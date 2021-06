La rivalité, les disputes ou l’éloignement entre frères et sœurs sont mauvais pour votre bien-être

La vie des gens est pleine de relations plus ou moins permanentes. Les amitiés vont et viennent, les conjoints, qui arrivent généralement à l’âge adulte, ne sont pas toujours pour toujours, et les parents finissent par mourir. Mais c’est la relation entre frères et sœurs qui s’avère généralement la plus durable – là au début et longtemps après le départ des parents. C’est aussi l’une des choses les plus importantes de la vie.

La recherche montre que la relation fraternelle est cruciale pour le bien-être émotionnel. L’étude de Harvard sur le développement des adultes montre qu’une relation étroite avec un frère ou une sœur pendant les années universitaires est l’indicateur le plus fiable de la santé émotionnelle à 65 ans – plus influent que la proximité de l’enfance avec les parents, le divorce parental, les mariages et la carrière.

Sœurs embrassant FG Commerce, Getty Images

Mais qu’est-ce qui rend une relation fraternelle saine ? Comment définit-on être « proche » ? Et que se passe-t-il si vous ne l’êtes pas ?

« Une relation fraternelle saine, comme toute amitié forte, se caractérise par l’amour, le respect, l’inquiétude, la cohérence et la réciprocité », a déclaré Fern Schumer Chapman, auteur de « Brothers, Sisters, Strangers : Sibling Estrangement and the Road to Reconciliation ». « Les frères et sœurs doivent s’attendre à avoir des conflits, mais dans une relation saine, ils sont confiants qu’il y aura réparation et pardon. »

La recherche sur le soutien et la proximité des frères et sœurs est associée à moins de solitude, à des niveaux de dépression plus faibles et à une plus grande satisfaction de vivre, a déclaré Chapman. Pourtant, ses recherches montrent qu’un tiers des personnes décrivent leur relation fraternelle comme blessante ou tendue, même si beaucoup n’en parlent pas.

Les relations fraternelles étroites fournissent une histoire familiale partagée qui est revisitée et validée.

« Souvent, c’est une situation où une personne dit: » Je suis passé par là aussi. Je me souviens de cette phase particulière dans notre famille « », a déclaré Ali-John Chaudhary, un psychothérapeute qui dirige le site Web Sibling Estrangement. « Cela peut également vous donner différentes perspectives et variété pour une expérience partagée. »

Les relations saines entre frères et sœurs sont facilitées par les parents qui créent une culture de respect et de communication ouverte. Si un parent voit une lutte de pouvoir, il intervient et essaie de favoriser un sentiment de coopération et d’inclusion. Les parents favorisent la santé des relations fraternelles en donnant à leurs enfants des compétences en résolution de conflits. Aucun frère ou sœur n’est favorisé et les enfants ne sont pas comparés en termes de comportement, d’intellect ou d’apparence.

Des frères et sœurs s’envolent secrètement pour le Japon pour surprendre leur frère soldat « Je ne l’ai jamais vu pleurer ou pleurer de cette façon. » Ce soldat a poussé un cri incontrôlable lorsque ses frères et sœurs l’ont surpris à l’aéroport. Militarykind, USA AUJOURD’HUI

Lorsque les enfants deviennent adultes, ils doivent se réserver du temps pour entretenir eux-mêmes les relations entre frères et sœurs. Le besoin d’aborder son frère ou sa sœur avec curiosité, surtout lorsqu’il y a des différences de personnalité.

« Il s’agit vraiment de … un sentiment de respect les uns pour les autres, de faire de la place les uns aux autres, ce qui favoriserait ce sentiment d’intimité émotionnelle », a déclaré Chaudhary. « Une fois que vous apprenez à connaître votre frère, vous découvrez quels sont leurs intérêts, vous découvrez ce qui les motive, vous commencez à identifier ce qui compte pour eux, alors cela devient une relation donnant-donnant. »

Plusieurs facteurs peuvent conduire à la détérioration d’une relation fraternelle.

Un écart d’âge important entre les enfants peut empêcher les frères et sœurs d’avoir des expériences partagées, une partie importante du lien. Les traumatismes familiaux, les divergences d’opinions politiques ainsi que les problèmes de toxicomanie et de santé mentale peuvent également remettre en cause les relations entre frères et sœurs. Des ruptures peuvent également se produire lorsqu’un frère ou une sœur rompt avec l’identité familiale, par exemple en épousant quelqu’un que la famille n’approuve pas.

Chapman pointe du doigt le prince Harry, qui admet que sa relation avec son frère le prince William s’est éloignée.

« Les frères ont tous deux vécu la mort de sa mère, ce qui est un événement profondément traumatisant. Un deuxième facteur de risque est le favoritisme parental, et la monarchie présente le summum du favoritisme, puisque William va devenir roi, et Harry sera toujours relégué à un rôle de soutien. La monarchie est également notoirement mauvaise pour résoudre les problèmes personnels. … Et Harry s’est marié bien en dehors de l’identité familiale. «

Étant donné que les relations entre frères et sœurs sont parmi les plus durables de la vie, les experts disent qu’elles vont croître et décroître au fil des décennies.

« Il viendra des moments où vous serez beaucoup plus proche et où vous serez beaucoup moins intime », a déclaré Chapman.

Dans ses mémoires, Chapman a écrit à propos de son frère, notant que « comme tous les frères et sœurs, Scott et moi sommes parfois attirés l’un vers l’autre, et d’autres fois nous avons tous les deux besoin

distance. Une relation fraternelle est une sorte d’organisme vivant qui change constamment. »

Fern Schumer Chapman, auteur de « Brothers, Sisters, Strangers: Sibling Estrangement and the Road to Reconciliation » Comme tous les frères et sœurs, Scott et moi sommes parfois attirés l’un vers l’autre, et d’autres fois, nous avons tous les deux besoin de distance. Une relation fraternelle est une sorte d’organisme vivant qui change constamment.

Chapman a déclaré qu’il y a des périodes où une relation fraternelle est particulièrement vulnérable, en particulier lorsque les membres de la famille redéfinissent leurs rôles. Cela peut se produire pendant l’adolescence, lorsque de nouvelles limites sont fixées. Chaque fois qu’un frère ou une sœur crée une nouvelle identité – lorsqu’il part pour l’université ou pour un nouvel emploi, il y a un risque de rupture. Lorsque son frère est allé à l’université, Chapman a déclaré qu’il y avait un profond sentiment d’abandon qui la hantait.

Le mariage est également un facteur de risque de tension entre frères et sœurs. Un nouveau frère ou une nouvelle belle-sœur peut vouloir limiter ou contrôler l’implication du couple avec un côté de la famille.

La naissance d’un bébé peut aussi être difficile. Un frère ou une sœur commence à se concentrer sur sa nouvelle ou sa nouvelle famille et l’autre frère peut se sentir abandonné ou trahi. Il y a aussi des cas où les frères et sœurs commencent à se faire concurrence à travers leurs enfants, en particulier pour l’affection des grands-parents.

La maladie ou la mort d’un parent, en particulier lorsque l’héritage est en cause, est également un moment propice au conflit, les frères et sœurs se disputant l’argent, le pouvoir ou l’amour.

Lorsque deux frères et sœurs se séparent, surtout quand l’un veut toujours une relation, Chaudhary dit que cela peut conduire au deuil.

Pendant 40 ans, Chapman n’a eu presque aucune relation avec son frère. Elle le verrait de l’autre côté de la pièce lors d’un enterrement et aurait l’impression de regarder un étranger. C’est devenu si grave qu’elle n’était pas sûre de le reconnaître dans la rue.

« C’est une expérience particulièrement douloureuse », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas comme une mort, où il n’y a pas de négociation. Dans ce cas, vous avez une situation où quelqu’un que vous pensiez être une relation durable tout au long de votre vie a fait le choix, même s’il marche toujours sur la terre, d’avoir rien à voir avec toi. C’est un évitement fondamental.

Certaines relations entre frères et sœurs sont trop toxiques pour être réparées, et d’autres devront rester limitées. Traiter avec un frère ou une sœur difficile peut signifier établir des limites fermes. Pour les frères et sœurs séparés, la réconciliation n’est possible que si tous les membres de la famille se sentent en sécurité et qu’il n’y a pas de risque d’abus ou de nouveau traumatisme.

Chapman a déclaré que les premières conversations pendant la réconciliation sont mieux facilitées par un thérapeute. Les frères et sœurs devront écouter sans interrompre ou remettre en cause les histoires de l’autre, reconnaître, avec empathie, la blessure ou l’aliénation de l’autre personne et abandonner la colère.

Ali-John Chaudhary, psychothérapeute qui dirige le site Sibling Estrangement C’est quelqu’un qui sait ce que vous avez vécu. C’est ce qu’il vous reste une fois les parents partis.

Les relations fraternelles sont parmi les plus importantes pour le bien-être émotionnel, mais elles sont aussi parmi les plus complexes. Ces relations se caractérisent par une poussée et une traction constantes entre chaleur et animosité, rivalité et amitié. Les divisions entre eux peuvent être les plus douloureuses, et l’intimité en eux peut être la plus gratifiante.

« Cette personne connaît votre histoire familiale, les souvenirs que vous avez peut-être vécus, les choses que vous avez peut-être oubliées. C’est quelqu’un qui sait ce que vous avez vécu. C’est ce qu’il vous reste une fois les parents partis », dit Chaudhary. « C’est une relation que nous pouvons idéalement vivre, et si nous ne le pouvons pas, il est alors important de prendre des décisions en fonction de ce que nous pensons être nourrissant et stimulant pour nous. »