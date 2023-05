La RFU interdit à un membre du conseil pour commentaire raciste de faire du bénévolat au match des Six Nations | Actualités du rugby à XV

La Rugby Football Union (RFU) a interdit un ancien membre du conseil de Twickenham pour avoir utilisé un langage raciste

La Rugby Football Union (RFU) a interdit un ancien membre du conseil de Twickenham après avoir fait des commentaires discriminatoires à un bénévole lors d’un match des Six Nations l’année dernière, a annoncé mardi l’instance dirigeante du rugby anglais.

Selon le résumé de la RFU, Alex Murphy aurait utilisé un langage raciste avec un volontaire tout en faisant un commentaire similaire plus tard dans le bar lors de la victoire de l’Angleterre sur le Pays de Galles.

La RFU a déclaré que le membre, Murphy, envisageait de démissionner au cours de l’enquête, mais a ajouté que son « membre distingué » n’était pas un poste mais une série de privilèges accordés par le conseil.

Les privilèges ont été supprimés indéfiniment alors qu’il a également été dépouillé du statut de membre distingué.

« Une simple suppression des privilèges pour une période ne serait pas une sanction appropriée car elle ne reflète pas la gravité de l’affaire », a déclaré la RFU dans un communiqué.

« De plus, une telle sanction qui permettrait simplement à quelqu’un de continuer en tant que membre distingué, mais sans privilèges, n’enverrait pas un message approprié quant à l’inacceptabilité d’un tel comportement de la part de quelqu’un dans une telle position.

« Nous sommes d’accord avec la RFU que le langage était archaïque et incroyablement offensant et il ne peut y avoir aucune excuse pour ne pas savoir qu’il était si offensant et pour continuer à l’utiliser. »

La RFU a déclaré que Murphy avait accepté l’accusation et les preuves, ajoutant qu’il reconnaissait que son comportement avait enfreint le code de la RFU.