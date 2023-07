La riposte chinoise aux semi-conducteurs et la loi controversée de New York sur l’IA

La Chine est la cible de restrictions à l’exportation de semi-conducteurs depuis des années. Maintenant, il riposte avec la même tactique.

Le 3 juillet, le ministère chinois du Commerce a annoncé que l’exportation de gallium et de germanium, deux éléments utilisés dans la production de puces, de panneaux solaires et de fibres optiques, serait bientôt fortement restreinte. Les exportations de matériaux devront être approuvées par le gouvernement, et les entreprises occidentales qui en dépendent pourraient avoir du mal à s’approvisionner.

Même si la nouvelle a immédiatement fait grimper le prix du gallium et du germanium, les restrictions ne devraient pas frapper les États-Unis aussi durement que les restrictions américaines à l’exportation ont frappé la Chine. Zeyi Yang, notre journaliste Chine, explique pourquoi. Lire l’histoire complète.

L’histoire de Zeyi fait partie de MIT Technology Review Explains, notre section dans laquelle nos rédacteurs démêlent le monde complexe et désordonné de la technologie pour vous aider à comprendre ce qui va suivre. Vérifiez reste de nos explicateurs sur tout, de la viande cultivée en laboratoire à la façon de se déconnecter.

Pourquoi tout le monde est fou de la loi sur l’embauche d’IA à New York

La semaine dernière, une loi sur l’IA et l’embauche est entrée en vigueur à New York, et tout le monde s’en indigne. C’est l’une des premières lois sur l’IA dans le pays, et donc la façon dont elle se déroule offrira des indices sur la façon dont la politique et le débat sur l’IA pourraient prendre forme dans d’autres villes.

La réglementation sur l’embauche d’IA fait partie de la loi sur l’IA en Europe, et d’autres États américains envisagent des projets de loi similaires à celui de New York. Mais la loi a suscité une importante controverse, des groupes d’intérêt public et des défenseurs des droits civils affirmant qu’elle n’est pas suffisamment exécutoire et étendue. Lire l’histoire complète.