La rivalité AL East se réchauffe alors que les Yankees prennent la série sur les Blue Jays

TORONTO – Ce n’est pas la rivalité la plus riche historiquement de la Ligue américaine de l’Est – qui appartiendra à jamais à New York et Boston – mais après que les Blue Jays et les Yankees ont disputé quatre matchs serrés et tendus, la leur pourrait être la rivalité la plus houleuse de la division en ce moment.

Cette série comprenait une controverse autour d’Aaron Judge, qui a jeté des regards suspects de côté lors d’un at-bat dans lequel il a tourné lundi. Les Blue Jays se sont plaints à la ligue le lendemain de la position des entraîneurs des Yankees sur le terrain. (Il a été révélé plus tard dans une interview avec L’athlétisme que le releveur des Blue Jays Jay Jackson avait fait basculer ses lancers en vue de l’entraîneur de la première base des Yankees pendant le juge au bâton). Au lendemain du match d’ouverture, les entraîneurs des deux équipes avaient été repérés par des caméras de télévision en train de se mâcher plus d’une fois. Ça a été quelques jours épicés à Toronto.

« Chaque fois qu’il y a deux bonnes équipes qui se connaissent, oui, cela peut parfois devenir un peu compétitif et passionné et probablement faire ou dire des choses que vous ne diriez pas si ce n’était pas le feu de l’action, », a déclaré le gérant des Blue Jays, John Schneider. « Vous pouvez dire cela de pratiquement n’importe quelle équipe de notre division en ce moment si vous regardez de haut en bas. Et je pense que lorsque vous avez des athlètes de haut niveau qui sont très compétitifs et des entraîneurs qui sont très compétitifs, vous voyez en quelque sorte que nous voyons un peu.

Nous n’avons pas encore pris en compte l’action qui s’est déroulée sur le terrain. Les Yankees ont scellé la victoire 3-1 de la série avec une victoire 4-2 jeudi. L’offensive des Blue Jays s’est à nouveau révélée assez plate, ne réussissant pas à obtenir le gros coup quand ils en avaient l’occasion, ce qui avait été l’histoire pendant une grande partie de la série. Pendant ce temps, après la controverse précédente, Judge a été hué chaque fois qu’il est venu au bâton par les fans de Toronto, mais il a coupé le bruit et a aidé à porter les Yankees à la victoire de leur série, avec une fiche de 6 pour 14 (0,429) sur les quatre matchs. avec un double, quatre circuits, sept points produits et cinq marches.

« Il est bon, toute la ligue sait qu’il est bon », a déclaré Schneider. « Et d’habitude quand tu lui laisses des lancers au milieu du marbre, il fait des dégâts et c’est ce qu’il a fait toute cette série. Vous faites confiance à votre équipe de lanceurs et vous devez exécuter à un très haut niveau contre lui, et nous n’avons pas fait un très bon travail avec ça.



Whit Merrifield glisse dans le marbre devant le tag de Kyle Higashioka lors de la septième manche jeudi. (Nick Turchiaro / USA Today)

Il s’agissait de la première défaite des Blue Jays en série à domicile cette année et cela pique sûrement que cela vienne aux mains des Yankees, qui quittent Toronto dans une égalité efficace avec eux au classement. (Le mois dernier, les Blue Jays ont infligé aux Yankees leur première défaite en série de la saison). Les Yankees mènent désormais la série de la saison 4-3 et pourtant, après tout cela, ces deux équipes ne se retrouvent qu’en septembre grâce au nouveau calendrier équilibré. Bien sûr, le temps passé pourrait tempérer les, euh, colères. Mais, étant donné que lorsqu’ils se retrouveront, les deux clubs espèrent se disputer au moins une place en séries éliminatoires, sinon la division, anticiper plus de drame est probablement une valeur sûre.

Au cours de cette série, quels plats à emporter les Blue Jays ont-ils réunis pour être mieux placés pour battre les Yankees lorsqu’ils se retrouveront à l’automne?

« Juste avoir une approche offensive cohérente pour un », a déclaré le manager des Blue Jays. «L’ensemble de leur équipe de lanceurs, enclos inclus, ils ont des looks différents et variés, beaucoup de radiateurs en haut de la zone pour beaucoup de leurs gars et nous devons faire cet ajustement la prochaine fois que nous les verrons.

« Je pense, au contraire, qu’il y a vraiment un mec que vous regarderiez dans l’alignement et que vous ne voudriez pas qu’il vous batte et je ne pense pas que nous ayons fait un très bon travail à cet égard », a poursuivi Schneider. « Et il y a certainement des moyens de le faire sortir et ce n’est pas comme si le mec allait frapper 1.000, mais quand vous faites des erreurs à un très bon frappeur, je pense que c’est un peu ce que nous avons vu. »

Cette série a certainement augmenté l’intensité de la rivalité, mais en tant que compagnons de division, les Yankees et les Blue Jays sont des ennemis naturels. Les gars à fines rayures ont toujours été détestés par les fans de Toronto. Pendant des années, cependant, les Blue Jays ont existé dans l’ombre des Yankees – et des Red Sox – dans la division. Mais maintenant que ces deux équipes sont compétitives et se disputent la division, l’ampleur de leurs matchs s’est accélérée. Cela alimente naturellement l’animosité et cette semaine, elle a augmenté de quelques crans.

Il y a aussi une histoire qui remonte à la saison dernière. Alek Manoah et Gerrit Cole ont eu un échange houleux au Yankee Stadium après que le droitier des Blue Jays ait frappé Judge avec un lancer. Pendant l’intersaison, Manoah est apparu dans la série Web de l’ancien Raptor Serge Ibaka et lorsqu’on lui a demandé qui était le pire tricheur du baseball, il a nommé Cole.

Ensuite, il y a Vladimir Guerrero Jr. qui n’a pas hésité à ne pas aimer la franchise des Yankees, affirmant à plusieurs reprises qu’il ne signerait jamais avec le club. Ses raisons sont personnelles, dit-il, et la meilleure spéculation est que cela est lié à son père, Vladimir Guerrero Sr.

Avec toute l’émotion contenue dans cette série, les Blue Jays auraient sûrement aimé mieux performer.

Le partant des Blue Jays, José Berríos, a rebondi après avoir cédé un circuit de deux points au juge lors de la première manche, complétant 6 manches 2/3 et n’abandonnant que trois points sur six coups sûrs avec huit retraits au bâton et une marche. Mais l’attaque de Toronto a continué à montrer des stries, à l’exception de quelques gars. Alors que Guerrero a raté une grande partie des deux derniers matchs en raison d’une gêne au genou droit – il a frappé par pincement lors de la septième manche jeudi, frappant une mouche sacrifiée – ils ont également perdu l’un de leurs frappeurs les plus dangereux.

Ce qui a particulièrement défait l’attaque, c’est leur incapacité à se qualifier avec des coureurs en position de marquer. Au cours des quatre matchs, ils ont obtenu un total combiné de 6 pour 36 (0,167) avec des opportunités RISP. Dans le match de jeudi, la meilleure occasion de marquer des Blue Jays est survenue en septième manche. Tirant de l’arrière 3-1, Toronto a chargé les bases sans personne, mais n’a pu encaisser qu’un seul point grâce à la mouche sacrifiée de Guerrero.

« (Nous) devons faire un meilleur travail pour obtenir un lancer que vous pouvez frapper, nous n’avons pas vraiment obtenu le gros succès de toute cette série avec des gars sur la base », a déclaré Schneider. «Les bases chargées là-bas, personne ne sort, veulent probablement en obtenir un peu plus d’une. Ça va et vient, n’est-ce pas ? Et je pense qu’en ce moment, il suffit de leur donner du crédit. Bon personnel de lancement. Ils ont fait des lancers, nous n’avons pas eu de coups sûrs.

Alors que les Blue Jays disent au revoir à un rival de division, un autre arrive. À partir de vendredi, les Blue Jays accueillent les Orioles de Baltimore pour une série de trois matchs. Et si cette semaine était une indication, les rencontres entre les rivaux de l’AL East ne sont jamais ennuyeuses.

(Photo du haut de José Berríos : Nick Turchiaro / USA Today)