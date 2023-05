La revue VAR: Lindelof, pénalités de handball Kiwior

L’arbitre assistant vidéo suscite la controverse chaque semaine en Premier League, mais comment les décisions sont-elles prises et sont-elles correctes ?

Après chaque week-end, nous examinons les incidents majeurs, pour examiner et expliquer le processus à la fois en termes de protocole VAR et des Lois du Jeu.

– Comment les décisions VAR ont affecté chaque club Prem en 2022-23

– VAR en Premier League : guide ultime

Dans la revue VAR de cette semaine : West Ham United aurait-il dû écoper d’un penalty pour handball contre le défenseur de Manchester United Victor Lindelof ? Était-il correct de refuser leur but pour une faute de Michail Antonio sur David de Gea ? Pourquoi le penalty de Newcastle United contre Arsenal a-t-il été annulé ? Et quand une pénalité est-elle une pénalité douce ?

Sanction possible : Handball de Lindelof

Ce qui s’est passé: Dans le temps d’arrêt de la première mi-temps avec West Ham déjà 1-0, Said Benrahma a tenté de pénétrer dans la surface et le ballon a touché le bras de l’arrière central de Manchester United, Victor Lindelof. L’arbitre Peter Bankes a rejeté les appels pour un penalty et United a rompu le terrain.

Décision VAR : Pas de pénalité.

Victor Lindelof gère le ballon sur le centre de Said Benrahma. Bbc

Examen VAR : L’état déroutant de la loi sur le handball, la liste des facteurs atténuants qu’un VAR doit prendre en compte et le seuil élevé d’intervention sont tous réunis dans cet incident, ce qui signifie que West Ham s’est vu refuser un penalty qui aurait dû être accordé.

Avoir un seuil élevé est destiné à limiter l’impact sur le jeu, mais cela peut également amener un VAR à trop réfléchir à un incident, alors qu’un renversement est le résultat le plus évident. Un VAR peut chercher une raison de ne pas modifier une décision subjective, plutôt que d’obtenir le résultat auquel la plupart des fans et des joueurs s’attendraient.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

La barre fixe s’accompagne également d’une utilisation limitée du moniteur au bord du terrain, qui est là pour qu’un arbitre modifie sa décision et pas seulement pour jeter un second regard. Ainsi, le VAR n’enverra pas simplement l’arbitre s’il pense que cela pourrait être faux – il doit être certain que c’était incorrect.

Le VAR pour ce jeu, Stuart Attwell, a appliqué la clause d’exemption selon laquelle le bras du joueur n’était pas éloigné de son corps, et le ballon aurait touché sa poitrine s’il n’avait pas touché sa main. La logique est qu’il n’a pas empêché la balle d’atteindre sa destination prévue, car elle aurait été arrêtée par son corps. Cependant, le mouvement délibéré apparent du bras vers le ballon par Lindelof l’emporte, et une pénalité aurait dû être le résultat.

Lundi, la Premier League publiera pour la toute première fois l’audio de certaines décisions litigieuses du VAR dans une émission pilote, destinée à améliorer la transparence. Pouvoir entendre comment les décisions ont été prises sera un énorme pas en avant, bien qu’il soit peu probable qu’il soit utile dans des situations comme celle-ci lorsque le VAR est arrivé au mauvais résultat.

Howard Webb, le directeur de l’arbitrage, a l’intention de déployer cela plus régulièrement cette saison, mais cela ne peut être que dans les jours suivant un match, car la FIFA interdit toujours à toute compétition de jouer les discussions VAR en direct.

But possible : Faute d’Antonio sur De Gea

Ce qui s’est passé: À la 52e minute, West Ham pensait avoir marqué un deuxième but lorsque Michail Antonio a défié David de Gea et a renvoyé le ballon perdu. Cependant, l’arbitre Bankes a refusé le but pour une faute sur le gardien de but.

Décision VAR : Sans but.





Examen VAR : Peut-être l’une des fautes les plus douces que nous verrons probablement, mais lorsqu’un attaquant se met dans une position où le gardien de but ne peut pas utiliser ses bras pour atteindre le ballon, il est toujours probable qu’il soit donné et ne sera certainement pas annulé par le VAR .

Michail Antonio met son bras sur David de Gea, empêchant le gardien de but de se battre pour le ballon. Bbc

Cela dit, De Gea n’a pas toujours bénéficié de telles décisions. En décembre 2019, il a concédé un but contre Everton dans un scénario apparemment similaire. À cette occasion, la faute n’a pas été commise lorsque Dominic Calvert-Lewin a passé son bras sur l’international espagnol; le VAR a soutenu cela et n’est pas intervenu pour le rejeter.

Dominic Calvert-Lewin n’a pas été pénalisé pour avoir passé son bras sur David de Gea en décembre 2019. PETER POWELL/EPA-EFE/Shutterstock

Renversement de pénalité: Pas de handball par Kiwior

Ce qui s’est passé: Newcastle United pensait avoir la chance de prendre l’avantage sur penalty à la septième minute lorsque l’arbitre Chris Kavanagh a pénalisé Jakub Kiwior pour handball après un tir de Bruno Guimaraes. Le VAR devait vérifier qu’il y avait une infraction.

Décision VAR : Pénalité annulée.

Le ballon sort de la cuisse de Jakub Kiwior, l’arbitre punissant par erreur le défenseur pour handball. Getty

Examen VAR : Il a fallu un certain temps au VAR, Michael Salisbury, pour décider d’envoyer l’arbitre au moniteur pour annuler sa décision dans ce qui semblait être un examen assez simple.

Il est vite devenu évident que le ballon est sorti de la cuisse de Kiwior, et même s’il a ensuite touché son bras, il n’était pas loin du corps. De plus, si un joueur tire son bras dans son corps, cela porte une exemption contre le handball. Le seul cas possible pour le coup de pied sur place serait si Kiwior avait délibérément déplacé son bras vers le ballon, plutôt que d’essayer simplement de le rentrer dans son corps.

Cela a pris trop de temps, près de trois minutes entre l’attribution et l’annulation, mais la bonne décision a finalement été prise.

Sanction possible : faute de Silva sur Solanke

Ce qui s’est passé: À la 67e minute, Dominic Solanke a estimé qu’il aurait dû se voir accorder un penalty en tombant sous un tacle de Thiago Silva. L’arbitre John Brooks a rejeté l’appel.

Décision VAR : Pas de pénalité.





Examen VAR : La première d’une série de décisions de sanction ce week-end qui vont droit au cœur du protocole VAR, et quand une intervention est attendue.

Du défi de Silva, le ballon est parti vers la droite, ce qui aura donné à l’arbitre l’impression que le défenseur de Chelsea avait récupéré le ballon.

Cependant, les rediffusions ont montré que c’était en fait Solanke qui avait touché le doigt, cela en fait-il donc une erreur claire et évidente? Si l’incident ne s’est pas déroulé comme l’arbitre le décrit au VAR, cela signifie-t-il automatiquement qu’il doit être envoyé au moniteur ? Ce serait probablement le cas s’il y avait un seuil d’intervention plus bas, mais en Premier League, le VAR, dans ce cas Peter Bankes, cherchera une preuve irréfutable. Peut-il vraiment être certain qu’il y a un défi fautif, même si le défenseur n’a en fait pas touché le ballon ?

Tout contact de Silva sur Solanke aurait été très léger, donc même si l’arbitre pensait que le défenseur avait atteint le ballon, ne pas donner le penalty ne serait pas considéré comme une erreur. Mais comme nous le verrons lors du prochain match, la preuve d’un contact peut également signifier qu’un penalty accordé doit être maintenu, même si le prix est doux.

Dominic Solanke va au sol après avoir été interpellé par Thiago Silva. Bbc

Renversement de pénalité possible: faute de Surridge sur Lavia

Ce qui s’est passé: Southampton a écopé d’un penalty à la 94e minute. L’arbitre Michael Oliver a pointé l’endroit après avoir vu le contact de Sam Surridge sur la botte de Romeo Lavia. Mais y en avait-il assez pour un penalty ?

Décision VAR : Penalty stands, marqué par James Ward-Prowse.





Examen VAR : Une pénalité très douce, mais une fois que l’arbitre l’a accordée et que le VAR, Paul Tierney, a identifié le contact du défenseur sur l’attaquant, la pénalité doit être maintenue.

Si Oliver n’avait pas accordé le penalty, il est très peu probable qu’il ait été infligé via le VAR – tout comme ce fut le cas avec Solanke. Parce que le niveau de contact était négligeable, il ne serait pas considéré comme une erreur claire et évidente de ne pas donner la pénalité. Mais parce que le contact était présent, ce n’est pas une erreur claire et évidente de l’attribuer. Vous pouvez pardonner aux fans d’être confus à ce sujet.

Le protocole est le même dans toutes les ligues jusqu’aux compétitions de l’UEFA.

Sam Surridge entre en contact avec la botte de Romeo Lavia, l’arbitre Michael Oliver accordant le coup de pied. CNB

Renversement de pénalité possible : faute de Leno sur Vardy

Ce qui s’est passé: Leicester City a reçu un penalty à la 64e minute lorsque Jamie Vardy a pris le ballon devant le gardien de Fulham Bernd Leno, puis a été renversé. L’arbitre Robert Jones a pointé le point de penalty.

Décision VAR : Penalty stands, raté par Vardy.





Examen VAR : Un autre examen qui a semblé prendre beaucoup plus de temps que nécessaire avec le VAR, Jarred Gillett, examinant plusieurs angles différents pour essayer de détecter si Leno avait touché le ballon avant d’entrer en collision avec Vardy.

Une pénalité semblait être la bonne décision dès la première rediffusion, et on peut se demander si cela aurait pu être considéré comme une erreur claire et évidente de donner le coup de pied si le VAR avait besoin de regarder autant d’angles différents pour prouver une touche.

Jamie Vardy prend le ballon devant Bernd Leno et obtient le penalty. Zac Goodwin/PA Images via Getty Images

Renversement de pénalité possible: faute de Palhinha sur Maddison

Ce qui s’est passé: Leicester a reçu un deuxième penalty à la 80e minute lorsque James Maddison a semblé avoir trébuché lorsqu’il est revenu à l’intérieur pour dépasser Joao Palhinha – mais le joueur de Fulham était catégorique sur le fait qu’il n’avait pas touché le milieu de terrain.

Décision VAR : Penalty stands, marqué par Maddison.





Examen VAR : Malgré toutes les protestations de Palhinha, il y a eu un contact définitif sur Maddison, le milieu de terrain de Fulham laissant une jambe arrière pour arrêter sa progression.

Comme pour les autres pénalités sur le terrain accordées ce week-end, il n’y avait aucune chance de renversement du VAR. Le contact était là et la pénalité avait été accordée, donc elle ne sera pas annulée.

Joao Palhinha entre en contact avec le tibia de James Maddison. CNB

Renversement de pénalité possible : faute de Struijk sur Foden

Ce qui s’est passé: Phil Foden a remporté un penalty à la 83e minute lorsqu’il a été renversé par Pascal Struijk et l’arbitre Andy Madley a pointé l’endroit. Il y a eu une vérification rapide de la décision par le VAR, Simon Hooper.

Décision VAR : Penalty stands, raté par Ilkay Gundogan.





Examen VAR : La réaction du joueur de Leeds United a tout dit à ce sujet, Struijk jouant clairement l’homme plutôt que le ballon. Struijk place sa jambe gauche sur Foden, ce qui force le joueur de Man City au sol.

Cela constituerait toujours une pénalité et aucune raison pour que le VAR s’implique.

Phil Foden est victime d’une faute de Pascal Struijk, entraînant un penalty de Manchester City. Bbc

Les informations fournies par la Premier League et PGMOL ont été utilisées dans cette histoire.