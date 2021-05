La revue Tripadvisor d’Auschwitz suscite la fureur après avoir qualifié le camp de la mort de «  plaisir pour la famille  » après une visite à «  tester la chambre à gaz  »

Un examen d’Auschwitz par TRIPADVISOR a déclenché la fureur après qu’un visiteur venu «tester la chambre à gaz» l’a qualifié de «amusant pour toute la famille».

C’est ici entre 1940 et 1945 que 1,1 million de personnes ont été assassinées, sont mortes de faim ou sont mortes de maladies évitables.

Alamy

Un visiteur d’Auschwitz l’a qualifié de « plaisir pour toute la famille »[/caption]

Getty

C’est cependant que 1,1 million de personnes – principalement des juifs – y ont été assassinées[/caption]

Le mémorial et musée d’Auschwitz a écrit au site de révision sur Twitter pour retirer la critique qui apparemment «est conforme à leurs directives de soumission».

La critique insensible disait: «Cet endroit était super.

«J’y suis allé avec mes nouveau-nés pour tester la chambre, mais ils en sont sortis déformés.

«Mais c’est amusant pour la famille.»

Tripadvisor a supprimé le message et l’utilisateur de la plate-forme après que les gens ont réagi avec indignation.

AFP – Getty

Les détenus comprenaient des prisonniers polonais et soviétiques, des milliers de Roms et un nombre inconnu emprisonnés pour homosexualité.[/caption]

AFP

Il est ouvert aux visiteurs depuis 1947[/caption]

Ils ont déclaré: «Dans ce cas, notre examen initial n’a pas réussi à identifier cette revue comme favorisant l’intolérance.

«Grâce à notre processus d’escalade, cet examen a été supprimé.

«Nous visons toujours à bien faire les choses du premier coup et nous nous excusons auprès du mémorial et musée d’Auschwitz et de la communauté juive dans son ensemble pour cette première absence».

Depuis juin 1947, Auschwitz I et II sont ouverts comme musées poignants consacré aux souvenirs de ceux qui ont perdu la vie dans les camps.

Plus d’un million de personnes visitent chaque année, les expositions étant hébergées dans de nombreux bâtiments d’origine du camp.

AFP – Getty

Tripadvisor a maintenant supprimé le message insensible après avoir suscité l’indignation[/caption]

Dans le passé, les touristes britanniques ont suscité l’indignation en posant pour des selfies inappropriés dans le musée.

L’ampleur des meurtres de masse impliqués dans l’Holocauste signifie qu’il est impossible de calculer combien de personnes sont mortes à Auschwitz.

Au total, environ 1,3 million de personnes y ont été envoyées – et au moins 1,1 million d’entre elles sont mortes.

Environ 90% des morts étaient juifs, ce qui représente environ un sixième de tous les juifs tués lors de l’Holocauste.

Le reste des détenus comprenait des prisonniers polonais et soviétiques, des milliers de Roms et un nombre inconnu emprisonnés pour homosexualité.

Lorsque les massacres étaient à leur apogée, jusqu’à 6000 Juifs étaient gazés par jour, le pesticide à base de cyanure Zyklon B étant l’arme de choix.

Ceux qui n’ont pas été tués dans les chambres à gaz ont péri de la famine, du travail forcé et des maladies infectieuses qui se sont propagées sans contrôle dans les camps.

La qualité de vie à Auschwitz était épouvantable – un véritable enfer sur terre.

Lorsqu’ils ne travaillaient pas à mort, les détenus étaient entassés dans des conditions insalubres et inhumaines, et vivaient avec la menace constante de punition ou de torture aux mains des gardes SS.





En outre, les prisonniers ont été soumis à des expériences médicales dégradantes, souvent mortelles, de la part de médecins tordus tels que le célèbre Josef Mengele.

Alors que les nazis perdaient rapidement du terrain contre l’Armée rouge soviétique dans les derniers stades de la guerre, Auschwitz fut évacuée et une grande partie de celle-ci démolie.

Au début de 1945, les prisonniers restants ont été contraints à l’ouest dans une «marche de la mort», avec des milliers de morts dans les rudes conditions hivernales.