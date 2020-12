LONDRES: Le directeur général Bill Sweeney a déclaré que les responsables du rugby anglais n’avaient pas encore reçu de contact juridique du groupe d’anciens joueurs préparant des plaintes pour négligence contre les syndicats nationaux.

Steve Thompson, l’un des vainqueurs de la Coupe du monde de rugby en Angleterre en 2003, l’ancien flanker anglais Michael Lipman et l’ancien flanker gallois Alix Popham faisaient partie du groupe qui dit préparer des poursuites contre la RFU anglaise, la Welsh Rugby Union et l’instance dirigeante mondiale World Rugby.

Sweeney a insisté vendredi sur le fait que la RFU n’avait pas encore reçu de contact juridique sur la question – mais a également déclaré que personne au sein de l’organisation n’avait encore parlé à l’ancien talonneur Thompson.

Thompson a déclaré qu’il était l’un des anciens joueurs souffrant de symptômes de démence précoce dans la quarantaine et a admis qu’il ne se souvenait d’aucun match d’Angleterre lors de la Coupe du monde 2003.

Il est important de souligner que nous n’avons pas encore reçu d’approches juridiques formelles, a déclaré Sweeney. «Donc, tout ce que nous savons, c’est ce que nous lisons actuellement dans les médias.

«Nous n’avons pas de cas ou de conditions spécifiques définis, il est donc un peu prématuré vraiment et hypothétique de spéculer sur ce qui se passe là-bas.

«Et nous n’avons pas eu de discussions détaillées sur l’assurance ou la couverture parce que nous ne connaissons pas encore la nature de ce qui a été présenté.

Sweeney a déclaré qu’ils avaient essayé de contacter Thompson cette semaine mais ne s’étaient pas connectés.

Il a promis que la RFU restera «ouverte et transparente pour réagir à la situation spécifique, mais aussi pour continuer son travail pour minimiser les commotions cérébrales et améliorer la sécurité des joueurs au rugby.

«C’est une affaire très sérieuse, un moment très sérieux pour nous; nous aimons tous ce jeu, a déclaré Sweeney.

«D’abord et avant tout en ces temps légalistes, c’est vraiment une histoire humaine. Et nous reconnaissons ce qui se passe ici, nous reconnaissons les difficultés que traversent les familles, puis nous faisons connaître ces histoires au public… pour améliorer le jeu et le rendre meilleur et plus sûr pour les générations futures.

«Nous partagerions certainement cela et le prendrions à cœur. Et il est impossible de ne pas s’en émouvoir.

Ce n’est pas un moment pour se cacher, pas un temps pour disparaître; c’est vraiment le moment d’être ouvert et transparent.

La RFU n’a aucun plan pour surveiller ou tester les joueurs à la retraite en ce qui concerne les blessures à la tête ou au cerveau, a déclaré Sweeney.

«Cela ne veut pas dire que nous ne ferions pas cela. Si c’est quelque chose que nous devons considérer et intégrer, nous allons l’examiner. Il est important de souligner que l’objectif de rendre le sport plus sûr, et tout le travail qui y est associé, est un voyage qui n’a pas de conclusion.

