La revue VAR : but de Newcastle, Guimarães rouge contre Arsenal

Arteta a-t-il raison d'être furieux contre le but de Newcastle ? Dale Johnson explique les décisions prises par le VAR concernant le but de Newcastle contre Arsenal et ce qui est susceptible de se passer ensuite.

L’arbitre assistant vidéo suscite la controverse chaque semaine dans le Premier League, mais comment sont prises les décisions et sont-elles correctes ?

Après chaque week-end, nous faisons le point sur les incidents majeurs, pour examiner et expliquer le processus en termes de protocole VAR et des Lois du Jeu.

Dans la revue VAR de cette semaine : Que s’est-il passé avec le but vainqueur de Newcastle United contre Arsenal, ainsi que d’éventuels cartons rouges pour Kai Havertz et Bruno Guimarães. Pourquoi le but de Scott McTominay a été exclu pour Manchester United contre Fulham, et encore plus de frustration du VAR pour Wolverhampton Wanderers.

Ballon possible hors jeu / faute / handball / hors-jeu : but de Gordon

Ce qui s’est passé: Newcastle a pris les devants à la 64e minute lorsqu’Anthony Gordon a poignardé le ballon à bout portant. Cependant, le VAR a dû vérifier une série d’incidents avant de décider s’il devait dégager le but (regarde ici.)

Décision VAR : L’objectif est maintenu.

Il est impossible d’être certain que l’ensemble du ballon était hors du jeu selon l’angle disponible en fonction de la courbure du ballon. première ligue

Examen du VAR : Cet examen unique et compliqué a duré quatre minutes et six secondes et comprenait trois raisons possibles pour refuser le but. Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, était furieux après le match, qualifiant la décision d'”embarrassante”, Arsenal ayant doublé ces critiques en tant que club dimanche.

C’était une réaction remarquable et complètement éloignée de la réalité de la situation. On pouvait comprendre la colère de Liverpool lorsque le but de Luis Díaz n’a pas été accordé contre Tottenham, mais ce n’est pas du tout proche de cela. C’est une série de situations tout à fait explicables. Il n’y a pas d’arme fumante sur une erreur VAR. La réaction d’Arsenal était exagérée et inutile, créant une pression supplémentaire lorsqu’elle était injustifiée.

Les Gunners ont un bon argument sur une éventuelle faute, mais cela ne justifie pas la réaction.

La promesse de PGMOL d’une plus grande transparence sous la direction du chef de l’arbitrage Howard Webb depuis le début de l’année s’est retournée contre lui dans une certaine mesure, car désormais les supporters et les clubs du mauvais côté des décisions subjectives 70-30 ou 60-40 pensent qu’ils ont été trompés. Pourtant, les erreurs vraiment flagrantes sont rares et, dans la plupart des cas, une décision laissera toujours une partie se sentir lésée – c’est pourquoi ce système de VAR aura toujours de sérieux problèmes.

Le panel indépendant sur les incidents de matchs clés a enregistré moins d’erreurs VAR que la saison dernière, mais le débat à leur sujet s’est intensifié. Des erreurs comme celle du but de Díaz ne peuvent pas se produire, et cela a naturellement ajouté à la fureur autour des normes d’arbitrage. Mais la déclaration d’Arsenal n’ajoute rien et il n’y aura aucune réponse de la Premier League ou de PGMOL.

Un incident en dehors des trois était simple : l’affirmation selon laquelle le ballon avait touché le bras de Joelinton avant que Gordon ne marque. Le handball offensif accidentel avant un but ne s’applique désormais qu’au buteur, donc Joelinton devrait délibérément manipuler ou placer ses bras dans une position inattendue pour son mouvement ; aucun des deux ne s’appliquait, donc le VAR ne considérerait pas davantage le handball.

Les autres situations sont plus controversées, mais pour deux d’entre elles, la seule issue pour le VAR était de s’en tenir à la décision sur le terrain.

La première concerne Joe Willock et s’il a réussi à garder le ballon en jeu jusqu’au drapeau de corner. Comme cela s’est produit très loin de la surface de but, le champ de tir de la caméra s’est produit sur la ligne de but, qui est concentrée sur la zone autour du but.

Le VAR lors du match de Manchester United avait la caméra directement sur la ligne de but. première ligue

Lorsque le but de Rasmus Højlund a été refusé pour Manchester United contre Brighton & Hove Albion en septembre, la tentative de Marcus Rashford de garder le ballon en jeu était filmée sur cette caméra sur la ligne de but, permettant au VAR de prendre la décision que le ballon était définitivement retiré.

Le VAR dans ce jeu, Andy Madley, doit prendre en compte l’angle de la caméra et la courbure du ballon ; il est impossible de dire – sans aucun doute – que la totalité du ballon était sortie, donc la décision revient à la décision sur le terrain. Vous vous souvenez du but marqué par le Japon contre l’Espagne lors de la Coupe du Monde, alors qu’il semblait que Kaoru Mitoma n’avait pas réussi à le conserver avant qu’Ao Tanaka ne marque ? Les premières rediffusions télévisées ont convaincu les téléspectateurs que le film était sorti, mais les angles ultérieurs ont prouvé que le VAR avait raison pour permettre le but; la courbure sous d’autres angles avait été trompeuse.

Il semblait que Kaoru Mitoma n’avait pas réussi à garder le ballon, mais l’angle était trompeur. GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

Il n’y a aucune perspective, du moins dans un avenir proche, de technologie permettant de savoir si le ballon reste en jeu en dehors de la technologie de la ligne de but. Il y a trop d’espace à couvrir.

Ensuite, il y a le possible hors-jeu contre Gordon. Lorsque Joelinton touche le ballon, Gordon doit être derrière pour être en jeu. Mais il n’y a pas d’angle de caméra qui montre à la fois le ballon et l’ensemble du corps de Gordon.

Le ballon était caché, ce qui signifiait qu’il était impossible de prendre une décision de hors-jeu. BBC

Il est très possible que Gordon ait été légèrement en avance sur le ballon, mais le VAR ne peut pas modifier la décision sur le terrain sur une intuition – donc la décision de mise en jeu doit être maintenue.

Même avec le nombre croissant de caméras utilisées pour les hors-jeu cette saison, il ne sera jamais possible d’exclure complètement une telle situation. En effet, le problème ne serait pas résolu par un hors-jeu semi-automatisé, car le système utilisé par l’UEFA – qui a été adopté par la Serie A en janvier et sera probablement ajouté par les autres grandes ligues européennes la saison prochaine – n’a pas de solution. capteur pour suivre le ballon, uniquement les joueurs.

Ainsi, même si la position de Gordon pouvait être calculée, il ne serait pas possible de tracer manuellement l’avant du ballon et de créer la ligne de hors-jeu. L’UEFA a eu un problème similaire la saison dernière lorsqu’un long examen des hors-jeu a conduit à un vainqueur tardif de Harry Kane pour Tottenham contre le Sporting CP. être exclu pour hors-jeu. Cette décision nécessitait un processus manuel pour voir le ballon, mais il était en vue, ce qui signifiait que la décision pouvait être prise.

La seule partie de cette décision sur laquelle Arteta peut avoir des plaintes légitimes est la faute potentielle sur Gabriel, lorsque Joelinton a semblé appuyer sur son dos avec les bras tendus. Les images figées semblent accablantes, mais en temps réel, elles ne semblent pas aussi incriminantes. En effet, lors des premières rediffusions, peu de gens semblaient penser qu’il y avait ne serait-ce qu’une faute à regarder. C’est une décision limite pour un renversement du VAR ; Certains penseront qu’il s’agit définitivement d’une faute, d’autres qu’il n’y en a pas assez. Est-ce clair et évident ? Arteta a au moins un argument à ce sujet, mais la série d’événements sur le but n’a pas justifié la réponse d’Arsenal.

L’angle derrière le but semblait montrer une poussée sur Gabriel, mais les rediffusions n’étaient pas concluantes quant à savoir s’il s’agissait d’une erreur claire et évidente. BBC

Carton rouge possible : défi Havertz sur Longstaff

Ce qui s’est passé: Sean Longstaff avait le ballon près de la ligne de touche lorsque Kai Havertz s’est lancé dans un défi contre le joueur de Newcastle United. L’arbitre Stuart Attwell a produit un carton jaune, mais était-il digne d’un rouge ?

Décision VAR : Pas de carton rouge.

Kai Havertz est décollé lorsqu’il lance le défi à Sean Longstaff. BBC

Examen du VAR : Havertz a de la chance, car il aurait facilement pu être expulsé, mais l’avertissement d’Attwell est tout simplement une issue disciplinaire acceptable. Comme pour Gabriel, si l’arbitre donne cela, le VAR ne s’impliquera pas.

Le joueur d’Arenal quitte le terrain pour effectuer le tacle – mais mène dans l’espace devant le ballon plutôt qu’à Longstaff.

Plus tôt cette saison, Eddie Nketiah a lancé un défi similaire au gardien de Tottenham Hotspur, Guglielmo Vicario, lors du derby du nord de Londres. L’attaquant menait du pied droit devant Vicario, mais rattrapait son adversaire avec sa jambe arrière pliée alors qu’il atterrissait dans le tacle. Le panel indépendant a convenu qu’un carton jaune pour Nketiah était une décision acceptable sur le terrain et portera probablement le même jugement sur Havertz.

Le panel indépendant a convenu qu’un carton jaune était correct pour Eddie Nketiah. BBC

Carton rouge possible : défi de Guimarães sur Jorginho

Ce qui s’est passé: Juste avant la mi-temps, Bruno Guimarães s’est lancé dans un défi Jorginho et a semblé laisser son bras levé pour entrer en contact avec la tête de son adversaire. L’arbitre avait le dos tourné à l’incident, le VAR vérifiant un éventuel carton rouge.

Décision VAR : Pas de carton rouge.

Bruno Guimarães aurait pu recevoir un carton rouge pour comportement violent. BBC

Examen du VAR : Quand un bras sur la tête devient-il un comportement violent ? C’est une bonne question, car nous avons été témoins de trois incidents cette saison – tous par coïncidence, tous imputables à des joueurs de Fulham – avec des jugements différents rendus par le panel indépendant.

Il a été dit que les actions de Carlos Vinicius envers Thiago Silva de Chelsea et Auston Trusty de Sheffield United n’avaient pas franchi le seuil d’une conduite violente, mais lors d’un vote partagé, le panel a estimé que João Palhinha aurait dû être renvoyé contre Brighton le week-end dernier.

Comme Attwell ne pouvait pas voir, cela dépendait de l’avis du VAR, qui a décidé qu’un contact avec l’avant-bras plutôt qu’avec le coude n’était pas suffisant pour un carton rouge. Pourtant, le joueur de Newcastle arrive à toute vitesse et ne se soucie pas de la sécurité de son adversaire lorsqu’il mène avec son avant-bras.

Guimarães a plus de chance que Havertz et aurait probablement dû recevoir un carton rouge grâce à une intervention du VAR pour un incident grave manqué.

Le panel a estimé que João Palhinha aurait dû voir rouge pour Fulham à Brighton. BBC

Hors-jeu possible : Maguire sur le but de McTominay

Ce qui s’est passé: Manchester United a marqué à la huitième minute lorsque Christian Eriksen a lancé un coup franc dans la surface, Alejandro Garnacho a aidé le ballon dans la surface de réparation et Scott McTominay a marqué à bout portant. Le VAR, Jarred Gillett, a entamé un contrôle sur le but pour un éventuel…