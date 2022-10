La revue médicale canadienne reconnaît son rôle dans la perpétuation du racisme anti-noir dans les soins de santé

La principale revue médicale du Canada se dit impatiente d’aborder le rôle qu’elle joue dans la perpétuation du racisme anti-noir dans les soins de santé et de déclencher le changement plus large nécessaire pour démanteler les obstacles structurels à des soins équitables.

La Journal de l’Association médicale canadienne dit qu’une édition spéciale publiée lundi est le premier de deux articles mettant en lumière des auteurs noirs, examinant les échecs à l’échelle du système et exhortant au changement.

La rédactrice en chef Kirsten Patrick déclare que la publication évaluée par des pairs travaille également sur des moyens de garantir que les futurs numéros représentent mieux le travail des experts noirs et les besoins des patients noirs, dont beaucoup sont régulièrement confrontés à des préjugés manifestes et inconscients qui compromettent leurs soins.

Elle attribue à un groupe de travail d’universitaires et de professionnels de la santé noirs l’avoir aidée, ainsi que le personnel, à faire face aux pratiques néfastes, notant: “Je vois vraiment des choses que je n’avais pas vues auparavant.”

“Je suis une femme blanche, je me considère comme progressiste et féministe”, a-t-elle déclaré depuis Ottawa.

“Et j’ai appris de nouvelles choses sur mon propre racisme anti-noir intériorisé en faisant ce numéro spécial et j’ai certainement réfléchi à la façon dont les processus du JAMC minent les engagements des minorités, je dirais, et mettent parfois des barrières aux personnes qui ne sont pas blanches.”

Les deux éditions spéciales font suite à des années de plaidoyer par un groupe connu sous le nom de Black Health Education Collaborative, codirigé par OmiSoore Dryden, professeur agrégé à la faculté de médecine de l’Université Dalhousie, spécialisé dans le racisme médical anti-noir, et le Dr Onye Nnorom, médecin de famille et spécialiste de la santé publique à l’Université de Toronto.

Obstacles à la compréhension

Dryden dit que le travail sur les questions spéciales a commencé il y a plus d’un an lorsque des discussions ont commencé sur la façon dont le racisme anti-noir se manifeste de manière structurelle et systémique qui empêche finalement le partage de la recherche. Ils espèrent que les éditions pourront aider le public de la revue – en grande partie des éducateurs et des praticiens – à comprendre l’étendue du problème.

« À certains égards, le Canada est vraiment un endroit accueillant. Cependant, cela peut constituer un obstacle pour comprendre comment le racisme se manifeste – ce n’est pas seulement l’insulte raciale. Ce n’est pas seulement le ciblage raciste. Mais c’est dans les systèmes mêmes de poursuite de pratiquer la médecine fondée sur la race », a-t-elle déclaré, notant que les stéréotypes raciaux pourraient amener les praticiens à faire de fausses hypothèses sur ce qui rend un patient noir malade.

«Même si nous avions plus de financement et même si nous avions plus de médecins et de praticiens noirs, si nous ne nous attaquons pas à la réalité très réelle du racisme anti-noir – dans les structures et dans la pratique – nous continuerons à voir de mauvais résultats de santé des communautés noires .”

L’un des articles de l’édition de lundi examine les difficultés auxquelles de nombreux patients noirs sont confrontés pour obtenir un dépistage du cancer, des tests moléculaires, des thérapies révolutionnaires et l’inscription à des essais cliniques. L’un des exemples donnés est une étude sur les femmes immigrantes en Ontario, qui a révélé que l’absence de dépistage du cancer du col de l’utérus était liée à des obstacles systémiques comme le fait de ne pas avoir de femme médecin ou de venir de ménages à faible revenu.

Le Dr Onye Nnorom, médecin de famille et spécialiste de la santé publique à Toronto, est l’autre co-responsable du Black Health Educators Collaborative national qui a aidé le personnel du JAMC. (Evan Mitsui/CBC)

Le journal du JAMC de lundi note également que la mortalité due aux cancers du sein, colorectal, de la prostate et du pancréas est plus élevée chez les patients noirs que chez les patients blancs, citant des données du Registre canadien du cancer qui ont été liées aux données du recensement sur la race et l’origine ethnique. Mais il note que l’impact de la race sur l’incidence du cancer et la mortalité n’est pas souvent étudié car les registres canadiens ne recueillent pas régulièrement de données sur la race et l’origine ethnique, contrairement à ceux du Royaume-Uni et des États-Unis.

D’autres articles de l’édition de lundi examinent la santé mentale des jeunes et le cancer de la prostate chez les hommes noirs canadiens.

Même pensée renforcée, dit l’éditeur

La deuxième édition, dont la sortie est prévue le 31 octobre, explore des sujets tels que l’éclairage au gaz dans la médecine universitaire et les approches afrocentriques pour promouvoir la santé des Noirs.

Les deux numéros ont été élaborés avec les conseils du collectif de défense des intérêts ainsi que d’un comité éditorial invité composé d’experts noirs en équité en santé : Notisha Massaquoi, professeure adjointe, département de la santé et de la société à l’Université de Toronto ; Dr Mojola Omole, oncologue chirurgical et journaliste en Ontario; Camille Orridge, chercheur principal à l’organisme de bienfaisance sur les politiques de santé de Toronto, le Wellesley Institute, et Bukola Salami, rédactrice adjointe au JAMC et professeure agrégée de sciences infirmières à l’Université de l’Alberta.

Massaquoi dit que leur travail est allé bien au-delà de la préparation des deux numéros; il comprenait l’examen de tous les processus utilisés par la revue tout au long de l’année qui entravent la diversité dans ses pages.

Elle dit que les articles soumis pour publication académique sont le plus souvent examinés par des comités de rédaction qui n’incluent pas de chercheurs noirs. En conséquence, les examinateurs ne saisissent pas pleinement le contexte de l’article ou ne remettent pas en question la crédibilité de la recherche et rejettent le discours.

REGARDER | Manque de données sur la santé maternelle noire affectant les soins aux patients, selon un expert :

Manque de données sur la santé maternelle noire au Canada, selon un expert Le Dr Modupe Tunde-Byass, un obstétricien-gynécologue de Toronto et président de Black Physicians of Canada, affirme que les données critiques fondées sur la race sur la santé maternelle font défaut au Canada et que cela affecte les soins des femmes noires canadiennes.

Patrick estime que la revue a publié six à sept articles et quelques articles de blog par des auteurs noirs au cours des 18 derniers mois dans le cadre d’un effort concerté pour renforcer la représentation. Les données réelles ne sont pas disponibles parce que le JAMC ne demande pas aux auteurs qui soumettent leur race ou leur origine ethnique, mais cela est envisagé, dit-elle.

Patrick reconnaît que les auteurs minoritaires sont “super-rares” quand on regarde les 111 ans d’histoire de la revue, qui publie 50 numéros en ligne par an et une sélection d’articles dans une version imprimée mensuelle.

“Nous continuons à avoir le même genre de pensée renforcée encore et encore par une petite sous-section de notre population médicale”, a-t-elle déclaré.

Massaquoi dit que c’est pourquoi il est important pour le JAMC de travailler sur les méthodes utilisées pour recruter des rédacteurs familiers avec les problèmes des Noirs et d’améliorer la diversité de son bassin d’examinateurs. Elle dit qu’elle est “absolument confiante” que ces étapes peuvent faire une différence.

“Il s’agit du premier journal que nos professionnels de la santé utilisent pour comprendre les informations les plus récentes, les plus innovantes et les plus à jour sur les soins de santé au Canada”, a déclaré Massaquoi.

“Et s’il est absolument dépourvu de tout matériel qui les aidera à comprendre le travail avec les communautés noires, alors nous ne rendons pas service à notre profession.”

Patrick dit que le JAMC consulte des experts externes pour examiner les questions d’équité et interviewer le personnel et les personnes qui soumettent des articles au journal, ainsi que les membres du groupe de travail sur le numéro spécial contre le racisme contre les Noirs.

“Nous ne faisons pas que publier une déclaration dénuée de sens. Nous nous sommes engagés à faire un vrai travail dans ce domaine.”