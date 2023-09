La rhétorique de plus en plus « extrême » de Xi Jinping ne pointe qu’une seule chose

Quand le Temps Financier a envoyé un journaliste examiner plus d’une douzaine de champs de ces terres agricoles nouvellement converties dans la ville de Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine, le mois dernier, les résultats n’étaient pas impressionnants : « Les cultures étaient souvent éparses et les mauvaises herbes étaient partout », a écrit Sun Yu . Le journaliste a cité un responsable local anonyme disant : « Nous récupérons ces parcelles pour envoyer le signal que nous nous soucions de la sécurité alimentaire. La production n’est pas une priorité.

Ce faisant, les autorités dictent que les terres doivent être converties d’autres utilisations en terres agricoles. Les forêts, mais aussi les magasins, les sites industriels, les parcs et les immeubles d’habitation sont rasés au bulldozer pour créer de nouvelles fermes de culture de soja et de maïs.

En d’autres termes, cela témoigne d’une loyauté politique envers le dirigeant plutôt que d’une réelle amélioration de l’autosuffisance alimentaire de la Chine. Cela n’est pas sans rappeler le Grand Bond en avant de Mao dans les années 1950. Conçues comme une avancée historique dans l’agriculture chinoise, les manifestations frénétiques de loyauté politique envers Mao ont plutôt provoqué une famine choquante.

La leçon de l’histoire est que la seule véritable source de sécurité alimentaire n’est pas l’autosuffisance mais le libre commerce international. Comparez l’expérience de la Corée du Nord avec celle de la Corée du Sud. La dynastie Kim du Nord poursuit obstinément une politique de juché, ou l’autonomie. Résultat? Des famines récurrentes. Le Sud fait du commerce avec le monde et possède plus qu’il ne pourrait souhaiter.

Xi néglige cette leçon durement gagnée de l’expérience chinoise. Cela n’a de sens que si, effectivement, nous sommes sur le point de vivre un « scénario extrême ». L’analyste australien Ross Babbage du Centre d’évaluations stratégiques et budgétaires de Washington explique pourquoi : « Les États-Unis et leurs alliés sont en position de force pour dominer les bords du territoire eurasien et, dans toute guerre sérieuse, interdire la plupart des transports maritimes et de nombreux mouvements aériens. vers et depuis la Chine », écrit-il dans son nouveau livre, La prochaine grande guerre : les États-Unis et leurs alliés peuvent-ils gagner contre la Chine ?

Pékin n’est pas la seule capitale à accélérer les préparatifs d’un conflit. Après des décennies de vente d’armes à Taiwan, les États-Unis ont récemment commencé à les remettre.