La rhétorique de Trump sur les élections devient inquiétante à l’approche du scrutin présidentiel

Alors que le vote anticipé approche à grands pas, la rhétorique du candidat républicain à la présidence Donald Trump est devenue plus inquiétante avec sa promesse de poursuivre quiconque « triche » aux élections de la même manière qu’il pense qu’ils l’ont fait en 2020, lorsqu’il a déclaré qu’il ne voulait pas être poursuivi. faussement affirmé il a gagné et a attaqué ceux qui ont maintenu leur décompte de votes précis.

Il a également déclaré lors d’un rassemblement de policiers vendredi dernier qu’ils devraient « faire attention à la fraude électorale », une tentative apparente d’enrôler les forces de l’ordre qui serait juridiquement douteuse.

Trump a affirmé, sans fournir de preuves, qu’il avait perdu l’élection de 2020 uniquement à cause de la tricherie des démocrates, des responsables électoraux et d’autres forces non spécifiées. Samedi, Trump a promis Cette année, s’il gagnait en novembre, ceux qui tricheraient seraient poursuivis dans toute la mesure permise par la loi. Il a déclaré qu’il faisait référence à tout le monde, des responsables électoraux aux avocats, en passant par les collaborateurs politiques et les donateurs.

« Ceux qui sont impliqués dans des comportements sans scrupules seront recherchés, attrapés et poursuivis à des niveaux, malheureusement, jamais vus auparavant dans notre pays », a écrit Trump dans un message publié sur son réseau social Truth Social, qu’il a également publié plus tard sur X, le site autrefois connu sous le nom de Twitter.

L’avertissement de l’ancien président — il l’a préfacé avec les mots « CESSEZ & « DESIST » est la dernière vague de rhétorique qui imite celle utilisée par les dirigeants autoritaires.

Pour être clair, Trump a perdu les élections de 2020 au président Joe Biden, tant au collège électoral qu’au vote populaire, où Biden a reçu 7 millions de voix de plus. procureur général a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de fraude généralisée, Trump a perdu des dizaines de poursuites judiciaires contestant les résultats et une Enquête de l’Associated Press a montré qu’il n’y avait aucun niveau de fraude qui aurait pu faire basculer l’élection. De plus, plusieurs Avis, raconte et Audits dans le États clés où Trump a contesté sa défaite tous ont confirmé la victoire de Biden.

Trump, qui a parlé chaleureusement des autoritaires et a récemment déclaré que « parfois, il faut un homme fort », s’est déjà engagé à poursuivre ses adversaires politiques s’il revient au pouvoir. Ses alliés ont élaboré des plans pour procureurs fédéraux plus à même de cibler les opposants au président.

Dans un schéma conservateur possible pour une nouvelle administration Trump connu sous le nom de Projet 2025un ancien responsable du ministère de la Justice de Trump écrit que le plus haut responsable électoral de Pennsylvanie aurait dû être poursuivi pour un différend politique – en décidant que les électeurs de cet État ont la possibilité de corriger les erreurs de signature sur leurs bulletins de vote par correspondance.

Trump a désavoué le Projet 2025, mais sa rhétorique correspond à cet exemple, a déclaré Justin Levitt, ancien fonctionnaire du ministère de la Justice et membre du personnel de la Maison Blanche de Biden qui enseigne désormais le droit à Loyola Marymount à Los Angeles.

« Il nous montre de plus en plus quel type de président il espère être, et cela implique d’utiliser le ministère de la Justice pour punir les gens avec lesquels il n’est pas d’accord – qu’ils aient commis des crimes ou non », a déclaré Levitt.

Levitt a déclaré qu’il était sceptique quant au fait que le ministère de la Justice de Trump serait en mesure de simplement porter plainte contre des personnes qui contredisent ses mensonges électoraux, mais lui et d’autres ont déclaré que cette suggestion était néanmoins dangereuse.

« Menacer les gens de sanctions pour tricherie est profondément dérangeant si « tricher » signifie simplement que vous n’aimez pas le résultat de l’élection », a déclaré Steve Simon, un démocrate qui est secrétaire d’État du Minnesota et président de l’Association nationale des secrétaires d’État, dans un message sur X.

La campagne de Trump a déclaré que l’ancien président parlait simplement de l’importance d’élections propres.

« Le président Trump estime que quiconque enfreint la loi doit être poursuivi dans toute la mesure permise par la loi, y compris les criminels qui se livrent à des fraudes électorales. Sans élections libres et équitables, il ne peut y avoir de pays », a déclaré Karoline Leavitt, porte-parole de sa campagne, dans un communiqué.

Trump a déjà proféré des menaces contre des personnes qui n’ont apparemment pas participé à des activités illégales pendant l’élection de 2020. Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, et sa femme, Priscilla Chan Zuckerberg, ont fait don en 2020 de plus de 400 millions de dollars aux bureaux électoraux locaux pour les aider à faire face à la pandémie. Dans un livre publié plus tôt ce mois-ci, Trump a menacé Zuckerberg de « passer le reste de sa vie en prison » s’il fait d’autres contributions.

Jocelyn Benson, secrétaire d’État démocrate du Michigan, a déclaré lundi dans une interview que les commentaires de Trump ont incité les responsables électoraux, déjà sous le choc d’années de menaces dues aux fausses déclarations de Trump sur la corruption en 2020, à augmenter leur niveau de vigilance et de planification de la sécurité.

« C’est un niveau de vitriol et de menaces que nous n’avons jamais vu auparavant, et c’est très alarmant et préoccupant », a déclaré Benson. « Nous craignons que des individus lisent cette rhétorique et prennent sur eux d’exercer la vengeance avant l’élection – ou immédiatement après, si leur candidat ne gagne pas – que leur candidat a réclamée. »

La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré lundi que la rhétorique de M. Trump était dangereuse : « Ce n’est pas ce que nous sommes en tant que pays. C’est une démocratie. »

Stephen Richer, le greffier républicain du comté de Maricopa, en Arizona, qui a été attaqué à plusieurs reprises par Trump et ses partisans pour avoir soutenu l’exactitude du décompte des votes de ce comté en 2020, s’est rendu sur X pour pointer du doigt un responsable électoral qui a été inculpé pour ses actions cette année-là. Tina PetersL’ancienne greffière du comté de Mesa, dans le Colorado, a été reconnue coupable en août d’avoir aidé des militants à accéder aux machines de vote de son comté pour tenter de prouver les mensonges de Trump.

« Elle était de votre côté dans cette affaire », a écrit Richer à Trump dans son message. Plus tôt cet été, Richer a été battu lors des primaires républicaines dans sa tentative de réélection.

L’appel de Trump aux policiers pour surveiller les bureaux de vote en cas de fraude en novembre est intervenu vendredi alors qu’il s’adressait à un rassemblement de Ordre Fraternel de la Policeune organisation qui l’a soutenu.

« J’espère que vous pouvez regarder et que vous êtes partout. Faites attention à la fraude électorale. Parce que nous gagnons. Sans fraude électorale, nous gagnons si facilement », a-t-il dit aux policiers. « Vous pouvez la limiter simplement en regardant. Parce que croyez-le ou non, ils ont peur de ce badge. Ils ont peur de vous. »

Ce qu’il suggère pourrait violer plusieurs fédéral et État lois contre l’intimidation des électeurs — dont certaines interdire spécifiquement les agents en uniforme d’être aux urnes à moins qu’ils ne répondent à une urgence ou ne votent eux-mêmes, selon Jonathan Diaz, directeur du plaidoyer électoral et des partenariats au Campaign Legal Center.

Diaz a déclaré que ces lois découlaient de l’histoire difficile du pays, marquée par des abus de pouvoir de la part des forces de l’ordre pour empêcher les Noirs de voter.

« Nous devons nous souvenir de cette histoire lorsque nous pensons à la présence des forces de l’ordre dans les bureaux de vote », a-t-il déclaré. « Même les agents les mieux intentionnés, qui sont là uniquement pour assurer la sécurité des gens sans mauvaise intention, peuvent être perçus par les électeurs d’une manière différente de celle qu’ils avaient prévue. »

Riccardi a réalisé son reportage depuis Denver. Les journalistes de l’Associated Press Christina A. Cassidy à Detroit et Ali Swenson à New York ont ​​contribué à ce reportage.