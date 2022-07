La rivalité entre Trump et Pence s’intensifie alors qu’ils réfléchissent aux offres de 2024

NEW YORK –

L’ancien vice-président américain Mike Pence devient de plus en plus effronté dans sa volonté de contrer l’ancien président américain Donald Trump.

Les deux hommes organiseront des rassemblements en duel en Arizona vendredi alors qu’ils se disputent des candidats rivaux qui offrent des visions radicalement différentes du Parti républicain dans un état critique du champ de bataille. Quelques jours plus tard, ils se croiseront à nouveau alors qu’ils prononceront des discours majeurs le même jour à Washington.

Les rencontres marquent une phase plus conflictuelle dans la relation tendue entre les anciens colistiers et des confidents autrefois proches qui pourraient bientôt se retrouver en compétition les uns contre les autres lors de la primaire présidentielle du GOP de 2024 s’ils choisissent tous les deux de se présenter.

“Je pense que c’est une continuation du message plus large que Pence essaie d’incarner ici, à savoir que le Parti républicain devrait se tourner vers l’avenir”, a déclaré Scott Jennings, un stratège de longue date du parti. « Cela va être la question existentielle pour le Parti républicain : allons-nous écouter un point de vue légèrement différent de celui de Donald Trump ? À l’heure actuelle, le porte-drapeau pour cela est Mike Pence.

Cette description marque un revirement saisissant pour Pence, qui a passé ses quatre années à la Maison Blanche en tant que défenseur le plus fidèle de Trump. Mais Trump s’est retourné contre son vice-président lorsque Pence a refusé de suivre ses efforts inconstitutionnels pour annuler les résultats des élections de 2020, plaçant Pence dans le collimateur d’une foule violente le 6 janvier.

Maintenant, Pence, qui a défendu à plusieurs reprises ses actions ce jour-là, déploie des efforts plus actifs pour façonner l’avenir du parti. Cette semaine, Pence a approuvé Karrin Taylor Robson lors de la primaire du gouverneur républicain de l’Arizona, se dressant contre Trump, qui a approuvé Kari Lake, un ancien présentateur de nouvelles qui a adopté les mensonges électoraux de Trump.

“Alors que les démocrates de l’Arizona poursuivent l’agenda téméraire de Biden-Harris, Karrin Taylor Robson est la seule candidate au poste de gouverneur qui assurera la sécurité de la frontière et des rues de l’Arizona, responsabilisera les parents et créera de grandes écoles, et promouvra les valeurs conservatrices”, a déclaré Pence dans un communiqué annonçant sa décision.

Pence a soutenu le gouverneur de Géorgie Brian Kemp, une cible de choix de Trump qui a facilement vaincu le challenger trié sur le volet par l’ancien président ce printemps. Mais le déménagement de Pence en Arizona a montré une volonté de peser sur une course plus étroite et ouverte en alliance avec le gouverneur sortant du GOP de l’État, Doug Ducey, qui a également repoussé les efforts de Trump pour annuler les élections.

Pence prévoit de faire campagne avec Robson à Phoenix et dans le sud de l’Arizona vendredi – le jour même où Trump devrait faire la une d’un rassemblement pour Lake qui a été reporté après la mort de sa première femme, Ivana Trump.

Un porte-parole de Trump n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur les événements.

Trump et Pence se croiseront à nouveau la semaine prochaine alors que l’ancien président revient dans la capitale nationale pour la première fois depuis son départ de la Maison Blanche. Pence s’adressera à la conservatrice Heritage Foundation lundi soir et prendra la parole lors de la conférence annuelle des étudiants conservateurs nationaux de la Young America’s Foundation mardi matin. Cet après-midi-là, Trump sera la tête d’affiche d’un sommet de deux jours organisé par l’America First Policy Institute.

Pence utilisera son discours devant la Heritage Foundation pour mettre en évidence le programme politique qu’il a publié plus tôt et parler de l’avenir du parti, selon des assistants. Les remarques devraient offrir un contraste implicite avec Trump, qui a dépensé une grande partie de son énergie depuis son départ de ses fonctions pour relancer les élections de 2020.

Pence a exhorté les républicains à passer à autre chose, même s’il continue de vanter les réalisations de ce qu’il décrit souvent comme l’administration Trump-Pence.

Les efforts de Pence interviennent alors que Trump se prépare à lancer une troisième campagne pour la Maison Blanche dès cet été alors qu’il fait face à une vague d’enquêtes sur ses efforts pour s’accrocher au pouvoir. Cela inclut le comité de la Chambre le 6 janvier, qui tiendra jeudi une autre audience aux heures de grande écoute, mettant cette fois en lumière le refus de Trump d’appeler la foule en colère qui a pris d’assaut le Capitole et envoyé Pence et d’autres législateurs se cacher.

Alors que les sondages montrent que Trump reste le favori écrasant dans une hypothétique primaire du GOP, Marc Short, ancien chef de cabinet de Pence et haut conseiller, a fait valoir que même si Trump annonce une course, cela ne signifie pas nécessairement qu’il sera sur le bulletin de vote deux ans à partir de maintenant.

«Alors que le comité tire à sa fin, je suis sûr qu’il cherche une réinitialisation qui ramène l’attention sur lui. Et une annonce ne signifie pas nécessairement un engagement à la fin de ce processus à continuer », a déclaré Short. « Je ne pense pas qu’il y ait le moindre doute que le président aime être au centre de l’attention. Et l’annonce met encore plus l’accent sur les médias. sur lui.”

Trump, quant à lui, a continué à critiquer Pence pour avoir refusé de suivre son plan pour rester au pouvoir. Lors d’un rassemblement de chrétiens évangéliques à Nashville, Tennessee, le mois dernier, Trump a de nouveau déclaré que Pence “n’avait pas le courage d’agir”, suscitant des applaudissements.

En ce qui concerne une course potentielle, Trump ne voit pas Pence comme une menace, selon des alliés, qui sont beaucoup plus consommés avec Ron DeSantis. Le gouverneur de Floride est de plus en plus considéré par les conservateurs comme un successeur naturel et plus jeune du mouvement MAGA de Trump qui peut canaliser la même colère, mais avec moins de bagages.

Jennings, quant à lui, a félicité Pence pour sa volonté de tenir tête à Trump alors que tant d’autres membres du parti refusent toujours de le croiser.

“Ce que fait Mike Pence est extrêmement précieux. Et s’il est un candidat viable pour le présent, je ne sais pas. Mais il a certainement mérité le droit de plaider en faveur d’un avenir post-Trump”, a déclaré Jennings.

“Il peut finir par être Jean-Baptiste pour quelqu’un d’autre”, a-t-il ajouté. “Sans tête mais se souvient bien.”