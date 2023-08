La riche histoire de l’USWNT avec des tirs au but à la Coupe du monde

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – La phase de groupes qui vient de s’achever à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 a sans doute été la plus captivante de l’histoire du tournoi, et surprises et chaos étaient à l’ordre du jour.

Les poids lourds présumés que sont l’Allemagne, le Brésil et le Canada n’ont pas réussi à sortir de leurs groupes respectifs. Les États-Unis, double championne en titre de la Coupe du monde féminine, ont été sauvées par le poteau lors de la finale de la phase de groupes contre le Portugal. Ensuite, il y a eu le but spectaculaire marqué par Thembi Kgatlana de l’Afrique du Sud contre l’Italie qui a propulsé Banyana Banyana vers une victoire 3-2 et dans les huitièmes de finale aux dépens des Italiens. La classe de maître de la Jamaïque en défense l’a également vu sortir de la phase de groupes pour la première fois de son histoire.

Mais maintenant, un autre type de drame vous attend, à savoir les huitièmes de finale : gagner ou rentrer à la maison. Et il y a toujours la possibilité que l’ultime dose d’adrénaline du sport, la séance de tirs au but, fasse son apparition. Il y a de fortes chances que les tirs au but décident également d’au moins un match de ce tournoi : il faudrait remonter à 2007 pour trouver la dernière fois qu’une Coupe du monde féminine n’a pas eu de tirs au but.

Dans un sport rempli d’affrontements et de batailles individuelles, un penalty est le duel ultime du football. À une époque où à peu près tous les matchs professionnels peuvent être surveillés et les données compilées, il n’y a pas beaucoup de secrets en termes de préférences d’un tireur et d’historique d’un gardien de but en matière d’arrêt des pénalités. Donc, ce qui commence à la place est une bataille d’esprit de style « Princess Bride ».

Le gardien de but sait dans quelle direction le tireur est allé dans le passé, il réagira donc en conséquence. Mais le tireur sait que la gardienne sait et donc elle va peut être faire quelque chose de différent. Et pourtant, le gardien sait que le tireur sait que le gardien sait. Les jeux psychologiques de l’esprit sont, pour reprendre un terme du Dread Pirate Roberts, vertigineux.

« Je pense qu’un penalty est une situation tellement unique dans le football », a déclaré l’attaquant américain Alex Morgan. « C’est un que vous pouvez essayer de recréer à l’entraînement, mais évidemment le facteur psychologique entre en jeu avec un stade bondé, avec un gardien de but que vous n’avez peut-être pas affronté auparavant, avec la pression de l’endroit où vous vous trouvez dans un match ; si vous êtes vers le haut, vous êtes vers le bas ou quelle que soit la ligne de score. Mais en même temps, c’est quelque chose que vous entraînez et entraînez et le ballon est toujours au même endroit et vous essayez de le mettre à un endroit particulier.

La première partie de cette Coupe du monde a été marquée par le nombre de pénalités gaspillées – quatre des huit premières pénalités accordées n’ont pas été converties, dont une par Morgan contre le Vietnam qui a été sauvée. Mais dans les semaines qui ont suivi, l’ordre a été rétabli. Au moment d’écrire ces lignes, 17 pénalités sur 22 ont été converties, ce qui revient à 77,3 % – à peu près le taux de conversion de 76,9 % pour les pénalités sans fusillade lors des trois Coupes du monde féminines précédentes (les seuls tournois pour lesquels de telles statistiques étaient disponibles ).

Scurry était un héros pour les États-Unis lors de la finale de la Coupe du monde de 1999, évaluant parfaitement où le Chinois Liu Ying allait tirer. HECTOR MATA/AFP via Getty Images

Cela dit, une séance de tirs au but ajoute une autre couche d’intensité à l’ensemble de l’affrontement entre le tireur de but et le gardien de but. Les enjeux sont immenses. L’élan peut disparaître dès qu’il arrive. La pression est suffocante.

L’ancienne attaquante internationale américaine Abby Wambach se souvient de sa tentative de tirs au but lors du quart de finale épique contre le Brésil lors de la Coupe du monde 2011. Elle admet qu’elle n’était pas aussi calme qu’elle en avait l’air.

« Je me tenais sur le ballon. Je me tenais au point de penalty en attendant de tirer mon penalty », a-t-elle déclaré à ESPN dans une interview exclusive. « Mon visage est comme totalement stoïque. Je suis totalement capable. Je suis prêt. Je suis prêt à le faire. Mais ma fréquence cardiaque statistique – parce que nous portons tous des moniteurs – était dans le 90e centile. C’est extrêmement difficile d’obtenir votre fréquence cardiaque dans le 90e centile, en particulier pour un athlète d’élite. Habituellement, ce qu’il faut, c’est comme sprinter au niveau 10, à une inclinaison de 10 pendant des minutes et des minutes. C’est ce qu’il faut habituellement.

« L’émotion du moment m’a complètement amplifié. »

Wambach s’est convertie et elle était toujours excitée par la suite, donnant même des instructions pointues à Ali Krieger, qui avait une chance de gagner le match avec sa tentative.

« Je venais juste de commencer à marcher et [Abby is] comme, ‘Non, tu dois aimer faire du jogging là-haut!’ Et je me dis: « OK, OK, d’accord », a déclaré Krieger, qui contribue à la couverture par ESPN du tournoi en cours. « Alors je me suis levé, et tout était silencieux. C’était moi et le but, et je n’ai pensé à rien d’autre. J’ai juste baissé la tête et j’ai dit : « Je dois essayer de frapper ça dans le coin aussi fort que possible, et nous passerons. » »

Krieger a réussi à le terminer et les États-Unis étaient en demi-finale. Hélas, la nature inconstante des tirs au but est revenue ronger les Américains lors de la finale contre le Japon : les États-Unis ont raté trois de leurs quatre tentatives, et le Japon s’est imposé.

Statistiquement, le taux de conversion des pénalités lors d’une fusillade lors des précédentes Coupes du monde féminines était de 76,3 % – à peu près le même que dans la réglementation – mais dans ce scénario, les gardiennes de but ont certains avantages au-delà du dépistage. Premièrement, il y a peu d’attentes. Le tireur est censé marquer. Ensuite, il y a la nature répétitive d’une fusillade. Au lieu de la nature unique d’une pénalité réglementaire, les gardiens peuvent entrer dans plus de rythme et obtenir une lecture sur les tireurs de pénalité.

Oui, comme un joueur de poker adverse, il y a des tell. L’ancienne gardienne de but internationale américaine Briana Scurry a déclaré que son entraîneur à UMass-Amherst, Jim Rudy, lui avait appris à jouer des pourcentages en fonction de l’angle d’approche du tireur, de la distance de la plante du pied, du pied gauche ou droit et si / quand les hanches se sont ouvertes avant que la balle ne soit frappée. Lorsqu’elle est arrivée dans l’équipe nationale, Tony DiCicco – qui était gardien de but à l’époque où elle jouait – a souligné les mêmes tendances.

« [DiCicco] Je pensais que je ne devrais pas deviner, mais j’ai dit que si j’avais une intuition – ce que je ne considère pas comme une supposition – alors je pourrais y aller », a déclaré Scurry à ESPN dans une interview exclusive.

Une combinaison de sensations instinctives et de récits est apparue lors de la désormais légendaire séance de tirs au but contre la Chine lors de la finale de la Coupe du monde féminine de 1999. Scurry se souvient qu’elle avait une routine qu’elle suivait religieusement : lorsqu’une coéquipière tirait, elle tournait le dos au terrain et attendait la réaction de la foule pour lui dire ce qui s’était passé.

« Je n’ai rien mis dans ma tête contre lequel je ne puisse rien faire », a-t-elle déclaré.

Morgan a raté un penalty contre le Vietnam en phase de groupes, mais vous pouvez vous attendre à ce que les tirs au but soient à nouveau cruciaux lors de cette Coupe du monde maintenant que nous sommes dans les huitièmes de finale. Lynne Cameron/ISI Photos/Getty Images

Quand c’était son tour, elle faisait des allers-retours sur la ligne de but et se préparait, le tout sans regarder le botteur. Mais lorsque Liu Ying s’est prêtée au troisième essai de la Chine, Scurry a rompu avec sa routine.

« Quelque chose dans mon esprit m’a dit: » Regardez ce troisième botteur pour la Chine « », a déclaré Scurry. « Je savais dès que je l’ai regardée que j’allais sauver celle-là avant même d’entrer dans le but. Ses épaules étaient inclinées. Elle ne semblait tout simplement pas très confiante. Sachant ce que je sais sur les PK, ses hanches étaient si Vous pourriez tout à fait dire, si vous saviez ce que vous regardiez, que c’était sauvegardable.

« Elle ne l’a pas frappé trop fort. C’était à hauteur du genou à la hanche du gardien de but, ce qui est exactement le mauvais endroit pour qu’un botteur frappe le ballon. C’est le point idéal du gardien de but pour moi. Et c’est exactement là qu’elle a donné un coup de pied. Et donc je suis sorti de la ligne, comme on m’avait appris à le faire, et j’ai fait l’arrêt.

Comme Scurry et ses coéquipières américaines l’ont montré ce jour-là, l’emporter dans une fusillade consiste à rester calme et à exécuter dans cette situation, quel que soit le côté du duel d’un joueur. Les semaines à venir révéleront si d’autres drames de tirs au but sont en magasin.