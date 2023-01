La revue Brides – bouffonneries exagérées de David Glass and co, et pour LIMF la fin d’une époque

UNprès 47 apparitions, le Festival international du mime de Londres tire sa révérence finale comme une extravagance à grande échelle et multi-sites. Désormais, des productions théâtrales physiques et visuelles sous son égide apparaîtront dans des salles du Royaume-Uni tout au long de l’année. Pourquoi le changement ? Aucune raison n’a été donnée. Les directeurs actuels du festival, Helen Lannaghan et Joseph Seelig, disent simplement que les plans futurs seront annoncés sur le site « en temps voulu ».

Le fidèle festivalier David Glass et son ensemble incarnent, à certains égards, l’esprit de l’événement : international, inclusif, innovant. Cette année, en collaboration avec la société italienne Topi Dalmatesdirigé par Margherita Fusi et Silvia Bruni, il présente Les mariées.

Pendant plus de 70 minutes, sept mariées en robes blanches sont rassemblées autour de la scène par une créature ressemblant à une duègne vêtue d’une jupe cerclée noire et d’un long voile noir (François Testory). Une bande-son oscille entre une variété de numéros pop et classiques. La narration, généralement un aspect fort du travail de Glass, est ici faible. Les mariées fonctionnent principalement en formation de chœur, frappant des attitudes qui évoquent la statuaire classique, ou rebondissant avec un abandon animal, en grognant.

Le festival a été le catalyseur d’une grande partie de ce qui est passionnant et stimulant dans le théâtre britannique d’aujourd’hui

À un moment donné, ils montent à tour de rôle sur une chaise et miment avoir des relations sexuelles, du moins semble-t-il; ailleurs, ils se battent et s’arrachent les cheveux (de la tête et du pubis). Ces épisodes exagérés et trop longs menacent d’étouffer les moments d’esprit et d’humour (l’utilisation habile d’un cadre photo comme s’il s’agissait d’une caméra enfermant des scènes mélodramatiques à la Hitchcock en est une).

Le programme nous dit que “supervisé par l’épouse de la mort [Testory]” ils traversent ” le printemps, l’été, l’automne et l’hiver de leur vie [and] attendre un marié, qui ne viendra peut-être jamais ». L’impression que ces « mariées » ont besoin d’une figure masculine pour parvenir à l’achèvement est communiquée trop puissamment, brisant l’objectif déclaré de Glass « d’autonomiser et de soutenir les voix féminines ».

À ses débuts en 1977, le festival international du mime de Londres se voulait une vitrine unique pour le théâtre non textuel. Catalyseur d’une grande partie de ce qui est passionnant et stimulant dans le théâtre britannique d’aujourd’hui, il a placé la diversité et l’innovation au cœur de ses préoccupations dès le départ, avec des compagnies britanniques telles que Three Women, Black Mime Theatre et le British National Theatre of the Deaf apparaissant aux côtés de compagnies. de Bulgarie, de Tchécoslovaquie (comme c’était le cas), d’Inde, du Japon, de Suisse et plus encore. Complicité (alors Théâtre de Complicité) a présenté son premier spectacle, Mettez-le sur votre têteréau festival en 1984, tandis qu’en 1987, Kneehigh est venu de Cornwall pour faire ses débuts à Londres avec Paradis de fou.

Les ateliers ont été une autre composante importante du programme du festival, réunissant le public et les artistes pour explorer les formes présentées sur scène et apprendre de certains des plus grands noms du théâtre physique (Jacques Lecoq parmi eux). Lorsque le travail est fragmenté et diffusé, ce grand mélange et mélange et partage d’idées sera perdu. C’est une perte pour nous tous.