenway lors du match joker de 2021, a également minimisé l’animosité persistante entre deux franchises qui, il n’y a pas si longtemps, se tenaient à la gorge sur une base annuelle.

« Je ne peux pas parler de la haine d’il y a 15 ou 20 ans, mais je dirais qu’il n’y en a plus beaucoup maintenant », a déclaré Cole. « Nous voulons les battre aussi fort que nous voulons battre Baltimore. Et même si c’est plus unique dans le sens de l’histoire, je ne sais pas à quel point nous portons ce bagage avec nous. »

L’avènement des médias sociaux et l’augmentation du mouvement des joueurs au cours de la dernière décennie sont une autre raison potentielle du déclin des hostilités au niveau de la surface. Parce que les joueurs s’entraînent les uns avec les autres et échangent si souvent des équipes, il existe souvent des relations plus profondes entre les adversaires que les coéquipiers.

« Franchy Cordero et Jake Bauers sont mes gars », a déclaré le joueur de champ intérieur des Red Sox Christian Arroyo. « Je ne vais pas commencer à les détester juste parce qu’ils sont chez les Yankees. »

Une autre théorie proposée par ceux qui entourent le club-house concerne la relation étroite entre le manager des Yankees Aaron Boone et le manager des Red Sox Alex Cora. Les deux ont travaillé ensemble en tant qu’analystes à la caméra chez ESPN pendant un certain nombre d’années et ont un rapport phénoménal qui pourrait aider à empêcher de manière préventive l’éruption de tout volcan potentiel sur le terrain.

« Alex, je me connais très bien et nous sommes amis et nous avons vraiment beaucoup de respect l’un pour l’autre », a déclaré Boone à FOX Sports. « En ce qui concerne la rivalité, cela pourrait aller et venir un peu et je pense que nous sommes à un moment où il y a un respect plus sain les uns pour les autres. »

Anthony Volpe, l’arrêt-court recrue des Yankees qui a grandi en tant que fan inconditionnel du club, n’a pas encore participé à un match de saison régulière contre les Red Sox. Et parce que Volpe n’avait que 2 ans lorsque son manager actuel a battu l’un des plus célèbres aller-retour de l’histoire du baseball, il a appris l’apogée de la rivalité par l’intermédiaire de ses parents. Le fait que son père ait assisté au match 7 de la série de championnats de la Ligue américaine de 2003 a certainement aidé.

« Quand j’étais jeune, la rivalité était réelle avec ma famille », a déclaré Volpe. « Mais en vieillissant, ça a changé. Ma mère détestait les Red Sox, mais avec le temps, ils n’avaient plus de joueurs détestables. Elle disait : ‘Qu’est-ce que je vais faire, détester Mookie Betts ?' »

Mais même s’il y a nettement moins d’animosité entre les joueurs sur le terrain, la dynamique entre les joueurs et les fans est plus combative que jamais. Entrez dans les gradins du Yankee Stadium ce vendredi lorsque les Sox sont en ville et vous sentirez le venin, directement des cordes vocales de centaines de purs et durs à fines rayures à trois bières.

« Ça vient des tribunes, mec », a déclaré Arroyo. « Vous sortez au Yankee Stadium et ces fans sont sur vous. »

Les Yankees disent que le parc Fenway n’est pas différent.

« En fin de compte, cependant, quand j’y vais et que je lance, c’est hostile », a déclaré Cole.

« La musique se cogne toujours là-bas », a déclaré Cortes. « Lorsque vous vous échauffez dans l’enclos des releveurs à Fenway, vous êtes tellement proche des fans que vous pouvez vraiment sentir la chaleur. Lorsque Gerrit s’échauffait pour le match joker en 21, vous pouviez sentir la haine. «

Boone, qui en tant que joueur a frappé peut-être le circuit le plus mémorable de la rivalité, se souvient avoir été averti des fans de Boston par un de ses entraîneurs des Reds lorsque les Yankees ont acquis l’ancien joueur de troisième but par échange à la mi-2003.

« Il est venu me souhaiter bonne chance et il m’a dit : ‘Tu n’as aucune idée de ce dans quoi tu t’embarques.’ Je pensais qu’il était ridicule », a déclaré Boone. « Mais ensuite, lors de notre premier voyage à Boston, la clé de ma chambre d’hôtel n’a pas fonctionné et ils ont envoyé quelqu’un pour la réparer. Le gars portait un chapeau Sox et je jure qu’il a délibérément passé une heure à réparer la serrure. Alors j’ai compris . »

Volpe, toujours le jeune homme de 22 ans aux yeux de biche et impatient, a souri lorsqu’on lui a demandé ce qu’il attendait le plus d’être un autre personnage de la rivalité.

« Je suis ravi d’aller à Fenway et d’en faire l’expérience », a déclaré Volpe. « Ils vont probablement me détester. Mais tu veux être le genre de joueur qu’ils détestent. »

L’arrêt-court de la génération Z est parfait: même si les joueurs sur le losange ne se sentent pas concernés par les gars de l’autre pirogue, les fans garderont toujours les matchs Yankees-Red Sox significatifs et épicés.

Tous les fans des Yankees qui lancent des bombes F et lancent le majeur dans le Bronx ont vécu et sont morts avec les rayures bien avant qu’Aaron Judge ne les enfile, et continueront de le faire longtemps après que le MVP en titre de l’AL l’appelle une carrière. Parce que les fans s’en soucient, parce qu’ils nourrissent le ressentiment, se souviennent de l’histoire et l’apportent dans la cour chaque fois que Boston joue à New York, la rivalité restera différente, malgré le récent dégel de la rancœur.

Bien sûr, la rivalité est un peu calme maintenant, mais n’ayez crainte, c’est un grizzly endormi en décembre qui attend que le soleil brille, un baril de poudre explosif qui attend un chauffage intérieur.

Jake Mintz la moitié la plus forte de @CespedesBBQ est un écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a joué au baseball universitaire, mal au début, puis très bien, très brièvement. Jake vit à New York où il entraîne la Little League et fait du vélo, parfois en même temps. Suivez-le sur Twitter à @Jake_Mintz .