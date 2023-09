La rivalité Packers-Bears a un nouveau look cette semaine

Martin Rogers Initié FOX Sports

On ne s’attendrait pas à ce que des équipes enfermées dans la rivalité la plus ancienne et la plus froide de la Ligue nationale de football soient d’accord sur beaucoup de points et la semaine dernière, les Bears de Chicago et les Packers de Green Bay n’ont même pas pu trouver un consensus sur la question de savoir si leur querelle historique était même une rivalité. .

C’est bien sûr le cas, car malgré les propos dédaigneux du demi de coin des Packers Rasul Douglas – « Je n’ai jamais perdu contre les Bears… ce n’est pas vraiment une rivalité pour moi » – ces équipes se voient, ne s’aiment pas et vivent proches. suffisamment les uns pour les autres pour que les face-à-face semestriels valent la peine d’être parcourus à l’avance.

Ce fut le cas pendant les années d’Aaron Rodgers dans le Wisconsin, qui représentaient un hiver sans fin pour les Bears, gagnant défaite après défaite, alors que le QB aujourd’hui décédé a accumulé une fiche de 26-5 dans les matchs entre les équipes et ne s’est jamais lassé. de lancer des piques moqueuses en direction générale de la Windy City.

Et c’est peut-être encore plus vrai maintenant, avec Rodgers à New York et l’attente – du moins à Chicago – que les rôles d’intimidateur et de victime soient sur le point de s’équilibrer au minimum, voire même de s’inverser.

« Vous devez dire de quoi il s’agit », a déclaré l’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus, aux journalistes. « C’est une sacrée rivalité. C’est la meilleure tradition, la meilleure rivalité du football, donc nous devons le dire. C’est un fait. Nous voulons gagner la division. Nous savons que les matchs de division sont plus importants, ils ont un peu plus de poids pour eux. Nous sommes ravis de cela.

Le combat de dimanche à Soldier Field est l’un des matchs les plus regardables de la semaine 1 (16 h 25 HE sur FOX et l’application FOX Sports). Deux jeunes QB ont des points à prouver, Jordan Love après avoir été assis pendant trois ans et aurait souhaité jouer, Justin Fields après avoir joué mais aurait peut-être souhaité être assis, après avoir reçu un soutien limité d’une lamentable attaque des Bears en 2021 et 2022.

Différentes motivations sont en jeu, chacune étant puissante. Les Packers espèrent remporter l’or sur un QB de franchise pour la troisième fois consécutive avec Love, le 26e choix du repêchage de la NFL 2020, leur grand espoir pour l’avenir. Même s’il fait une fraction du chemin vers la productivité de Brett Favre, puis de Rodgers, la satisfaction de Cheesehead ne manquera pas.

Les ours? Ils se contenteraient de redonner quelques sourires à leur ville qui aime son équipe mais dont la patience a été mise à rude épreuve. Il n’y a eu qu’une seule saison gagnante sur les 10 dernières, et la marque de 3-14 de la saison dernière a établi un record de franchise indésirable pour la plupart des défaites.

Ne vous y trompez pas, les Bears voient ce week-end comme le moyen idéal de déclencher un revirement.

« Green Bay, vous voulez les battre autant de fois que possible », a déclaré le plaqueur défensif Justin Jones aux journalistes. « Juste pour le bien de la ville. Pour la ville de Chicago, dans l’Illinois, en général. Cette rivalité ici dure depuis longtemps, et nous sommes sur le point d’être de l’autre côté maintenant.

« Nous allons être ceux qui donneront le coup – nous ne nous laisserons plus battre par eux. Ce sera nous à partir de maintenant, donc c’est un peu comme ça que je le vois, et ça commence dimanche. »

Les Packers ont remporté huit victoires consécutives contre les Bears et Rodgers a rarement perdu une occasion de s’en mêler. En 2021, il a crié : « Tu me possèdes toujours » en direction d’un fan des Bears qui lui a fait un geste grossier et a signé avec un salut à la base de fans de Chicago après avoir remporté une victoire finale en décembre dernier.

Chicago n’était pas vraiment désolé de le voir partir.

On pourrait penser que la saga Bears-Packers, séparées par seulement 200 milles, est sur le point de subir une sorte de changement important, mais ce week-end peut donner le ton de ce à quoi cela ressemble.

L’amour n’essaie pas d’ignorer la rivalité, mais de la même manière, il ne veut pas s’y laisser consumer.

« Je pense qu’il faut faire les deux », a-t-il déclaré aux journalistes. « Vous devez l’accepter. Mais en même temps, vous devez le bloquer et vraiment vous concentrer sur ce que vous devez faire de haut en bas. Et pas seulement cela, mais ayez l’esprit que si quelque chose de bon ou le malheur arrive – c’est cet état d’esprit du prochain jeu. «

Love a déclaré qu’il avait eu une idée de la rivalité et de ce que cela signifiait en écoutant Rodgers en parler publiquement et en privé.

Quant à Fields, l’opportunité de réécrire l’histoire est une incitation juteuse alors que son équipe tente de donner un élan positif au début de la campagne.

« L’année dernière, c’était l’année dernière, donc c’est une année différente », a-t-il déclaré. « Mais nous ne nous soucions pas vraiment de ce qui s’est passé dans le passé. Cela n’affecte pas ce qui va se passer dimanche. »

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur du bulletin d’information FOX Sports Insider. Suivez-le sur X/Twitter à @MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .

