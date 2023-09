La rhétorique anticoloniale rencontre le colonialisme vert — Enjeux mondiaux

OAKLAND, Californie, 13 sept (IPS) – À la suite du récent Sommet africain sur le climat, qui s’est tenu à Nairobi du 4 au 6 septembre 2023, l’attention du monde a été attirée sur les défis urgents auxquels le continent africain est confronté alors qu’il est aux prises avec le effets dévastateurs du changement climatique.

Représentant moins de 4 pour cent des émissions mondiales, l’Afrique a une dette climatique importante envers les pollueurs historiques, mais n’a reçu que 12 pour cent des émissions mondiales. 300 milliards de dollars de financement annuel elle doit faire face aux défis liés au climat.

Le sommet de trois jours a abouti à l’adoption du Déclaration de Nairobi, qui exprime la position commune des pays africains alors qu’ils se préparent à la prochaine COP28 sur le changement climatique. Reflétant les profondes injustices historiques qui ont rendu le continent disproportionnellement vulnérable à l’aggravation des chocs climatiques, la déclaration appels pour « une nouvelle architecture de financement adaptée aux besoins de l’Afrique », comprenant une restructuration et un allègement de la dette, ainsi qu’une « taxe carbone sur le commerce des combustibles fossiles, le transport maritime et l’aviation, qui pourrait également être augmentée par une taxe mondiale sur les transactions financières ».

Cependant, ces appels à la justice sonnent creux lorsqu’on examine les investissements et les initiatives effectivement prioritaires lors du Sommet, révélant un paradoxe frappant. Lors de la réunion, l’ordre du jour tournait principalement autour de l’expansion des marchés du carbone – une solution climatique dangereuse et fausse qui ouvre le continent à l’économie mondiale. colonialisme vert et renforce le statu quo des déséquilibres de pouvoir Nord/Sud.

Des centaines de millions de dollars se sont engagés dans ce système extractif et spéculatif, fermant les yeux sur le fait que les compensations carbone ont spectaculairement n’a pas réussi à réduire les émissions et ont un historique troublant de déclenchement d’expulsions, de décimation des moyens de subsistance et d’exacerbation des dommages environnementaux en Afrique, comme indiqué dans un récent rapport de l’Oakland Institute.

Dans le cadre de l’une des transactions les plus attendues de l’événement, des investisseurs des Émirats arabes unis (EAU) se sont engagés à acheter Une valeur de 450 millions de dollars de crédits carbone de l’Initiative des marchés du carbone en Afrique (ACMI). Climate Asset Management – ​​une coentreprise de HSBC et de la société d’investissement climatique Pollination – a également annoncé un investissement de 200 millions de dollars américains dans des projets produisant des crédits ACMI.

Lancée lors de la COP27 par l’Alliance mondiale de l’énergie pour les personnes et la planète, l’Énergie durable pour tous, la Fondation Rockefeller et la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, l’ACMI confie un contrôle disproportionné des marchés du carbone africains aux pays riches et aux intérêts pétroliers, permettant aux pollueurs de continuer à exercer leurs activités. émettre en toute impunité tandis que l’Afrique leur fournit des crédits carbone. Au lieu de servir les intérêts du continent africain, les promesses financières faites lors du Sommet menacent d’exacerber les inégalités existantes et de favoriser l’extractivisme.

Cependant, les chefs d’État et les dirigeants ont célébré ces investissements, avançant la croyance erronée selon laquelle les marchés du carbone représentent une source viable de financement climatique. Le président kenyan William Ruto décrit les puits de carbone comme une « mine d’or économique sans précédent », tandis que le président de la Commission européenne Ursula von der Leyen a lancé de « véritables crédits carbone » comme « une solution qui débloquerait d’énormes ressources pour l’action climatique en Afrique ».

De même, l’envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry déclaré que « l’Afrique a besoin d’un marché du carbone florissant comme outil de lutte contre la crise climatique ». Contrairement à ces affirmations, les marchés du carbone profitent principalement aux promoteurs et intermédiaires financiers étrangers – individus, entreprises et organisations fortunés basés dans le Nord – les pays d’accueil et les communautés locales ne recevant souvent qu’un petite fraction des revenus générés.

Alors que le Sommet africain sur le climat était dominé par de fausses solutions, la percée s’est produite sous la forme d’une solution alternative. Véritable Sommet Africain sur le Climatqui a rassemblé plus de 500 groupes de la société civile – démontrant la puissance et le dynamisme du mouvement climatique africain.

En réponse aux échecs du Sommet officiel, des groupes de la société civile ont organisé une Assemblée populaire alternative et une marche, qui ont catalysé les conversations et la collaboration entre les mouvements populaires, les organisations agricoles, les communautés autochtones, les militants et les acteurs confessionnels.

Le résultat de cette contre-mobilisation est la Déclaration des peuples africains sur le climat et le développement, qui propose une vision de l’action climatique africaine bien plus ambitieuse que la Déclaration de Nairobi. Centrée sur les solutions africaines, la justice climatique et une approche centrée sur les personnes, la Déclaration des peuples décrit les véritables solutions que les dirigeants africains doivent exiger lors de la prochaine COP28 et au-delà.

Ceux-ci incluent une redéfinition du développement loin de la croissance perpétuelle, des énergies renouvelables centrées sur les personnes, de l’agroécologie et de la souveraineté alimentaire, de la protection et de la restauration des écosystèmes, d’une transition socialement juste loin des combustibles fossiles et du démantèlement du pouvoir des sociétés transnationales.

La réponse à l’urgence climatique ne peut se faire aux dépens de ceux qui y ont le moins contribué. Il ne peut pas non plus être combattu avec le même système extractif et néocolonial qui l’a créé en premier lieu. Alors que nous avançons vers la COP28 à Dubaï, les nations africaines doivent rejeter les fausses solutions climatiques qui cèdent le contrôle de leurs ressources naturelles aux pays riches du Nord.

Au lieu de cela, les dirigeants africains doivent écouter les appels de la société civile et donner la priorité à des solutions authentiques qui ouvrent la voie à une transition juste et donnent la priorité au bien-être des peuples africains.

Eve Devillers est associé de recherche à l’Oakland Institute, un groupe de réflexion politique indépendant qui apporte des idées nouvelles et des actions audacieuses aux problèmes sociaux, économiques et environnementaux les plus urgents de notre époque. www.oaklandinstitute.org

© Inter Press Service (2023) — Tous droits réservés Source originale : Inter Press Service