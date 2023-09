La rivalité Packers-Bears est dans une nouvelle ère, mais l’histoire n’a pas encore changé

Carmen Vitali Journaliste NFC Nord

Il s’agit peut-être d’une nouvelle ère dans la rivalité entre les Packers de Green Bay et les Bears de Chicago – mais jusqu’à présent, nous assistons à la même vieille histoire.

Avec Aaron Rodgers n’étant plus le croque-mitaine sous le centre et Green Bay inaugurant le titulaire de première année Jordan Love, il y avait de l’optimisme à Chicagoland.

« Je sais que je n’ai pas remporté de victoire depuis que je suis ici contre les Packers », a déclaré le demi de coin Jaylon Johnson. « J’ai vraiment hâte de changer cela. »

« Je ne peux pas [wait] », a déclaré le sécurité Jaquan Brisker. « J’ai des démangeaisons [to play] […] Les gens détestent Green Bay. Je déteste Green Bay. Alors je ne peux pas attendre. »

Il n’y a que trois joueurs sur la liste des Bears qui savent ce que c’est que de battre Green Bay. Après le match de dimanche, ces trois-là restent. Les Packers ont encore une fois battu les Bears, cette fois par une marge de 38-20, pour ouvrir la saison 2023 à Soldier Field.

L’entraîneur-chef des Packers, Matt LaFleur, semblait comprendre un concept très simple : entourer votre jeune quarterback de talents fiables l’aidera. Love est à Green Bay depuis trois ans. Il connaît l’infraction de fond en comble. Ce dont il avait besoin, c’était de s’appuyer sur des joueurs vétérans tout en mettant ses jambes sous lui.

C’est donc ce que Green Bay l’a laissé faire.

Le demi offensif Aaron Jones était le meilleur coureur et receveur de l’équipe. Green Bay a marqué lors de son premier entraînement du match, au cours duquel Jones s’est précipité sur 24 verges, y compris sur un troisième et un 2 lorsqu’il a couru sept verges pour maintenir l’entraînement en vie.

La prochaine fois que les Packers ont marqué un touché, c’était sur une course d’un mètre de Jones. Et puis lors de la possession suivante, Love a frappé Jones dans la foulée sur un centre au milieu et Jones a fait le reste du travail, amenant le ballon à 35 mètres dans la zone des buts.

Tout au long du match, Love a continué à compter sur Jones. Et cela a continué à payer.

« Chaque fois que mon numéro est appelé, soyez ce gars fiable, soyez aussi constant », a déclaré Jones après le match. « Chaque fois que [my] est appelé, ils n’ont à se soucier de rien et le travail sera fait. Je suppose qu’il y en aura un peu plus avec Jordan, pour essayer de lui enlever un peu de pression. »

« Chapeau bas à Jordan Love et à cette attaque » – Greg Olsen réagit à la victoire de Jordan Love et des Packers sur les Bears

L’amour était également pratiquement libre de toute pression réelle avec la ligne O de Green Bay debout. Il n’a été limogé qu’une seule fois. L’équipe s’est précipitée sur 92 mètres et sa protection contre les passes a tenu le coup.

« La ligne O dans son ensemble, la protection a été excellente toute la soirée », a déclaré Love après le match. « Il y a eu plusieurs fois où j’ai pu lire toute ma lecture et il n’y avait toujours personne autour. J’ai pu en quelque sorte regarder autour de moi. Une zone que je peux nettoyer, c’est simplement être plus à l’aise là-bas et pouvoir Je n’ai pas pu sortir de ma poche sur quelques-uns de ceux que j’ai essayé de faire, mais la protection était excellente. »

Imaginez pouvoir simplement vous asseoir dans la poche. Dans la NFL d’aujourd’hui. Sauvage.

J’ai demandé à Bakhtiari s’il ressentait un sentiment de fierté que l’Amour puisse si fortement compter sur eux.

« Ouais, c’est mieux », a déclaré Bakhtiari.

« Nous devons tous nous assurer que nous nous unissons, lui donner le temps dont il a besoin, que ce soit une demi-seconde ou six secondes, peu importe », a-t-il poursuivi. « Nous devons simplement le protéger, le laisser faire ses lectures et le laisser se sentir à l’aise dans un jeu. Et puis évidemment, dans le jeu de course, ouvrir des trous et faire notre travail. Soyez simplement les héros méconnus que nous aimons faire. »

Ce n’était en aucun cas une sortie mondiale, mais il y a eu une amélioration notable du niveau de confort de Love en seconde période. Love a mené un entraînement de huit jeux et 75 verges qui s’est terminé par ce score d’un mètre par Jones immédiatement après la mi-temps. Love a ensuite enchaîné avec un entraînement de 42 verges en quatre jeux, profitant d’une bonne position sur le terrain. Au début du quatrième quart-temps, Love a conçu un entraînement de cinq jeux et 61 verges qui a été couronné par le deuxième touché du receveur large Romeo Doubs de la soirée.

À la mi-temps, Love n’avait que 7 passes sur 16 pour 81 verges et un touché survenu lors de la première possession du match.

À la fin du match, Love était 15 sur 27 pour 245 verges et 3 touchés. C’était bon pour une note de passeur de 123,2. Pour mettre les choses en perspective, cette note est meilleure que celle de tous les matchs de son prédécesseur la saison dernière, sauf deux. L’offensive a marqué 31 points (sept points provenaient d’un choix de six par la défense), soit plus que tous les matchs de l’année dernière, sauf trois.

L’amour est resté dans le jeu dans son intégralité, mais ce n’était pas par nécessité. Les Packers menaient 38-14 jusqu’au quatrième quart. Les Bears ont obtenu un touché dans un temps inutile, mais n’ont pas fini par convertir l’essai de deux points après, ce qui a laissé le score à 38-20, où il resterait.

« Nous avons montré au monde ce que nous faisions » — Jordan Love s’exprime après la victoire dominante des Packers contre les Bears lors de la première semaine

Autres points à retenir

— Assez parlé de l’offense ; la défense des Packers a trouvé une passe précipitée. Ils ont limogé le quart-arrière des Bears Justin Fields à quatre reprises. Le joueur de deuxième année Devonte Wyatt représentait 1,5 d’entre eux, car il a été présenté comme un défenseur potentiel pour Green Bay cette saison. Wyatt est l’un des huit choix de première ronde du côté défensif du ballon et ils ont joué comme ça dimanche. Non seulement ils ont enregistré quatre sacs, mais également six coups sûrs du quart-arrière et sept plaqués au total pour défaite. Ils ont également interrompu cinq passes.

Fields a été mal à l’aise pendant la majeure partie du match, en témoigne le fait qu’il a de nouveau mené l’équipe en verges au sol. Il s’est précipité neuf fois sur 59 mètres et la plupart, sinon la totalité, n’ont pas été conçus de cette façon.

La défense de Green Bay a également provoqué deux revirements, un échappé de Fields et une interception de sa part. Le secondeur Quay Walker est celui qui a éliminé Fields et a ensuite pu se précipiter pour un touché défensif.

— Les choses semblent à peu près les mêmes pour une équipe des Bears de Chicago qui a investi massivement dans son attaque, espérant que Fields pourrait s’imposer comme quart-arrière de franchise. L’équipe a obtenu le receveur large DJ Moore dans un échange depuis la première place du repêchage de l’année dernière, mais dimanche, Moore n’a réussi que deux attrapés, tous deux consécutifs au début du deuxième quart, pour un total de 25. mètres.

Moore a remporté un premier essai sur les deux, mais Chicago n’a pas réussi à l’impliquer pour plusieurs raisons. Premièrement, Green Bay avait le demi de coin Jaire Alexander sur Moore pendant la majorité du match. Deuxièmement, la ligne offensive des Bears a de nouveau été remaniée en raison de blessures avant la première semaine, de sorte qu’ils n’avaient toujours aucune continuité sur laquelle s’appuyer. Plusieurs joueurs ont débuté à un poste auquel ils ne s’attendaient pas cette saison. Lucas Patrick, qui est censé être un remplaçant sur cette liste actuelle, est arrivé au centre et a déplacé Cody Whitehair, qui était censé jouer au centre cette saison, vers la garde où il a joué l’année dernière.

Après avoir raté plusieurs entraînements au camp d’entraînement et les deux semaines précédant dimanche, l’acquisition d’agent libre Nate Davis a débuté à la garde droite. La recrue Darnell Wright a été recrutée pour occuper le côté droit, et il l’a fait, tandis que Braxton Jones jouait le rôle de plaqueur gauche.

Le résultat fut désastreux. Les Bears n’ont réussi que 14 points pendant la majeure partie du match dans des poussées de productivité avant d’obtenir un score supplémentaire dans les temps poubelles avec Green Bay jouant en défense préventive. Fields a dû faire des jeux à partir de rien avec ses jambes. Aucun porteur de ballon ne s’est précipité sur plus de 30 mètres. Et après avoir maintenu le match serré en première mi-temps, la défense n’a pas pu arrêter l’hémorragie en seconde période.

Cette équipe des Bears a encore un long chemin à parcourir et Fields a encore beaucoup à montrer avant que les Bears puissent être sûrs de son avenir au sein de l’organisation.

Carmen Vitali couvre la NFC Nord pour FOX Sports. Carmen a déjà fait des arrêts avec The Draft Network et les Tampa Bay Buccaneers. Elle a passé six saisons avec les Bucs, dont 2020, qui a ajouté le titre de championne du Super Bowl (et participante au défilé de bateaux) à son curriculum vitae. Vous pouvez suivre Carmen sur Twitter à @CarmieV .

