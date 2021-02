Le président iranien Hassan Rohani a souligné que les actions, et non les mots, sont importantes pour Téhéran et exhorte le président Biden à donner suite à sa rhétorique et à abandonner complètement la stratégie de « pression maximale » de Trump contre l’Iran.

« Nous n’avons pas vu [any signs of] nouveaux actes et bonne volonté de la part du nouveau [US] administration encore. Sa rhétorique a peut-être changé, mais ce qui est important, c’est l’action; par conséquent, nous devrions voir ce qu’il fera dans la pratique pour compenser [Trump’s] crimes, » Rohani a déclaré jeudi.

Rohani a déclaré aux personnes réunies pour la cérémonie d’inauguration de plusieurs projets du ministère iranien de la Santé que, avec le départ de l’ancien président Donald Trump, la Maison Blanche devrait réfléchir à la manière de compenser l’Iran pour ses sanctions paralysantes, qui ont bloqué l’accès de l’Iran à ses actifs et ont même empêché l’importation. des vaccins contre la grippe.

Bien qu’il ait affirmé que la stratégie de « pression maximale » de Trump sur l’Iran avait été vaincue, Rohani a appelé l’administration Biden «Pour revenir complètement du chemin de Trump, qui s’est avéré être faux et voué à la défaite.»

En janvier, l’Iran a encore creusé les restes du Plan d’action global conjoint (JCPOA) qui a été signé entre lui et six grandes puissances mondiales en 2015, imposant des contraintes aux ambitions nucléaires de Téhéran.

Le parlement iranien a soutenu la décision d’augmenter l’enrichissement d’uranium du pays à 20% – un chiffre bien supérieur au niveau de 3,67% convenu dans le pacte de 2015 – mais toujours bien en dessous du niveau de 90% considéré comme de qualité militaire.

Trump a unilatéralement retiré les États-Unis du pacte en 2018 et a introduit des sanctions paralysantes contre l’Iran. Téhéran a appelé à plusieurs reprises Washington à faire le premier pas et à lever les sanctions.

Mercredi, le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a averti Biden que le temps presse pour que les États-Unis « coopérer » avec Téhéran, menaçant de s’écarter davantage du pacte nucléaire de 2015 à moins que les États-Unis ne lèvent les sanctions.

«Avec le nouveau gouvernement à Washington, il y a une opportunité d’essayer une nouvelle approche, mais la fenêtre actuelle se ferme rapidement», Dit Zarif.

L’Iran a fixé une date limite au 21 février pour Washington et ses alliés occidentaux, après quoi Téhéran interdira aux inspecteurs des installations nucléaires internationales de visiter les sites nucléaires iraniens si les sanctions américaines n’ont pas été levées.

