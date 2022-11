La riche liste des gagnants de I’m A Celebrity alors que les rois et les reines de la jungle empochent des millions

CE week-end marque la fin de I’m A Celebrity 2022 – ce qui signifie qu’une personne sera couronnée roi ou reine de la jungle.

La populaire émission ITV, qui divertit les téléspectateurs depuis 20 ans, a réuni un éventail de visages célèbres incroyables.

Celui qui remporte le programme a un certain nombre d’opportunités incroyables qui s’offrent à lui.

Que ce soit plus d’émissions de télévision, des offres de marque ou l’achat de leurs propres propriétés.

Jetons un coup d’œil aux gagnants les plus titrés de I’m A Celebrity…

Stacey Soloman

Caractéristiques de Rex

Stacey, 33 ans, a été couronnée reine de la jungle en 2010, un an seulement après être devenue célèbre dans The X Factor.

La star a battu Shaun Ryder et Jenny Eclair à la première place.

Après son passage sur I’m A Celebrity, Stacey a décroché un certain nombre d’offres impressionnantes.

Elle est devenue le visage de l’Islande en 2011, ce qui a marqué le début de sa carrière télévisuelle.

Stacey a ensuite présenté des émissions telles que Sing If You Can, The Love Machine et I’m a Celebrity… Get Me Out of Here! Camp supplémentaire.

Elle a également participé à The Jump, The Chase, Celebrity Juice et sa propre émission Sort Your Life Out.

Stacey est également panéliste sur Loose Women.

En plus de la télévision, la maman de quatre enfants a travaillé avec un certain nombre de marques, dont Dove, Primark et In The Style.

Stacey est estimée à 4,2 millions de livres sterling.

Joe Swash

News Group Newspapers Ltd

Joe Swash a remporté le spectacle en 2008[/caption]

Le mari de Stacey, Joe, a remporté I’m A Celebrity deux ans auparavant.

Après avoir été couronné roi de la jungle en 2008, Joe a décroché une quantité incroyable de travail.

La star d’EastEnders, Joe, a joué dans diverses émissions de télévision et pantomimes.

Il est apparu dans Hole in the Wall, Who Do Kids Know? Donnez-moi une pause, une minute pour la gagner, une académie de conduite, une fausse réaction, un chef de célébrité célèbre, Dancing On Ice et The Jump.

Joe et Stacey, qui se sont mariés en juillet de cette année, possèdent un incroyable cottage de 1,2 million de livres sterling dans l’Essex.

La valeur nette de Joe devrait être d’environ 1,5 million de livres sterling.

Jacqueline Jossa

TVI

Jacqueline a été couronnée gagnante en 2019[/caption]

La favorite d’EastEnders, Jacqueline, 30 ans, a remporté le spectacle en 2019 après avoir battu Andy Whyment et Roman Kemp.

Après son passage dans la jungle, Jacqueline a gagné énormément de followers et est devenue une influenceuse avec 3,5 millions de followers sur Instagram.

La star du feuilleton partage régulièrement des publicités sponsorisées sur sa grille ou sur sa Story, mais ce n’est pas le seul revenu qu’elle perçoit.

Jacqueline a sorti plusieurs de ses propres gammes avec la marque de mode In The Style.

Elle a également travaillé avec BPerfect Cosmetics et Hot Diamonds.

Non seulement cela, la maman de deux enfants a également sa propre marque de soins de la peau NIXIE.

Jacqueline et son mari Dan Osborne ont également emménagé dans leur nouveau pad Essex de 1,2 million de livres sterling plus tôt cette année.

Selon The Sun, Jacqueline gagne 1,3 million de livres sterling par an.

Scarlett Moffat

Brian Roberts – Le Soleil

Scarlett a conquis le cœur de la nation il y a six ans[/caption]

La favorite de Gogglebox, Scarlett, a remporté le spectacle en 2016.

La jeune fille de Geordie, 32 ans, a continué à apparaître dans diverses émissions de télévision depuis son passage dans I’m A Celeb.

Scarlett est apparue dans des programmes tels que Virtually Famous, Ant & Dec’s Saturday Night Takeaway et Pilgrimage.

La star publie également diverses publicités sponsorisées sur Instagram, travaillant avec des marques telles que Volvic, McDonalds, JJ Whitley et Dulux.

Scarlett est estimée à 1 million de livres sterling.





Vicky Pattisson

Caractéristiques de Rex

La star de Geordie Shore, Vicky, a battu George Shelley et Ferne McCann à la première place en 2015.

Après son passage dans la jungle, la carrière de Vicky est montée en flèche pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui.

Peu de temps après, elle a décroché un rôle dans le panel de Loose Women. a eu un segment sur This Morning et a co-présenté I’m a Celebrity… Get Me Out of Here! À PRÉSENT! avec Joe Swash.

Vicky est également apparue dans une série d’émissions de téléréalité telles que Ex on the Beach: Body SOS, Say Yes to the Dress: UK, Celebrity Hunted, Celebrity Masterchef et Celebrity SAS Who Dares Wins.

Elle devrait valoir 4,2 millions de livres sterling.