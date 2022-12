La révolution (incomplète) du comptage des avortements

Ou il pourrait être inférieur, car les femmes dans les États interdisant peuvent rechercher de nombreuses options simultanément, a déclaré Caitlin Myers, professeur d’économie au Middlebury College qui étudie l’avortement: «Il est vraiment difficile de savoir combien de personnes cherchant à se faire avorter essaient d’avoir accès à toutes les options possibles dans une course folle.

Et certaines femmes se font probablement avorter d’autres manières qui ne sont pas incluses dans les décomptes des chercheurs, comme commander directement auprès des pharmacies indiennes en ligne, traverser la frontière vers le Mexique pour acheter des pilules, prendre des herbes ou se blesser.

Plus d’informations sur ce que font les femmes et sur les personnes les plus touchées par les interdictions seront bientôt disponibles. Par exemple, Lauren Ralph, professeure agrégée d’obstétrique et de gynécologie à l’Université de Californie à San Francisco, prévoit l’année prochaine une vaste enquête auprès des femmes qui posera des questions sur tous les types d’avortements en dehors du système médical.

Pour l’instant, les données sur les pilules provenant de l’étranger “nous indiquent qu’il y a un énorme besoin d’avortement dans ces endroits et que les personnes sont disposées à utiliser ces services”, a déclaré le Dr Daniel Grossman, directeur de l’avancement des nouvelles normes en matière de santé reproductive à l’Université de Californie. , San Fransisco. « Mais l’ampleur, nous ne le savons pas encore. Il faudra du temps avant que nous comprenions le plein impact de ces interdictions et restrictions. »

Jusqu’à récemment, il n’y avait eu aucune tentative systématique de compter les avortements autogérés. Le professeur Myers et ses collègues ont estimé l’effet des restrictions à l’avortement promulguées en 2009 au Texas en mesurant les naissances des années plus tard. Ils ont trouvé des preuves suggérant que des femmes proches de la frontière mexicaine pourraient avoir obtenu des pilules abortives de l’étranger.

Des enquêtes précédentes ont révélé que même lorsque Roe était la loi, de petites proportions de femmes prenaient des pilules ou des herbes pour essayer de provoquer un avortement par elles-mêmes. Et un examen de la baisse du taux d’avortement de 2014 à 2017, par rapport à l’utilisation accrue de la contraception, a suggéré que, ces dernières années, les statistiques sur l’avortement légal pourraient avoir manqué un nombre important de femmes américaines qui mettaient fin à leur grossesse avec des pilules obtenues en dehors du pays.

Même sans chiffre exact, il est clair qu’un nombre croissant de pilules provenant de l’étranger compense la réduction des avortements légaux. Une image plus complète sera connue dans près d’un an, lorsque les États commenceront à publier des données sur le nombre de naissances depuis l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’avortement.