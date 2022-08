La riposte de Man City nie Newcastle, le hurleur de Mendy secoue Chelsea

Londres (AFP) – Manchester City a organisé une riposte palpitante alors que les champions de Premier League ont sauvé un match nul 3-3 contre Newcastle, tandis que la gaffe embarrassante d’Edouard Mendy a condamné Chelsea à une défaite 3-0 à Leeds dimanche.

L’équipe de Pep Guardiola risquait une première défaite en championnat depuis février après avoir perdu 3-1 en seconde période à St James ‘Park.

Mais Erling Haaland a déclenché le renouveau de City avec son troisième but pour le club avant que l’égalisation de Bernardo Silva ne complète l’acte d’évasion.

City, deuxième, reste invaincu avec sept points lors de ses trois premiers matchs, ce qui le laisse à deux points du leader Arsenal.

Alors que Guardiola sera préoccupé par la façon dont City a été ouvert par Newcastle, le retour fougueux a souligné pourquoi ils ont remporté le titre quatre fois au cours des cinq dernières saisons.

City n’a eu besoin que de cinq minutes pour prendre les devants alors que Silva travaillait intelligemment dans l’espace pour traverser vers Ilkay Gundogan, non marqué, qui a tiré à huit mètres.

Newcastle a égalisé à la 28e minute lorsque le centre précis d’Allan Saint-Maximin a été regroupé par Miguel Almiron, le but étant accordé par VAR après un premier drapeau de hors-jeu.

Après avoir concédé pour la première fois en championnat cette saison, la défense de City a de nouveau été percée à la 39e minute.

Saint-Maximin a de nouveau été le bourreau de City avec une brillante course et une passe à Callum Wilson, qui a parfaitement chronométré sa course pour dépasser Ederson.

Kieran Trippier a inscrit le troisième but de Newcastle avec un superbe coup franc qui a sifflé dans la lucarne après 54 minutes.

Mais Haaland a réduit le déficit avec une frappe à bout portant du film de Rodri à l’heure.

Du fond du désespoir, City avait une bouée de sauvetage et Silva l’a saisie quatre minutes plus tard avec une finition habile de la passe de Kevin De Bruyne.

Trippier a échappé à un carton rouge lorsque l’arrière droit a été expulsé pour avoir abattu De Bruyne, le VAR persuadant l’arbitre Jarred Gillett d’annuler la décision.

– La misère de Mendy –

À Elland Road, la coûteuse erreur de Mendy à la 33e minute a été le catalyseur de l’implosion choquante de Chelsea alors que Brenden Aaronson a marqué après avoir attrapé le gardien de but trop longtemps en possession.

Le quatrième but de Rodrigo en trois matchs cette saison a doublé l’avantage de Leeds à la 37e minute.

Le but de Jack Harrison à la 69e minute a complété la première victoire de Leeds contre Chelsea depuis 2002 et leur plus grande contre leurs anciens rivaux depuis 1995.

Ajoutant à la misère de Chelsea, leur défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly a été expulsé pour une deuxième réservation après avoir fait trébucher Joe Gelhardt à la 84e minute.

Chelsea se retrouve dans la position inhabituelle d’être assis sous ses voisins moins glamour de l’ouest de Londres Fulham et Brentford dans le tableau.

L’équipe de Thomas Tuchel a pris quatre points lors de ses trois premiers matchs et l’Allemand a été alarmé par la façon dont son équipe reconstruite coûteusement s’est estompée après le hurlement de Mendy.

« Tout ce qui peut mal tourner a mal tourné. Ça a commencé hier. Nous n’avions pas d’avion pour arriver alors nous sommes venus en bus. Les joueurs pouvaient voler mais pour le personnel d’entraîneurs, c’était un long trajet en bus. Ça a continué aujourd’hui. Nous avons perdu le match dans les 20 premières minutes, où nous étions clairement meilleurs et avons eu d’énormes occasions », a déclaré Tuchel.

« À quoi vous attendez-vous si vous présentez deux buts à un adversaire en Premier League ? Nous donnons trop souvent des buts loin d’énormes erreurs individuelles.

Au stade de Londres, Brighton a ajouté aux malheurs de West Ham avec une impressionnante victoire 2-0.

Alexis Mac Allister a donné l’avantage à Brighton à la 22e minute après que Danny Welbeck ait été victime d’une faute du défenseur débutant de West Ham, Thilo Kehrer.

Kehrer a affirmé que la faute avait eu lieu à l’extérieur de la surface de réparation, mais un contrôle VAR a décidé que c’était juste à l’intérieur et Mac Allister a calmement converti le coup de pied.

Leandro Trossard a couru pour marquer le deuxième but de Brighton avec une finition calme devant Lukasz Fabianski à la 66e minute.

Brighton est à la quatrième place avec sept points lors de ses trois premiers matchs, tandis que West Ham a chuté sous Manchester United au bas du tableau.