AMMAN, Jordanie – Le prince et le général arpentaient le jardin à l’extérieur du palais princier, enfermés dans une profonde dispute. Le prince criait, le général était à peine audible. Mais le général a fait la menace. «À partir d’aujourd’hui», a déclaré le général, alors que les oiseaux gazouillaient au-dessus de leur tête, «il y aura un engagement de Son Altesse, le prince, de ne pas aller à ces occasions spéciales, de ne pas se mêler à ces personnes qui ont des agendas étrangers et nationaux, pour limiter les visites aux visites familiales. « Le prince Hamzah bin Hussein a répondu avec fureur. «C’est quoi ce discours? Qu’est-ce que tu as dit? » cria-t-il au major-général Yousef Huneiti, le chef de l’armée jordanienne. «Vous me dites de ne pas sortir et de rencontrer des gens? Ne pas se mêler aux gens? Monsieur s’il vous plait. » Ainsi a commencé, vers 14 heures samedi dernier, l’un des épisodes les plus turbulents de l’histoire récente de la Jordanie. Cela a gâché la réputation de discrétion de la monarchie jordanienne et ébranlé l’image du pays en tant que bastion de stabilité dans une région ravagée par les troubles.

Elle a également mis en évidence de profondes tensions sociales, y compris au sein des structures tribales sur lesquelles le contrat social jordanien a été fondé. Et il y avait aussi une odeur d’ingérence saoudienne. Les guêtres de palais sont un leitmotiv jordanien – mais jamais ce public. « C’est la première fois dans l’histoire de la Jordanie », a déclaré Amer Al Sabaileh, un analyste politique jordanien, « que quelque chose se passe à ce niveau. » À la tombée de la nuit, le prince Hamzah a été accusé par le gouvernement d’avoir soutenu une conspiration soutenue par l’étranger «visant la sécurité et la stabilité de la nation» sans mention spécifique d’un coup d’État. Dix-huit aides et associés présumés étaient en détention, dont Bassem Awadallah, un ancien haut courtier jordanien qui conseille désormais le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane. Les enquêteurs jordaniens estiment que le prince Hamzah et M. Awadallah espéraient fomenter des troubles dans les rues, selon trois personnes informées de l’enquête, dont Bruce Riedel, un ancien officier de la CIA en contact avec les agences de renseignement du Moyen-Orient. Après la visite du général Huneiti, dont un enregistrement a été obtenu par le New York Times, le prince Hamzah a été placé sous une forme générale d’assignation à résidence. Et depuis son palais, il a transmis des vidéos et des mémos vocaux niant toute implication dans un complot, mais accusant le gouvernement de corruption, d’incompétence et d’autoritarisme.

Le prince Hamzah n’était pas sur le point d’organiser un coup d’État, insiste désormais le gouvernement. Il n’y a pas eu de mouvements irréguliers de troupes samedi qui suggéraient un putsch imminent.

À peine deux jours plus tard, le prince Hamzah a signé une lettre de serment d’allégeance au roi Abdallah II, son demi-frère aîné. Il n’a plus été entendu depuis, et le bureau des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé vendredi par sa situation difficile. Mercredi, le roi a annoncé que «la sédition du prince avait été étouffée dans l’œuf», affirmant que le prince était en sécurité dans son propre palais, sous la protection du roi. Et tout au long de la semaine, il n’a pas été question de la loyauté de l’armée envers le roi Abdallah. «S’il vous plaît», a gentiment dit le général Huneiti au prince samedi. «Gardez la famille royale unie.» Le fait qu’un général se soit senti obligé de faire une telle intervention a néanmoins mis en évidence les insécurités et les vulnérabilités d’un État que beaucoup avaient considéré comme stable au Moyen-Orient. «Le principal avantage de cet événement est qu’il a démontré la fragilité de ce pays», a déclaré Khaled Ramadan, un ancien législateur vétéran. La «perception de la sûreté et de la sécurité a été ébranlée. Cela a créé une nouvelle sorte d’anxiété dans l’esprit des Jordaniens. Coincé entre la Syrie, l’Irak, Israël et la Cisjordanie occupée par Israël, le Royaume de Jordanie est généralement considéré comme une poche de calme dans un quartier instable. Les alliés occidentaux considèrent le pays comme un partenaire clé dans les campagnes contre les groupes extrémistes. C’est effectivement un camp militaire occidental, notamment pour les forces américaines; un tampon contre les attaques contre Israël; et un acteur de la diplomatie israélo-palestinienne. Le président Joseph R. Biden et le secrétaire d’État Antony J. Blinken ont tous deux appelé le roi la semaine dernière en signe de soutien.