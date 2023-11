La rivalité Cubs-Brewers atteint un nouveau niveau après la décision Craig Counsell

SCOTTSDALE, Arizona – Ils se tenaient à 20 pieds l’un de l’autre mercredi après-midi, avec des microphones et des blocs-notes face à eux, mais ils n’ont pas parlé une seule fois.

Cela faisait deux jours que les Cubs de Chicago avaient volé Craig Counsell aux Brewers de Milwaukee, et toujours, Matt Arnold, président des opérations baseball des Brewers et Jed Hoyer, président des opérations baseball des Cubs, n’ont pas encore parlé.

Un jour, cela arrivera.

Apparemment, pas de si tôt.

La blessure est trop fraîche, la coupure est trop profonde et les émotions sont trop vives.

Les bonnes gens du Wisconsin sont furieuses que Counsell, qui était presque aussi aimé que le diffuseur Bob Uecker, soit parti pour les Cubs, de toutes les équipes.

Bien sûr, ils auraient été déçus si Counsell était parti pour les Mets de New York, mais ils auraient compris le raisonnement, tous valant 40 millions de dollars.

Ils auraient été contrariés si Counsell était parti pour les Guardians de Cleveland, en remplacement de Terry Francona, mais au moins il aurait été dans l’autre ligue et aurait été chaleureusement accueilli à chaque fois qu’il revenait.

Mais les Louveteaux ?

Les louveteaux détestés ?

L’équipe qui remplit son propre stade et se moque de ses fêtes d’avant-match et de ses courses de saucisses ?

Allez, tout le monde sauf les Cubs, leurs rivaux acharnés de la division centrale de la NL.

Il n’est pas étonnant que le propriétaire Mark Attanasio soit toujours absolument furieux de la défection de Counsell, déclarant aux journalistes de Milwaukee : “Craig nous a perdus, et il a également perdu notre communauté.”

Arnold a été “très, très choqué” que Counsell soit parti pour les Cubs, mais a déclaré qu’ils continueraient à être amis et, du moins pour l’instant, voisins à Whitefish Bay, Wisconsin.

“Toutes les distinctions, il les mérite”, a déclaré Arnold. “J’ai certainement apprécié notre temps ensemble. Je garderai toujours de bons souvenirs de travailler avec Craig Counsell.

“Il est toujours mon ami et voisin, mais en même temps nous allons nous faire concurrence.”

Les Brewers se démènent maintenant pour trouver un remplaçant, avec l’entraîneur de banc Pat Murphy comme candidat à gérer. Mais si Murphy n’obtient pas le poste, il pourrait très bien rejoindre Counsell à Chicago également.

“Mark Attanasio est une personne très loyale, et donc si Pat Murphy n’est plus notre manager”, a déclaré Arnold, “il aura absolument une maison ici avec les Brewers.”

Le temps nous dira si Counsell sera un jour pardonné par ses fans.

C’est la deuxième fois que les Cubs embauchent un manager actuel et licencient le leur. Ils l’ont fait il y a neuf ans lorsqu’ils ont embauché Joe Maddon des Rays de Tampa Bay et ont congédié Rick Renteria. Maddon a mené les Cubs au NLCS en 2015 et a remporté les World Series un an plus tard. Cette décision a rendu furieux plusieurs managers chevronnés, estimant que c’était une erreur d’accepter le poste de quelqu’un d’autre.

Cette fois, plusieurs responsables ont exprimé en privé leur colère envers Counsell pour avoir fait de même avec David Ross. Les Cubs prévoyaient de garder Ross, à qui il restait un an de contrat, et de le licencier seulement après avoir embauché Counsell. Si Counsell n’avait pas accepté le poste, Ross serait de retour.

Les Cubs n’ont même pas approché Counsell jusqu’à l’expiration officielle de son contrat le 31 octobre. Les Guardians et les Mets ont demandé aux Brewers la permission d’interviewer Counsell après que les Brewers aient perdu leur série de wild-card contre les Diamondbacks de l’Arizona en octobre, mais les Cubs ont simplement attendu. . Hoyer l’a rencontré à Chicago le 1er novembre et lui a parlé de leurs projets d’être agressifs en matière d’agence libre – oui, cela inclut une offre pour Shohei Ohtani – et les deux se sont bien entendus.

“Je me suis assis avec lui pendant des heures et des heures et j’ai tout simplement adoré la conversation”, a déclaré Hoyer. “Il est super engageant. Il a eu un très bon va-et-vient. Et il était clair que non seulement ses capacités – ses capacités sont évidentes – mais j’ai senti qu’il y avait un lien et un objectif commun. À partir de ce moment-là, j’ai su que cela devait évidemment rester très discret, parce que je ne pouvais pas risquer cela publiquement avec David.”

Les Cubs, bien sûr, ont également rendu leur travail plus attrayant en offrant à Counsell un contrat de 40 millions de dollars sur cinq ans, faisant de lui le manager le mieux payé de l’histoire du baseball – deux fois plus que l’offre de 20 millions de dollars sur quatre ans des Brewers.

“En examinant ma décision, vous tenez compte d’un certain nombre de choses”, a déclaré Counsell aux journalistes de Milwaukee, “et le défi de cette industrie est qu’il y a un emploi dans 30 endroits dans 30 villes différentes et que je préserve toujours ce que je pense être. une situation formidable (travailler à seulement 90 miles de chez lui). J’ai pu le faire, mais aussi relever un défi professionnel. Mais la proximité rendait cette activité attractive…

“Je comprends que c’est une décision qui a touché beaucoup de gens. Et je prends cela très au sérieux. … Mais au fil de cette décision, il est devenu clair que j’avais besoin d’un nouveau défi.”

Hoyer, qui a vu Ross aider les Cubs à remporter une Série mondiale avant de passer les quatre dernières saisons à travailler ensemble, a reconnu qu’il s’agissait de la décision la plus émouvante de sa carrière. Il a pris un vol pour le domicile de Ross à Tallahassee, en Floride, pour l’informer de sa décision, décrite comme tendue et émouvante. Hoyer a insisté mercredi sur le fait qu’il pensait que cette décision serait cruciale dans leur quête d’un retour aux World Series.

“J’avais l’impression que c’était une décision qui pourrait nous aider à gagner plus de matchs à court terme, plus de matchs à long terme”, a déclaré Hoyer, “et j’avais l’impression que c’était ma responsabilité dans ce travail de faire des mouvements comme celui-là. C’était une décision difficile, mais je pensais que nous devions la faire dans l’intérêt de l’organisation. »

Les Cubs vont désormais se concentrer sur l’agence libre, essayant de recruter tout le monde, d’Ohtani à Aaron Nola en passant par Cody Bellinger, croyant qu’ils peuvent revenir au sommet de la NL Central et remporter des matchs éliminatoires pour la première fois depuis 2017. Leurs plans pour gagner immédiatement étaient un partie intégrante de leur argumentaire de recrutement à Counsell.

Counsell n’allait pas venir à Chicago et se contenter de la médiocrité.

“Nous avons beaucoup parlé de notre plan”, a déclaré Hoyer. “Il était clairement très curieux et évidemment j’ai été ouvert avec lui sur nos plans, mais vous devez garder vos cartes un peu près du gilet parce que je n’avais aucune idée si c’était quelque chose qu’il allait faire.”

Désormais, Counsell peut partager tous ses secrets sur les Brewers, tandis qu’Arnold se démène pour trouver son remplaçant.

“Nous avons eu beaucoup de succès ici, et je pense que Craig en fait partie”, a déclaré Arnold, “mais Craig n’est pas le seul à en faire partie. Notre franchise a connu du succès grâce à beaucoup de gens. Craig est certainement une de ces personnes, mais il y a beaucoup de monde ici et de nombreuses raisons pour lesquelles nous avons connu du succès. Alors maintenant, il s’agit simplement de doubler la mise sur les bonnes personnes que nous avons.

Cette rivalité houleuse du Midwest, avec les Brewers atteignant les séries éliminatoires au cours de cinq des six dernières années et rappelant constamment aux fans des Cubs leur succès, est sur le point de devenir un doozy.