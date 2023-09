La rhétorique des médias russes pourrait être une « incitation au génocide en Ukraine » : ONU | Guerre Russie-Ukraine

Les enquêteurs de l’ONU enquêtant sur les violations commises en Ukraine depuis l’invasion à grande échelle de la Russie ont averti que certains discours véhiculés par les médias russes pourraient constituer une incitation au génocide.

S’exprimant lundi devant le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, le chef de l’équipe d’enquête, Erik Mose, s’est dit préoccupé « par les allégations de génocide en Ukraine ».

« Par exemple, certains discours diffusés dans l’État russe et dans d’autres médias peuvent constituer une incitation au génocide », a-t-il déclaré, ajoutant que l’équipe « poursuivait ses enquêtes sur ces questions ».

Le juge norvégien dirige une commission d’enquête (COI) composée de trois personnes, créée par le conseil pour enquêter sur les violations commises depuis l’invasion à grande échelle de son voisin par la Russie en février de l’année dernière.

Dans son premier rapport complet publié en mars, l’équipe a déterminé que les autorités russes avaient commis « un large éventail de crimes de guerre ».

Mose avait déclaré à l’époque que la commission était au courant des accusations de génocide, notamment du transfert forcé d’enfants ukrainiens vers des zones sous contrôle russe, et avait promis d’enquêter.

Dans sa mise à jour au conseil lundi, Mose a déploré un « manque de clarté et de transparence sur l’ampleur, les circonstances et les catégories d’enfants transférés », et a déclaré que l’équipe poursuivait son enquête.

« La question de savoir si cela soulèvera également des questions de génocide sera clarifiée au cours de nos enquêtes », a-t-il déclaré aux journalistes.

Le rapport de mars avait également déterminé que Moscou était à l’origine d’un large éventail d’autres crimes de guerre, notamment des attaques généralisées contre des civils et des infrastructures, des meurtres, des actes de torture, des viols et d’autres violences sexuelles.

Mose a déclaré lundi que la commission, qui s’était rendue plus de dix fois en Ukraine, « entreprenait désormais une enquête plus approfondie » qui « pourrait également clarifier si la torture et les attaques contre les infrastructures énergétiques constituent des crimes contre l’humanité ».

Entre autres choses, il a déclaré que l’équipe enquêtait sur la cause de la destruction désastreuse du barrage de Nova Kakhovka, dans le territoire sous contrôle russe, le 6 juin.

L’équipe a également rassemblé davantage de preuves indiquant un recours « généralisé et systématique » à la torture par les forces armées russes, a déclaré aux journalistes Pablo de Greiff, membre de la commission.

Les actes de torture avaient lieu principalement dans des centres de détention contrôlés par les autorités russes et étaient dans certains cas si brutaux que les victimes sont mortes, a-t-il expliqué.

« N’ayant pas accès aux lieux de détention sous le contrôle de la Fédération de Russie, il est impossible de quantifier exactement le nombre de personnes qui auraient pu mourir à cause de cette pratique », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il s’agissait d’un « chiffre assez élevé ». grand nombre ».

Les viols et autres violences sexuelles étaient également répandus.

Dans la région de Kherson, la commission a constaté que « des soldats russes avaient violé et commis des violences sexuelles contre des femmes âgées de 19 à 83 ans », a déclaré Mose.

Soulignant « l’ampleur et la gravité des violations et des crimes correspondants qui ont été commis en Ukraine par les forces armées russes », il a souligné « la nécessité de rendre des comptes ».

Les enquêteurs sont en train d’établir une liste des auteurs présumés, qui « sera soumise en temps utile au Haut-Commissaire aux droits de l’homme », a-t-il indiqué.

L’équipe, a-t-il ajouté, a également exhorté les autorités ukrainiennes à « enquêter rapidement et de manière approfondie sur les quelques cas de violations commises par ses propres forces ».

Les cas d’abus constatés du côté ukrainien concernaient en grande partie l’utilisation d’armes explosives ayant touché des populations civiles et les mauvais traitements infligés aux soldats russes détenus, ont indiqué les enquêteurs.

Mais Mose a souligné qu’il n’y avait aucune comparaison possible avec la variété et le grand nombre de violations commises du côté russe.