Loeffler et une découpe en carton de Trump en Géorgie dimanche. | Jessica McGowan / Getty Images

Perdue et Loeffler font écho aux affirmations de Trump sur les élections corrompues – tout en encourageant les gens à y voter.

Le président Donald Trump a retweeté mardi un tweet affirmant que le gouverneur géorgien Brian Kemp (à droite) et le secrétaire d’État Brad Raffensperger (à droite), qui ont tous deux refusé de l’aider à annuler les résultats de l’élection présidentielle, « vont bientôt prison. »

C’est ridicule à première vue. Mais la signification profonde de cette déclaration dangereusement despotique ne doit pas être ignorée.

Trump retweete l’affirmation de Lin Wood, partisan de la loi martiale, selon laquelle le gouverneur et secrétaire d’État de Géorgie « ira bientôt en prison ». pic.twitter.com/wb6q8rPteN – Christian Vanderbrouk (@UrbanAchievr) 15 décembre 2020

Il n’y a aucune preuve que l’un ou l’autre homme ait fait autre chose que de respecter ses obligations légales de superviser des élections libres et équitables. Mais ils ont croisé Trump en résistant à la campagne de pression qu’il a menée pour les amener à renverser les résultats des élections dans leur État, que Biden a remportées.

Dans ce cas, il est significatif que la personne qui a publié le tweet original était Lin Wood, un avocat qui s’est associé à la campagne Trump dans ses poursuites malheureuses contestant les pertes décisives de Trump en Géorgie et dans d’autres États du swing cruciaux.

C’était la huitième fois que Trump retweetait Wood depuis les élections – une période au cours de laquelle Wood a été l’un des plus éminents défenseurs des républicains de Géorgie siégeant le mois prochain au second tour du Sénat, au cours duquel les républicains sortants Sens. et Raphael Warnock, sur des inquiétudes sans fondement que les élections dans un État dirigé par les républicains ont été en quelque sorte truquées contre le président républicain.

«Pourquoi reviendriez-vous voter à une autre élection truquée?» Wood a déclaré lors d’un rassemblement le mois dernier à Atlanta, faisant écho aux mensonges de Trump sur la façon dont l’élection de la Géorgie lui aurait été volée.

Lin Wood: « J’ai vu le président @realDonaldTrump construire ce que je croyais être presque une victoire écrasante historique, puis tout à coup tous les réseaux, y compris @Fox News… a commencé à mentir au public américain. » pic.twitter.com/H8UWqzZTki – Team Trump (envoyez TRUMP au 88022) (@TeamTrump) 6 novembre 2020

Perdue et Loeffler ont fait écho à ces sentiments. Peu de temps après les élections de novembre, par exemple, ils ont publié une déclaration commune disant que Raffensperger «n’avait pas organisé d’élections honnêtes et transparentes. Il a laissé tomber le peuple géorgien et il devrait démissionner immédiatement. Notamment, la déclaration ne contenait aucune allégation spécifique de fraude ou d’irrégularités.

Mais se livrer au complexe de victimisation de Trump a un inconvénient pour Perdue, Loeffler et les républicains qui espèrent que le parti gardera le contrôle du Sénat américain. Encourager les gens à aller voter sans au moins faire des déclarations de pure forme aux affirmations «truquées» de Trump risque de traverser le président, mais les encourager à ne pas participer au second tour risque de confier le contrôle du Sénat aux démocrates – et d’essayer de les encourager à voter. tout en insistant sur le fait que les élections sont truquées contre les républicains est évidemment incohérent.

Les républicains optent pour l’incohérence

Apparitions de Perdue et Loeffler dans l’édition de lundi de Renard et amis a illustré la difficulté dans laquelle ils se trouvent. Contesté par l’hôte Ainsley Earhardt sur la façon dont les élections en Géorgie pourraient ne pas être organisées avant le 5 janvier, Perdue a fait une affirmation absurde qu’il peut toujours gagner même si l’élection est corrompue.

« Écoutez, toutes ces intransigeances se sont produites en novembre, et nous avons quand même gagné », a déclaré Perdue, faisant allusion à sa solide performance lors du tour de scrutin avant le second tour. «Nous les avons fermés alors, nous pouvons recommencer. Nous devons retirer notre vote. »

David Perdue veut que vous croyiez que l’élection de novembre en Géorgie a été truquée contre Trump mais « nous avons quand même gagné ». Totalement incohérent. pic.twitter.com/m6DnExh9im – Aaron Rupar (@atrupar) 14 décembre 2020

Plus tard, Loeffler n’a pas eu de réponses lorsque les animateurs lui ont demandé pourquoi les électeurs devraient croire que le second tour ne sera pas truqué alors que rien n’a changé depuis le processus supposé entaché du mois dernier.

«Si nous ne votons pas, nous perdrons le pays», a insisté Loeffler, esquivant la question. «Nous sommes le pare-feu du socialisme.»

Kelly Loeffler ne peut pas vraiment expliquer pourquoi le second tour en Géorgie de janvier ne sera pas truqué même si la perte de Trump le mois dernier aurait été pic.twitter.com/wRe4q0Bv9b – Aaron Rupar (@atrupar) 14 décembre 2020

Comme Judd Legum l’a dit dans son bulletin d’information populaire, la position de Perdue et Loeffler se résume essentiellement à: «Cette élection est truquée. Allez voter. » Cela n’a aucun sens, mais c’est le prix qu’ils croient devoir payer pour ne pas s’aliéner les électeurs de Trump.

Trump menace de brûler la maison à moins que les républicains ne fassent plus pour l’aider à voler les élections

Trump, quant à lui, ne fait qu’ajouter à cette confusion en publiant ce qui équivaut essentiellement à des notes de rançon sur Twitter.

Dimanche, par exemple, il a exigé que Kemp convoque une session spéciale de la législature visant à annuler sa défaite en Géorgie contre Biden – «Sinon, cela pourrait être une mauvaise journée pour deux GRANDS sénateurs le 5 janvier.

Quel fou gouverneur @BrianKempGA de Géorgie est. Cela aurait pu être si facile, mais maintenant nous devons le faire à la dure. Demandez à ce clown d’appeler une session spéciale et ouvrez la vérification de signature, MAINTENANT. Sinon, cela pourrait être une mauvaise journée pour deux GRANDS Sénateurs le 5 janvier. – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 décembre 2020

Trump a dit à peu près la même chose dans un tweet publié le 7 décembre.

RINOS @BrianKempGA, @GeoffDuncanGA, Et le secrétaire d’État Brad Raffensperger, seront seuls responsables de la perte potentielle de nos deux GRANDS Sénateurs de Géorgie, @sendavidperdue & @KLoeffler. N’appellera pas de session spéciale ni ne vérifiera la vérification des signatures! Les gens sont en colère! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 décembre 2020

L’implication de ces tweets est qu’à moins que les républicains de Géorgie ne l’aident à voler les élections, Trump nuira volontairement aux chances de réélection de Loeffler et Perdue, ainsi qu’aux chances de son parti de conserver le Sénat. Et comme les républicains de Géorgie ne l’aident pas, Trump retweet maintenant non seulement d’éminents défenseurs de l’idée que les républicains devraient rester à l’écart du second tour, mais il l’a porté à 11 en amplifiant les appels pour que Kemp et Raffensperger soient enfermés.

Le contrôle du Sénat américain est en jeu

Le vote anticipé a déjà commencé en Géorgie, et si le premier jour – lorsque plus de 160 000 personnes ont voté – est une indication, le second tour du Sénat pourrait être une affaire de participation extrêmement élevée.

Un premier jour record de vote anticipé lors du second tour en Géorgie: 168 000 votes en personne hier, contre 136 000 au premier jour du vote anticipé en personne pour les élections générales – Nate Cohn (@Nate_Cohn) 15 décembre 2020

Biden fait ce qu’il peut pour aider en se rendant mardi en Géorgie pour faire campagne avec Ossoff et Warnock. Ce voyage survient quelques jours après que Trump se soit rendu dans l’État pour un rassemblement censé faire monter Perdue et Loeffler, mais qui a fini par être un festival de griefs dans lequel il se plaignait du truquage des élections en Géorgie contre lui.

Trump dénonce de manière incohérente les élections en Géorgie truquées contre lui tout en encourageant les républicains de Géorgie à aller voter au second tour du Sénat le mois prochain pic.twitter.com/nJorjwE0yB – Aaron Rupar (@atrupar) 6 décembre 2020

Comme le détaille Legum, il existe des preuves que la rhétorique de Wood et Trump démorale certains électeurs républicains potentiels en Géorgie:

«Nous croyons vraiment que cette élection était tordue. Je ne veux pas [vote] la prochaine fois, à moins qu’ils ne nous donnent une élection propre avec des bulletins de vote papier, des pièces d’identité et des empreintes digitales. Je ne fais pas de machines du Dominion », a déclaré Lauren Voyle, une électrice géorgienne qui a assisté au rassemblement de Trump en décembre. Jason Shepherd, qui préside le Parti républicain du comté de Cobb en Géorgie, dit qu’il «reçoit chaque jour quelques courriels de membres affirmant qu’ils ne voteront pas parce qu’ils pensent que le processus est corrompu». Buzz Brockway, un ancien représentant de l’État républicain en Géorgie, dit qu’il y a un nombre important d’électeurs dans l’État qui soutiennent Trump et non «le Parti républicain au sens large».

Comme je l’ai déjà expliqué, les rumeurs sur le fait que les fans de Trump restent à la maison ont été suffisamment fortes pour que Donald Trump Jr.le mois dernier se soit senti obligé de peser sur un tweet rejetant les discussions sur la rétention de votes à Perdue et Loeffler comme étant «absurdes», ajoutant: «Nous avons besoin de TOUS nos employés pour voter pour Kelly et David.»

Avec des sondages indiquant que les deux races seront proches, même un petit nombre d’électeurs restant à la maison pourrait faire toute la différence en Géorgie. Plus largement, comme l’illustrent les scènes des marches de Trump du week-end dernier à Washington, DC, le ressentiment que les fans de Trump ressentent face à l’échec du Parti républicain à renverser les résultats des élections pourrait finir par créer une fissure importante à droite.

Nick Fuentes aux partisans de Trump: «Nous allons détruire le GOP» (pour son échec à maintenir Trump au pouvoir) La foule de MAGA chante: «Détruisez le GOP! Détruisez le GOP! détruisez le GOP!pic.twitter.com/SGAT9MWl13 – Johnattan F. Bilancieri (@BilancieriNews) 12 décembre 2020

Au lieu d’appeler à l’unité, Trump attise les flammes. C’est mauvais pour le GOP mais bon pour sa marque imbibée de griefs – qui semble sur le point d’aller de plus en plus sur la façon dont les démocrates et les républicains aux genoux faibles comme Kemp et Raffensperger ont regardé dans l’autre sens alors que la présidence lui a été volée.