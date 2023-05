La rivalité entre Trump et DeSantis s’intensifie alors que le gouverneur de Floride entre officiellement dans la course présidentielle de 2024

NEW YORK (AP) – L’entrée de Ron DeSantis dans la course à la Maison Blanche de 2024 contre l’ancien président Donald Trump déclenche un affrontement entre les deux personnalités du Parti républicain alors que le gouverneur de Floride tente de renverser un homme qui a dominé le GOP au cours des sept dernières années. années.

Trump, qui s’est imposé comme le favori incontesté de l’investiture républicaine, a passé des mois depuis le lancement de sa propre campagne à travailler pour entraver DeSantis, autrefois ascendant, que lui et son équipe ont longtemps considéré comme son challenger le plus sérieux. Jusqu’à présent, DeSantis a essayé de rester au-dessus de la mêlée, ignorant les attaques croissantes de Trump sur tout, de son dossier à sa personnalité.

« La campagne est sur le point de devenir beaucoup plus intense. Il ne peut pas simplement faire profil bas dans les factures de signature de Tallahassee », a déclaré le stratège du GOP Alex Conant de la stratégie de DeSantis. « Maintenant, il doit se lancer dans la campagne, répondre aux questions des médias et riposter à ses adversaires. »

Mais DeSantis, lors d’une série d’événements mercredi soir lançant sa campagne, n’a pris que des coups voilés contre son principal rival sans le mentionner par son nom. C’est une stratégie qui rappelle celle de 2016, lorsque l’armée de rivaux républicains de Trump n’a pas réussi à poursuivre directement le candidat de peur de s’aliéner ses partisans et a supposé – à tort – qu’il s’enflammerait tout seul.

« Il n’y a pas de substitut à la victoire. Nous devons mettre fin à la culture de la perte qui a infecté le Parti républicain ces dernières années », a déclaré DeSantis lors d’un premier Twitter Spaces en proie à des difficultés techniques. « Nous devons regarder vers l’avant, pas vers l’arrière », a-t-il ajouté.

Dans une interview plus tard avec Fox News, il a déclaré qu’il pensait que tous les candidats devraient participer aux débats primaires prévus du GOP, que Trump a menacé de boycotter. « Personne n’a droit à quoi que ce soit dans ce monde », a-t-il déclaré.

Le déploiement a clairement indiqué que, du moins pour le moment, DeSantis a l’intention de laisser le sale boulot d’attaquer Trump à ses alliés, qui voient des ouvertures qu’ils prévoient d’exploiter, en particulier sur la politique.

Maintenant qu’il est officiellement dans la course, le super PAC bien financé de DeSantis est sur le point d’intensifier ses attaques contre l’ancien président. Son équipe prévoit de se concentrer sur les différences de politique entre les deux républicains, faisant valoir que Trump a « fait un virage à gauche » sur certaines questions – notamment l’avortement.

« Nous allons l’amplifier, lui et sa voix, et si nécessaire, contraster avec l’ancien président. Mais en ce moment, ce contraste est vraiment celui qui vacille à gauche et celui qui se bat », a déclaré David Polyansky, conseiller principal du super PAC pro-DeSantis Never Back Down.

L’équipe de DeSantis pense que Trump est particulièrement vulnérable avec les électeurs primaires républicains sur l’avortement. Bien que l’ancien président ait nommé les juges de la Cour suprême qui ont annulé Roe v. Wade, il s’est attiré la colère des militants anti-avortement en refusant de dire s’il soutient une interdiction fédérale de la procédure.

Alors que Trump a ouvertement suggéré que les positions intransigeantes des candidats républicains ont entraîné des pertes du GOP à mi-parcours de l’automne dernier, DeSantis s’est penché encore plus sur la question, signant une interdiction de l’avortement de six semaines en Floride – avant que la plupart des femmes ne sachent qu’elles sont enceintes.

DeSantis et ses partisans doivent faire preuve de prudence : pour remporter la nomination, il devra constituer une coalition qui comprend à la fois des critiques et des partisans de Trump. DeSantis risque de s’aliéner une grande partie du parti s’il poursuit Trump avec trop de force.

Reconnaissant le défi, le super PAC de DeSantis prévoit d’éviter les critiques directement liées aux nombreux enchevêtrements juridiques de Trump. Le gouverneur de Floride lui-même a été piqué plus tôt au printemps lorsqu’il a frappé Trump, au lieu de le défendre, à la suite de son inculpation à New York.

Trump, quant à lui, a passé des mois à attaquer sans relâche DeSantis, le surnommant «Ron DeSanctimonious» et le soumettant à un assaut quotidien de critiques sur son application Truth Social et dans les publicités.

Trump a appelé à plusieurs reprises les votes du gouverneur de Floride pour réduire la sécurité sociale et l’assurance-maladie lorsqu’il a siégé au Congrès, arguant que son bilan le rendra inéligible aux élections générales. Il a tenté de saper le succès de DeSantis en tant que gouverneur de Floride, affirmant que l’État « allait BEAUCOUP bien avant que Ron DeSanctus n’y arrive ». Et il a souligné le taux de criminalité dans certaines des grandes villes de l’État et a critiqué la gestion par DeSantis de la pandémie de COVID-19 – le problème qui a fait de DeSantis une star conservatrice.

Au-delà de la politique, Trump a attaqué le personnage de DeSantis – l’accusant d’être «déloyal» après que Trump ait aidé DeSantis à remporter sa primaire au poste de gouverneur en 2018 – et disant qu’il «a désespérément besoin d’une greffe de personnalité et, à ma connaissance, ils ne sont pas médicalement disponible encore. »

Trump a également viré à des attaques profondément personnelles, suggérant que DeSantis « pourrait faire face à des allégations » d’une femme, même de camarades de classe « mineurs » (ou peut-être d’un homme !) »

Le super PAC allié de Trump, Make America Great Again Inc., a déjà dépensé des millions en publicités anti-DeSantis, et le groupe n’a pas l’intention de changer sa stratégie, étant donné qu’il traite DeSantis comme un candidat depuis des mois déjà.

« Le lancement raté de la campagne de Ron DeSantis n’est qu’un autre exemple du fait qu’il n’est pas prêt pour ce moment critique », a déclaré le porte-parole Alex Pfeiffer. « Les électeurs ne connaissent pas encore Ron DeSantis, mais ils découvriront qu’il a l’habitude de cibler la sécurité sociale, d’essayer d’augmenter les impôts et de voter contre le financement du mur frontalier. »

Jusqu’à présent, l’effort semble avoir porté ses fruits. Les sondages suggèrent que le soutien de Trump n’a augmenté que depuis le début de cette année, tandis que l’appétit pour DeSantis comme alternative s’est estompé.

L’équipe de DeSantis rejette en grande partie l’avantage des sondages précoces de Trump étant donné que le gouverneur de Floride vient tout juste de devenir un candidat officiel. DeSantis a déclaré mercredi qu’il était prêt à faire face à l’assaut auquel il est confronté.

« Vous pouvez m’appeler comme vous voulez. Appelez-moi simplement un gagnant », a déclaré DeSantis sur Fox News. « Il y aura des frondes et des flèches. Je suis un grand garçon. Je peux le prendre. »

Le donateur républicain Dan Eberhart, qui a fait don de millions à Trump mais soutient maintenant DeSantis, a fait valoir que les attaques continues de Trump montrent clairement que l’ancien président considère toujours DeSantis comme une menace.

« La fixation de Trump sur DeSantis est la preuve que le gouverneur de Floride est un candidat sérieux », a-t-il écrit dans un e-mail. «L’ancien président a dépensé plus d’argent pour attaquer le gouverneur DeSantis avant même d’être candidat que Trump n’a aidé les républicains au cours du dernier cycle. La plus grande peur de Trump vient de se réaliser.

Certains électeurs, quant à eux, continuent d’avoir du mal à concilier la querelle entre deux hommes autrefois alliés.

Wina Fernandez, qui vit à Miami, a déclaré qu’elle préférerait que DeSantis et Trump courent ensemble sur le même ticket, DeSantis servant quatre ans en tant que vice-président, puis se présentant à la présidence en 2028.

«Je les adorerais en tant que président et vice-président. Ce serait une chose incroyable. Je sortais dans la rue et je dansais », a-t-elle déclaré.

Mais si elle devait choisir, dit-elle, elle choisirait Trump.

«Il y a beaucoup de drames impliquant Trump. Cependant, il a lancé ce mouvement. Il a tout commencé », a-t-elle déclaré. « DeSantis est jeune et il a encore le temps de travailler sur des choses. »

Les rédacteurs d’Associated Press Jonathan J. Cooper à Phoenix et Adriana Gomez Licon à Miami ont contribué à ce rapport.

Jill Colvin et Steve Peoples, Associated Press