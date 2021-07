La rivalité américano-chinoise pourrait se consolider après la réunion de Tianjian (CSIS)

La rivalité entre les États-Unis et la Chine devrait persister pendant un certain temps après que les deux pays se soient mutuellement demandé des exigences « inatteignables », a déclaré mardi un analyste politique à CNBC. Les commentaires de Scott Kennedy du groupe de réflexion Center for Strategic and International Studies, basé à Washington DC, sont intervenus après que des responsables des deux pays ont conclu lundi des réunions de haut niveau dans la ville chinoise de Tianjin. Lors des réunions, des responsables chinois ont présenté à la secrétaire d’État adjointe américaine Wendy Sherman deux listes de revendications et trois « résultats ». Les demandes chinoises consistent notamment à demander aux États-Unis de « corriger leurs erreurs », par exemple en retirant leur demande d’extradition du directeur financier de Huawei, Meng Wanzhou, sans entraver le développement de la Chine et ne pas porter atteinte à la souveraineté chinoise.

Je pense que ça va être vraiment dur, donc nous pouvons voir cette relation se solidifier comme un béton dur en une rivalité qui peut être avec nous pendant un certain temps. Scott Kennedy Centre d’études stratégiques et internationales

La Chine demande essentiellement aux États-Unis de ne pas prêter attention à ce qui se passe en Chine et « juste laisser La Chine fait ce qu’elle veut », a déclaré Kennedy, conseiller principal et président du conseil d’administration en affaires et économie chinoises au SCRS. « Vous ne pouvez pas simplement demander aux États-Unis et au reste de la communauté internationale de ne pas avoir d’opinion sur ces choses et demander à la Chine de respecter ses engagements », a déclaré Kennedy à « Squawk Box Asia » de CNBC. « Je pense que ça va être vraiment difficile, donc nous pouvons voir cette relation se solidifier comme un béton dur en une rivalité qui peut être avec nous pendant un certain temps », a-t-il ajouté.

Lors des réunions de Tianjin, Sherman soulevé des inquiétudes concernant les actions chinoises qui « vont à l’encontre de nos valeurs et intérêts et de ceux de nos alliés et partenaires, et qui sapent l’ordre international fondé sur des règles », a déclaré le département d’État américain. Ces problèmes incluent les violations présumées des droits humains par la Chine dans des régions telles que le Xinjiang et Hong Kong, ainsi que le comportement agressif de Pékin dans la mer de Chine méridionale contestée. La Chine considère les affaires au Xinjiang et à Hong Kong comme des « affaires intérieures » et revendique l’activité dans la mer de Chine méridionale comme son droit souverain. Pékin revendique la quasi-totalité de l’eau contestée comme son territoire, même si une décision historique de la Cour d’arbitrage internationale de La Haye a rejeté ces revendications en 2016.

Sommet Biden-Xi ?

Les tensions américano-chinoises se sont intensifiées ces dernières années. Ancien président américain Donald Trump a utilisé des tarifs et des sanctions pour tenter de répondre aux critiques de longue date contre la Chine, telles que l’accès inégal au marché, le manque de protection de la propriété intellectuelle et le fait de forcer les entreprises à transférer des technologies pour opérer dans le pays.

Je pense que ces deux dirigeants possèdent cette relation et ils veulent se parler et s’expliquer et voir s’il pourrait potentiellement y avoir une voie à suivre. Scott Kennedy Centre d’études stratégiques et internationales

