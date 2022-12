La rivalité entre frères et sœurs est normale, mais est-elle utile ou nuisible ?

Ce qu’il faut savoir et faire à propos de la rivalité fraternelle.



La rivalité entre frères et sœurs est une caractéristique remarquablement normale de la vie de famille qui peut parfois aider à pousser les enfants à faire et à être meilleurs. Mais trop de querelles et de compétition peuvent aussi être blessantes et avoir des effets durables sur la façon dont les enfants se perçoivent et perçoivent leurs relations familiales.

En fait, un 2021 étude sur la dynamique familiale établit un lien entre l’intimidation entre frères et sœurs et un moindre sentiment de compétence, de satisfaction de vivre et d’estime de soi chez les jeunes adultes. Des recherches antérieures ont révélé que le fait d’être victime d’intimidation par un frère ou une sœur double le risque de dépression et d’automutilation au début de l’âge adulte. Bien que nous n’ayons pas tendance à considérer les bagarres et les insultes entre frères et sœurs comme de l’intimidation, la réalité est que cela peut être ressenti de cette façon par un enfant.

Alors, que peuvent faire les parents pour s’assurer que la rivalité fraternelle est utile – et non blessante ? Voici quelques suggestions.

Stratégies pour gérer la rivalité fraternelle

Résister aux comparaisons. Chaque enfant est différent, par définition. Bien que les comparaisons soient naturelles et inévitables, veillez à ne pas comparer d’une manière qui donne l’impression qu’un enfant est meilleur qu’un autre.

Soyez conscient de vos préjugés. Il est tout à fait normal et compréhensible qu’un parent puisse être particulièrement fier d’un enfant ou en trouver un autre parfois difficile à vivre. Mais soyez conscient de cela et faites attention à ce que vous dites et faites. Autant que vous le pouvez, essayez de montrer par vos actions que vous aimez et appréciez tous vos enfants.

Be conscient de la façon dont les événements de la vie – et les étapes – peuvent affecter les frères et sœurs. Même quelque chose d’heureux, comme un nouveau bébé ou gagner un prix, peut être dur ou mauvais pour un frère ou une sœur. Non pas qu’il ne faille pas fêter l’heureux événement, mais le frère ou la sœur a peut-être besoin d’un peu plus d’amour. Et bien qu’il soit normal qu’un frère adolescent plus âgé veuille de l’intimité et soit laissé seul par un frère plus jeune, les deux peuvent avoir besoin d’un encadrement de la part d’un parent pour éviter de se blesser.

Célébrez les points forts. Chaque enfant a quelque chose pour lequel il est bon; célébrez ces points forts et résistez au classement des points forts de vos enfants. Vous ne savez jamais comment une force se manifestera plus tard dans la vie.

Encouragez les enfants à trouver et à suivre leurs propres intérêts. Ce n’est pas parce qu’un enfant – ou un parent – aime faire quelque chose que d’autres membres de la famille le feront.

Passez du temps individuel avec chaque enfant en faisant régulièrement quelque chose qu’il aime faire. Chaque enfant doit sentir qu’il est une priorité et que vous appréciez ses intérêts.

Si vous avez besoin de passer plus de temps avec l’un de vos enfants pour une raison particulière, comme un problème médical ou émotionnel, parlez-en à vos autres enfants. Ne présumez pas qu’ils savent ou comprennent pourquoi vous passez plus de temps avec leur frère ou sœur.

Passez aussi du temps en famille. Faites quelque chose comme une soirée jeux ou faites une sortie ensemble. Changez qui choisit le jeu ou l’activité, afin que chacun sache que ses choix comptent et sont valorisés.

Ayez des règles de base sur la façon dont les gens sont traités dans votre famille. Tout le monde mérite respect et gentillesse, surtout Les membres de votre famille. C’est bien d’être en désaccord ou même de se battre, mais ce n’est pas bien d’être méchant. Respectez ces règles de base et ayez des conséquences si vous les enfreignez.

Si la rivalité fraternelle devient un problème dans votre famille, parlez-en à votre médecin. Parfois, une aide extérieure, comme celle d’un clinicien en santé comportementale, peut faire la différence.

