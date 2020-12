ATLANTA (AP) – Dans la lutte pour conserver son siège au Sénat américain, la républicaine Kelly Loeffler s’est vantée d’être «plus conservatrice qu’Attila le Hun» et d’avoir un «record de vote à 100% pour Trump». Elle a soutenu les allégations sans fondement du président de fraude électorale et s’est ralliée à un candidat d’extrême droite qui a exprimé son soutien à une théorie du complot qui considère les démocrates comme faisant partie d’un réseau satanique de sexe d’enfants.

Ce n’est pas le type de campagne que les partisans attendaient de l’ancien dirigeant des finances, très riche. Avant d’entrer en politique en 2019, Loeffler a couru dans les cercles d’élite d’Atlanta et ne semblait pas excitée par un zèle ultraconservateur. Sa nomination au Sénat par le gouverneur Brian Kemp en décembre de l’année dernière a été largement considérée comme un moyen pour le GOP de Géorgie de faire appel aux femmes modérées des banlieues.

Alors qu’elle se dirige vers un second tour des élections le 5 janvier contre le démocrate Raphael Warnock, Loeffler, 50 ans, fait face à des questions persistantes sur son identité politique et son alignement avec le président Donald Trump. Avec le démocrate Joe Biden à la Maison Blanche, serait-elle le tueur à gages pro-Trump qui a critiqué Black Lives Matter et prétendu que les démocrates veulent renverser le mode de vie du pays? Ou tiendrait-elle compte du plaidoyer pour le bipartisme lancé dans un discours d’adieu par son prédécesseur, le sénateur républicain à la retraite Johnny Isakson?

Loeffler n’a aucune expérience politique autre que son année au Sénat, et sa campagne ne s’est pas concentrée sur des propositions politiques détaillées qui pourraient offrir des indices sur une approche future. Pour les critiques, cela laisse son arrière-plan à analyser.

Pendant des années, Loeffler a été un donateur de poche pour les républicains traditionnels. Elle et son mari, Jeff Sprecher, ont côtoyé Mitt Romney et ont contribué des centaines de milliers de dollars pour soutenir sa campagne présidentielle en 2012, alors qu’il était le candidat du parti. Elle a également aidé la sénatrice du Maine Susan Collins et le démocrate Chris Dodd.

Loeffler a également montré une certaine inclination vers la courtoisie bipartite. En tant que copropriétaire d’Atlanta Dream, une équipe de la WNBA, elle a posé avec la démocrate Stacey Abrams sur le terrain lorsque Abrams se présentait au poste de gouverneur de Géorgie en 2018.

L’histoire continue

Dans l’une de ses premières apparitions publiques après avoir été nommée sénatrice, Loeffler a suivi l’exemple d’Isakson et a assisté à une cérémonie à l’occasion de la fête de Martin Luther King Jr. à Ebenezer Baptist Church, où King a prêché et Warnock est maintenant pasteur. Isakson allait régulièrement à Ebenezer pendant les vacances.

Les critiques disent que Loeffler a pris un virage serré à droite une fois qu’elle a lancé un défi de la part de l’allié fidèle de Trump et de son compatriote républicain Doug Collins. Collins, membre de la US House, l’a attaquée pour avoir fait un don à Romney et avoir comparu avec Abrams. De l’autre côté de la médaille, la campagne de Loeffler a accusé Collins d’avoir voté avec Abrams plus de 300 fois lorsqu’ils étaient ensemble à la législature de l’État.

Loeffler a rapidement fait tout son possible pour exagérer ses références conservatrices – notamment en faisant campagne avec Marjorie Taylor Greene même après que le candidat du GOP au Congrès dans le nord de la Géorgie ait fait des remarques racistes et embrassé la fiction de complot en ligne QAnon dans une vidéo. Les partisans de QAnon pensent que Trump mène une campagne secrète contre les ennemis de «l’État profond» et un réseau de trafic sexuel d’enfants, selon eux, est lié aux démocrates.

Les actions de Loeffler n’ont pas convaincu certains de ses électeurs ciblés.

« Elle n’est pas authentique, et si elle est élue, je crois fermement qu’elle sera un autre républicain modéré de Romney, qu’elle reviendra à elle-même », a déclaré Debbie Dooley, une organisatrice nationale du thé en Géorgie. Dooley a déclaré qu’elle n’irait pas voter pour Loeffler, mais voterait pour l’autre sénateur républicain de Géorgie lors d’un second tour, David Perdue.

La campagne de Loeffler ne l’a pas rendue disponible pour une entrevue et n’a pas répondu aux questions envoyées par courrier électronique. Elle a cependant insisté sur le fait qu’elle était une conservatrice de longue date et, depuis sa nomination, elle a dénoncé le socialisme, l’avortement et les restrictions sur les armes à feu.

En juillet, au milieu des protestations qui ont suivi le meurtre de George Floyd, elle a envoyé une lettre au commissaire de la WNBA pour s’opposer aux projets de la ligue d’honorer le mouvement Black Lives Matter, affirmant qu’il «encourageait la violence et la destruction à travers le pays». Les joueurs de son équipe – dont beaucoup sont noirs – ont répondu en portant des t-shirts «Vote Warnock». Loeffler a doublé ses critiques, affirmant que la manifestation était «une preuve supplémentaire que la culture d’annulation hors de contrôle veut exclure quiconque n’est pas d’accord avec elle.

Loeffler a refusé de reconnaître la perte de Trump contre Biden. Elle a exprimé son soutien à un procès tiré par les cheveux par le procureur général du Texas exigeant que les juges lancent les votes du collège électoral dans quatre États, y compris son état de Géorgie, où Kemp les a certifiés. La Cour suprême des États-Unis a rejeté la plainte.

L’ancien sénateur républicain Saxby Chambliss, qui représentait également la Géorgie, a déclaré qu’il était convaincu que Loeffler trouverait des moyens de travailler avec les démocrates si elle continue au Sénat.

«Elle est sur une courbe d’apprentissage très raide en ce moment», dit-il. «Je pense qu’au cours de la dernière année, elle a vraiment apprécié son travail, ce que cela signifie d’être sénateur, et je pense qu’elle apprend qu’il faut développer des relations de l’autre côté de l’allée.

Au fond, Loeffler est une vraie conservatrice, a déclaré Cole Muzio, un ancien consultant républicain qui dirige un groupe politique conservateur influent en Géorgie.

« Je pense qu’elle a mené une campagne très authentique en ce qui concerne ses références conservatrices », a-t-il déclaré. « Je pense qu’en même temps, de nombreuses attaques contre elle ont entravé sa capacité dès le départ à vraiment partager une grande partie de son récit personnel. , qui, je pense, s’est parfois perdue.

Loeffler a essayé de jouer sur cette histoire. Dans une première annonce, elle a souligné ses racines «travaillant dans les champs» et «montrant le bétail» tout en grandissant sur la ferme de sa famille et a dit qu’elle attendait des tables pour payer l’école.

«Nous avons vécu simplement», a-t-elle dit. «La vie tournait autour de l’agriculture, de l’église, de l’école et des 4-H.»

Aujourd’hui, Loeffler fait partie des membres les plus riches du Congrès. En 2009, elle et son mari ont dépensé plus de 10 millions de dollars pour un manoir de style européen nommé Descante dans le quartier Tony Buckhead d’Atlanta. Elle a prêté à sa campagne plus de 20 millions de dollars avant de battre Collins en novembre pour se qualifier pour le ruissellement et a parcouru l’État dans son jet privé.

Elle a obtenu un MBA de l’Université DePaul et a travaillé dans les services financiers avant de déménager en Géorgie en 2002 et de rejoindre Intercontinental Exchange, une société fondée par Sprecher qui gère la Bourse de New York et d’autres marchés de valeurs mobilières et de matières premières. Sprecher est toujours le PDG de l’entreprise.

Le lien de Loeffler avec l’entreprise pose des conflits d’intérêts potentiellement profonds sur les questions du Sénat traitant de la réglementation des marchés financiers. Loeffler a déclaré au Atlanta Journal-Constitution dans un communiqué en février qu’elle ne voterait jamais qui profite à elle ou à sa famille.

La sénatrice a également fait l’objet d’un examen minutieux pour décharger une partie de son portefeuille d’investissement et acheter de nouvelles actions alors que le Congrès recevait des informations sur la menace croissante de la pandémie de coronavirus. Elle a dit qu’elle n’avait joué aucun rôle dans les métiers et qu’elle n’avait pas tenté de profiter de son temps au Sénat.

«Je suis ici parce que j’ai tout gagné», a-t-elle déclaré lors d’un débat en octobre alors que Collins était encore en course. « Je suis le vrai conservateur. »