La rivalité avec Messi a changé l’histoire du football mais a disparu – Ronaldo

Cristiano Ronaldo a déclaré que sa rivalité avec Lionel Messi « avait disparu », les deux ayant déjà « changé l’histoire du football ».

Les deux hommes dominent le sport depuis plus d’une décennie, remportant un total de 79 trophées et étant les deux seuls joueurs à avoir marqué plus de 800 buts chacun.

« Je ne vois pas des choses comme ça, la rivalité a disparu » Ronaldo a dit. « C’était bien, les spectateurs ont aimé.

« Ceux qui aiment Cristiano Ronaldo ne doivent pas détester Messi et vice versa. Nous avons bien fait, nous avons changé l’histoire du football. Nous sommes respectés dans le monde entier, c’est la chose la plus importante.

« Il a suivi son chemin et j’ai suivi le mien, même si je joue en dehors de l’Europe. D’après ce que j’ai vu, il se porte bien et moi aussi. L’héritage perdure, mais je ne vois pas de rivalité comme celle-là. Nous avons partagé la scène plusieurs fois, cela faisait 15 ans. Je ne dis pas que nous sommes amis, je n’ai jamais dîné avec lui, mais nous sommes des collègues professionnels et nous nous respectons. »

Messi, vainqueur de la Coupe du monde, a rejoint l’Inter Miami CF en juin en tant qu’agent libre après deux saisons au Paris Saint-Germain.

Le capitaine argentin Messi est devenu le joueur de football le plus décoré lorsqu’il a remporté son 44e trophée après avoir aidé l’Inter Miami à remporter la Coupe des Ligues 2023 en août.

Ronaldo, quant à lui, a remporté son premier titre avec l’équipe saoudienne d’Al-Nassr, le club qu’il a rejoint en janvier en provenance de Manchester United, lorsqu’il a remporté la Coupe des champions des clubs arabes le mois dernier.

Le capitaine portugais est devenu le seul joueur à avoir marqué 850 buts lors de la victoire 5-1 de samedi à Al Hazem.

« C’est un monument historique », a déclaré Ronaldo, 38 ans. « Pour moi, c’était une source de fierté d’avoir atteint des chiffres que je ne pensais pas pouvoir atteindre.

« Mais j’en veux plus. En jouant, la barre doit être haute et voir grand. »

Le quintuple Ballon d’Or est également fier d’être devenu le pionnier parmi d’autres joueurs vedettes à rejoindre la Saudi Pro League.

Au début de l’été, Karim Benzema et N’Golo Kanté ont rejoint Al Ittihad, champion en titre de la Saudi Pro League, le gardien sénégalais Édouard Mendy a signé pour Al Ahli et l’ancienne star de Chelsea Kalidou Koulibaly a rejoint son rival Al Hilal.

De plus, Marcelo Brozovic a rejoint Al Nassr de Ronaldo, Roberto Firmino a effectué un transfert gratuit vers Al Ahli après avoir quitté Liverpool et la star brésilienne Neymar a signé pour Al Hilal suite à un transfert de 90 millions d’euros du PSG.

« Je le savais [transfer market] allait arriver, je l’ai dit il y a six mois et tout le monde pensait que j’étais le fou », a déclaré Ronaldo. « Mais, après tout, le fou n’est pas si fou, et il s’avère que c’est normal de jouer dans le monde arabe. ligue.

« Pour moi, ce fut un grand privilège de changer la culture d’un pays en termes de football et de voir de grandes stars partir en Arabie Saoudite.

« J’ai été le pionnier et j’en suis fier. Ce que je souhaite le plus, c’est continuer à toujours évoluer, pour qu’il [the league] c’est top. »