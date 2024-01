La richesse façonne la réponse de récompense du cerveau

Résumé: Les chercheurs ont découvert que le statut socio-économique (SES) d’un enfant influence la sensibilité de son cerveau aux récompenses. Dans leur étude, les enfants issus de milieux à faible statut socio-économique présentaient moins d’activation dans le striatum lié à la récompense lors d’un jeu pour gagner de l’argent, par rapport à ceux issus de milieux à statut socio-économique plus élevé.

Cette sensibilité réduite à la récompense chez les enfants de faible statut social pourrait être une réponse adaptative à leur environnement de récompense moins cohérent. La recherche met en évidence l’impact profond des facteurs socio-économiques sur le développement et le comportement du cerveau.

L’étude a montré que les enfants issus de milieux à faible statut socio-économique ont une réponse cérébrale atténuée aux récompenses par rapport à leurs homologues à statut socio-économique plus élevé. On suppose que cette sensibilité réduite aux récompenses chez les enfants de faible statut social est une adaptation à leur environnement, qui offre généralement moins de récompenses cohérentes. La recherche souligne l’importance d’inclure divers antécédents SSE dans les études afin de bien comprendre les variations du développement cérébral.

Source: MIT

Les neuroscientifiques du MIT ont découvert que la sensibilité du cerveau aux expériences enrichissantes – un facteur essentiel de motivation et d’attention – peut être façonnée par les conditions socio-économiques.

Dans une étude portant sur des jeunes de 12 à 14 ans dont le statut socio-économique (SSE) variait considérablement, les chercheurs ont découvert que les enfants issus de milieux à faible statut social étaient moins sensibles aux récompenses que ceux issus de milieux plus aisés.

À l’aide de l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), l’équipe de recherche a mesuré l’activité cérébrale pendant que les enfants jouaient à un jeu de devinettes dans lequel ils gagnaient de l’argent supplémentaire pour chaque supposition correcte. Lorsque les participants issus de milieux socio-économiques plus élevés ont deviné correctement, une partie du cerveau appelée striatum, qui est liée à la récompense, s’est allumée beaucoup plus que chez les enfants issus de milieux socio-économiques plus faibles.

L’étude souligne également l’intérêt de recruter des sujets d’étude issus de différents milieux socio-économiques, ce qui demande plus d’efforts mais donne des résultats importants, affirment les chercheurs. Crédit : Actualités des neurosciences

Les résultats de l’imagerie cérébrale ont également coïncidé avec des différences comportementales dans la façon dont les participants issus de milieux socio-économiques inférieurs et élevés ont répondu aux suppositions correctes. Les résultats suggèrent que les circonstances de faible SSE peuvent inciter le cerveau à s’adapter à l’environnement en atténuant sa réponse aux récompenses, qui sont souvent plus rares dans les environnements à faible SSE.

« Si vous évoluez dans un environnement doté de nombreuses ressources et offrant de nombreuses récompenses, votre cerveau s’adapte d’une certaine manière. Si vous êtes dans un environnement dans lequel les récompenses sont plus rares, alors votre cerveau s’adapte à l’environnement dans lequel vous vivez. Au lieu d’être trop réactifs aux récompenses, il semble que ces cerveaux, en moyenne, soient moins réactifs, car probablement leur environnement a été moins cohérent en termes de disponibilité des récompenses », explique John Gabrieli, professeur Grover Hermann de sciences et technologies de la santé, un professeur de sciences du cerveau et des sciences cognitives et membre du McGovern Institute for Brain Research du MIT.

Gabrieli et Rachel Romeo, ancienne postdoctorante du MIT et aujourd’hui professeure adjointe au Département de développement humain et de méthodologie quantitative de l’Université du Maryland, sont les auteurs principaux de l’étude. Alexandra Decker, postdoctorante au MIT, est l’auteur principal de l’article, qui paraît aujourd’hui dans la revue Journal des neurosciences.

Réponse de récompense

Des recherches antérieures ont montré que les enfants issus de milieux socio-économiques inférieurs ont tendance à obtenir de moins bons résultats aux tests d’attention et de mémoire, et qu’ils sont plus susceptibles de souffrir de dépression et d’anxiété. Cependant, jusqu’à présent, peu d’études se sont penchées sur l’association possible entre le SSE et la sensibilité aux récompenses.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs se sont concentrés sur une partie du cerveau appelée striatum, qui joue un rôle important dans la réponse aux récompenses et dans la prise de décision. Des études sur des modèles humains et animaux ont montré que cette région devient très active lors d’expériences enrichissantes.

Pour étudier les liens potentiels entre la sensibilité à la récompense, le striatum et le statut socio-économique, les chercheurs ont recruté plus de 100 adolescents issus de divers milieux socio-économiques, mesurés par le revenu du ménage et le niveau d’éducation reçu par leurs parents.

Chacun des participants a subi une IRMf pendant qu’ils jouaient à un jeu de devinettes. On a montré aux participants une série de nombres entre 1 et 9, et avant chaque essai, il leur a été demandé de deviner si le nombre suivant serait supérieur ou inférieur à 5. On leur a dit que pour chaque réponse correcte, ils gagneraient un supplément. dollar, et pour chaque supposition incorrecte, ils perdraient 50 cents.

À l’insu des participants, le jeu a été mis en place pour contrôler si la supposition serait correcte ou incorrecte. Cela a permis aux chercheurs de s’assurer que chaque participant vivait une expérience similaire, qui comprenait des périodes de récompenses abondantes ou peu de récompenses. Au final, tout le monde a fini par gagner la même somme d’argent (en plus d’une allocation que chaque participant a reçue pour sa participation à l’étude).

Des travaux antérieurs ont montré que le cerveau semble suivre le taux de récompenses disponibles. Lorsque les récompenses sont abondantes, les personnes ou les animaux ont tendance à réagir plus rapidement car ils ne veulent pas manquer les nombreuses récompenses disponibles. Les chercheurs l’ont également constaté dans cette étude : lorsque les participants se trouvaient dans une période où la plupart de leurs réponses étaient correctes, ils avaient tendance à répondre plus rapidement.

“Si votre cerveau vous dit qu’il y a de très grandes chances que vous receviez une récompense dans cet environnement, cela va vous motiver à collecter des récompenses, car si vous n’agissez pas, vous ratez beaucoup de choses. de récompenses », dit Decker.

Des analyses cérébrales ont montré que le degré d’activation du striatum semblait suivre les fluctuations du taux de récompenses au fil du temps, ce qui, selon les chercheurs, pourrait agir comme un signal de motivation indiquant qu’il existe de nombreuses récompenses à collecter.

Le striatum s’éclairait davantage pendant les périodes où les récompenses étaient abondantes et moins pendant les périodes où les récompenses étaient rares. Cependant, cet effet était moins prononcé chez les enfants issus de milieux socio-économiques inférieurs, ce qui suggère que leur cerveau était moins sensible aux fluctuations du taux de récompense au fil du temps.

Les chercheurs ont également découvert que pendant les périodes de rares récompenses, les participants avaient tendance à mettre plus de temps à répondre après une réponse correcte, un autre phénomène qui a déjà été démontré. On ne sait pas exactement pourquoi cela se produit, mais deux explications possibles sont que les gens savourent leur récompense ou qu’ils font une pause pour mettre à jour le taux de récompense.

Cependant, encore une fois, cet effet était moins prononcé chez les enfants issus de milieux socio-économiques inférieurs, c’est-à-dire qu’ils ne s’arrêtaient pas aussi longtemps après une réponse correcte pendant les périodes de rareté des récompenses.

« Il y a eu une réponse réduite aux récompenses, ce qui est vraiment frappant. Il se peut que si vous venez d’un environnement à SSE inférieur, vous n’ayez pas autant d’espoir que la prochaine réponse apportera des avantages similaires, car vous disposerez peut-être d’un environnement moins fiable pour gagner des récompenses », explique Gabrieli.

« Cela souligne simplement le pouvoir de l’environnement. Chez ces adolescents, cela façonne leur réponse psychologique et cérébrale pour récompenser les opportunités.

Effets environnementaux

Les analyses IRMf réalisées au cours de l’étude ont également révélé que les enfants issus de milieux socio-économiques inférieurs présentaient moins d’activation dans le striatum lorsqu’ils devinaient correctement, ce qui suggère que leur cerveau a une réponse atténuée à la récompense.

Les chercheurs émettent l’hypothèse que ces différences dans la sensibilité à la récompense pourraient avoir évolué au fil du temps, en réponse à l’environnement des enfants.

«Le statut socio-économique est associé au degré auquel vous ressentez des récompenses au cours de votre vie», explique Decker.

« Il est donc possible que recevoir beaucoup de récompenses renforce peut-être les comportements qui vous font recevoir plus de récompenses, et d’une manière ou d’une autre, cela ajuste le cerveau pour qu’il soit plus réactif aux récompenses. Alors que si vous êtes dans un environnement où vous recevez moins de récompenses, votre cerveau pourrait devenir, avec le temps, moins à l’écoute de celles-ci.

L’étude souligne également l’intérêt de recruter des sujets d’étude issus de différents milieux socio-économiques, ce qui demande plus d’efforts mais donne des résultats importants, affirment les chercheurs.

« Historiquement, de nombreuses études ont porté sur les personnes les plus faciles à recruter, qui sont généralement issues de milieux favorisés. Si nous ne faisons pas d’efforts pour recruter des groupes diversifiés de participants, nous nous retrouvons presque toujours avec des enfants et des adultes issus de milieux aisés et hautement scolarisés », explique Gabrieli.

“Jusqu’à récemment, nous n’avions pas réalisé que les principes du développement cérébral variaient en fonction de l’environnement dans lequel on grandit, et il y avait très peu de preuves sur l’influence du SSE.”

Financement:

La recherche a été financée par la Fondation William et Flora Hewlett et une bourse postdoctorale du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.

“Les réponses striatales et comportementales à la récompense varient selon le statut socio-économique chez les adolescents» de John Gabrieli et al. Journal des neurosciences

Les réponses striatales et comportementales à la récompense varient selon le statut socio-économique chez les adolescents

Les disparités de statut socio-économique (SES) conduisent à un accès inégal au soutien financier et social. On pense que ces disparités influencent la sensibilité à la récompense, qui à son tour façonne la façon dont les individus réagissent et poursuivent des expériences enrichissantes.

Cependant, on sait étonnamment peu de choses sur la façon dont les formes du SSE récompensent la sensibilité à l’adolescence. Ici, nous avons étudié comment le statut social influence les réponses des adolescents à la récompense, à la fois dans le comportement et dans le striatum, une région du cerveau très sensible à la récompense.

Nous avons examiné les réponses à la fois à la récompense immédiate (suivie par la dopamine phasique) et aux fluctuations du taux de récompense moyen (suivies par la dopamine tonique), car ces signaux distincts façonnent indépendamment l’apprentissage et la motivation. Adolescents (n=114 ; 12-14…