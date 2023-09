La révolution européenne du bien-être des animaux hors cage est mise en doute

L’Europe était à l’aube d’une révolution en matière de bien-être animal.

À l’été 2021, les décideurs politiques de l’Union européenne ont promis de supprimer progressivement les cages pour 300 millions de porcs d’élevage, de poules pondeuses, de lapins et d’autres espèces, ce que Jonathan Moens, contributeur de Vox, a ensuite qualifié de « plan le plus ambitieux jamais mis en place par un gouvernement pour mettre fin à la pratique cruelle.

Mais deux ans plus tard, après la pression du puissant lobby européen de la viande et les inquiétudes suscitées par la hausse des prix des denrées alimentaires due à l’inflation, aux conditions météorologiques extrêmes et à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, cette législation, ainsi qu’une série d’autres réformes qui réduiraient les souffrances de milliards de personnes potentiellement des animaux d’élevage — a été mise en doute.

Plus tôt ce mois-ci, trois responsables européens anonymes ont déclaré au Financial Times que la Commission européenne (le pouvoir exécutif de l’UE) envisageait d’abandonner complètement la législation sur le bien-être animal. Un autre responsable anonyme a déclaré que la commission prévoyait de réduire, sans toutefois abandonner complètement, ses propositions politiques, a rapporté le Financial Times.

Reineke Hameleers, PDG de l’Eurogroupe à but non lucratif pour les animaux, a déclaré à Vox que « la législation sur le bien-être animal est en quelque sorte devenue une victime du climat politique dans lequel nous travaillons », comme les luttes plus larges autour du Green New Deal européen.

Mais, ajoute Hameleers, « la vérité est que personne ne sait vraiment ce qui va se passer ». [with the legislation] maintenant. » Le rapport du Financial Times « a provoqué une certaine agitation, mais si vous interrogez cinq personnes différentes de la commission sur cette législation, vous entendez cinq histoires légèrement différentes ».

Dans un courriel adressé à Vox, un porte-parole de la Commission européenne a fermement nié les allégations selon lesquelles elle abandonnait les réformes. « Nous n’abandonnons pas la proposition », a déclaré le porte-parole. « Ce travail préparatoire est en cours et porte sur la législation relative au bien-être des animaux au niveau de l’exploitation, pendant le transport, au moment de la mise à mort et sur la création d’un label européen volontaire pour le bien-être animal. »

Le Copa-Cogeca, un important lobby agricole européen, affirme qu’une interdiction des cages augmenterait considérablement les coûts alimentaires, réduirait les revenus des agriculteurs et rendrait l’Europe dépendante des importations de viande et d’œufs – des conclusions contestées par les groupes de défense des animaux. « La question n’est pas de calendrier, mais plutôt de contenu des propositions », a déclaré Pekka Pesonen, secrétaire général du groupe, dans un courriel adressé à Vox. « Les impacts peuvent être énormes si ce travail est effectué [a] se précipiter sur la base de considérations politiques plutôt que de discussions techniques.

European Livestock Voice, une coalition d’associations d’agriculture animale en Europe, n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Malgré l’engagement déclaré de la Commission européenne à donner suite à l’interdiction des cages et à d’autres réformes majeures de la réglementation européenne sur le bien-être animal, les défenseurs des animaux restent sceptiques – et craignent que la Commission ne manque de temps pour y parvenir, soulignant des signes selon lesquels certains responsables européens sont se ranger du côté de l’industrie de l’élevage et causer des retards qui font courir le risque que le programme de réformes passe entre les mailles du filet de l’élaboration des politiques de l’UE.

Par exemple, plus tôt ce mois-ci, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exprimé sa sympathie pour l’agro-industrie dans son discours sur l’état de l’Union, mais n’a pas mentionné la législation sur le bien-être animal.

L’année dernière, la Commission a déclaré que d’ici la fin du troisième trimestre de cette année, elle publierait son projet de loi sur le bien-être animal afin que le Conseil européen et le Parlement puissent commencer à l’examiner – une étape cruciale pour le faire avancer. Mais ce délai est sur le point d’être dépassé et les défenseurs des droits des animaux affirment que la commission n’a même pas entamé le processus de consultation interne nécessaire pour faire avancer le projet de loi, ce qui prend quelques semaines.

Lorsqu’on lui a demandé si la commission respecterait son délai de fin de trimestre, le porte-parole a répondu que ces dates sont provisoires et « peuvent changer à tout moment ». Rien ne peut être confirmé avec certitude avant une date plus proche.

Un retard d’une semaine peut sembler mineur, mais le délai est incroyablement serré, affirment les défenseurs des droits des animaux. Une fois que la Commission aura transmis le projet de loi au Conseil européen et au Parlement pour examen, ce processus pourrait prendre bien plus d’un an, et d’autres étapes seront ensuite nécessaires pour finalement le promulguer dans une loi. Mais les élections européennes auront lieu en juin prochain, et sans progrès significatifs avant la saison électorale, il n’y a aucune garantie que le prochain Parlement s’en occupera, a déclaré Olga Kikou, responsable des affaires européennes pour Compassion in World Farming, qui a mené la campagne pour interdire les cages à l’UE. -large.

Les retards et les allégations d’abandon des réformes sur le bien-être animal soulignent un défi évident mais profond dans la lutte contre la cruauté envers les animaux dans l’arène politique : les animaux ne peuvent pas faire pression pour eux-mêmes, et aussi abusives que puissent être les conditions de l’industrie de la viande, ils sont souvent subordonnés. aux préoccupations concernant les prix des denrées alimentaires et les intérêts commerciaux.

Les enjeux mondiaux des réformes européennes en matière de bien-être animal

Les défenseurs des droits des animaux ont qualifié le renversement politique potentiel de trahison des citoyens de l’UE et du processus démocratique. L’interdiction des cages est le résultat de ce qu’on appelle une initiative citoyenne européenne, dans laquelle les citoyens de l’UE peuvent proposer une politique directement à la Commission à condition de recueillir au moins 1 million de signatures pour la soutenir. La commission n’est pas obligée d’adopter la proposition, mais elle doit au moins y répondre formellement.

Une coalition de groupes de protection des animaux a rassemblé 1,4 million de signatures pour soumettre l’interdiction des cages à la commission, qui a ensuite accepté d’élaborer une législation visant à éliminer progressivement les cages pour les animaux d’élevage dans les 27 États membres de l’UE. Ses partisans affirment qu’il s’agit de la seule initiative de ce type à obtenir un soutien ferme de la Commission depuis le lancement du système d’initiative citoyenne en 2012 – et qu’elle mettrait fin à une lutte de plusieurs décennies visant à éliminer complètement les cages des secteurs européens de la viande et des œufs.

Au cours des dernières décennies, l’UE a pris quelques mesures pour atteindre cet objectif. En 2007, elle a interdit les cages à veaux et, en 2012, elle a interdit les petites cages pour les poules pondeuses. Mais l’UE autorise toujours des cages plus grandes ; en 2021, près de la moitié des 376 millions de poules de l’UE étaient confinées. L’UE a également mis en place une interdiction partielle des cages pour les porces reproductrices, permettant aux producteurs de porcs de les enfermer dans de petites cages à peine plus grandes que leur corps pendant environ un tiers de leurs grossesses de quatre mois, et pendant plusieurs semaines pendant le sevrage des porcelets.

Quelques pays de l’UE ont interdit les cages pour les porcs ou les poules, bien que l’Allemagne et le Danemark soient les seuls géants agricoles parmi eux. L’interdiction allemande des cages pour les poules entre en vigueur en 2025, et son interdiction quasi totale des cages pour les porcs entrera en vigueur plus tard cette décennie, tandis que l’interdiction quasi totale des cages pour les porcs au Danemark entrera en vigueur en 2035. La France, un autre géant de l’alimentation, a a institué une interdiction partielle de la vente d’œufs de poules en cage.

Outre l’élimination progressive des cages à l’échelle européenne, la Commission européenne envisage également une refonte plus large de sa réglementation sur le bien-être animal. Plus tôt cette année, une fuite d’un projet d’évaluation des propositions de la commission a révélé qu’elle envisageait d’éliminer progressivement les mutilations douloureuses régulièrement pratiquées sur les animaux d’élevage, comme la coupe du bec des poules et de la queue des porcs. Le projet prévoyait également des réformes des conditions de transport inhumaines, l’abattage brutal des poussins mâles d’un jour, l’abattage des poissons et le traitement des poulets élevés pour la viande.

Ces changements ne créeraient pas des conditions idylliques, mais ils élimineraient certaines des pires cruautés dans les élevages d’animaux. Mais aujourd’hui, face aux rumeurs d’un revirement ou d’un affaiblissement des propositions, les défenseurs des droits des animaux sont alarmés.

« Nous sommes bien sûr étonnés par le fait que la commission… revienne sur ses promesses et ses engagements », a déclaré Kikou. « Ce n’est pas une bonne évolution pour la démocratie car les citoyens se sentent faibles, ils ont le sentiment de ne pas être écoutés… Ce n’est pas ainsi qu’une démocratie devrait fonctionner. »

Quoi que fasse ensuite la Commission, cela aura des répercussions en dehors de l’Union européenne.

Une refonte des normes de bien-être des animaux d’élevage à l’échelle du continent renforcerait la dynamique en faveur de telles améliorations dans d’autres pays et démontrerait aux entreprises alimentaires qu’il existe une demande publique et une volonté politique de réformer le traitement des animaux dans l’agriculture. Dans l’UE, les défenseurs des animaux et les agriculteurs ont fait pression pour que les nouvelles normes s’appliquent également aux aliments importés de l’extérieur de l’UE, ce qui pourrait réduire les souffrances de millions d’animaux en dehors du continent.

À l’inverse, l’abandon ou l’affaiblissement de ces plans constituerait un revers majeur pour le mouvement en faveur d’un système alimentaire plus humain.

L’industrie de la viande contre la démocratie

La polémique autour de la législation européenne sur le bien-être animal met en lumière l’esprit anti-démocratique qui envahit certains segments du secteur industrialisé de l’agriculture animale. Les événements récents aux États-Unis reflètent ce qui se passe en Europe.

En 2018, les électeurs californiens ont massivement soutenu l’interdiction des cages aux urnes, et des groupes de l’industrie de la viande ont ensuite poursuivi l’État à trois reprises pour tenter de retarder et d’annuler cette mesure. La Cour suprême des États-Unis a finalement confirmé la loi après plus de trois ans de bataille judiciaire, mais les groupes commerciaux de l’industrie de la viande font maintenant pression pour que la législation fédérale l’abroge et, ce faisant, prive les États et les municipalités de la possibilité d’établir leurs propres normes agricoles.

À tous les niveaux de gouvernement, l’agro-industrie a fait pression – souvent avec succès – pour obtenir des exemptions aux réglementations de base en matière de bien-être animal, de travail et d’environnement, ce qui lui donne la capacité unique d’opérer en dehors des lois que les autres industries doivent respecter.

Malgré les obstacles politiques répétés dressés par l’agro-industrie et ses alliés politiques, le mouvement pour le bien-être animal a pu faire quelques progrès modestes, et Hameleers, pour sa part, n’est pas prêt à abandonner l’espoir d’une révolution du bien-être. Le public européen souhaite des normes plus strictes en matière de bien-être animal, et « il y a un large soutien au Parlement européen, il y a un large soutien parmi les États membres », a-t-elle déclaré. « La commission a tellement investi dans ce projet que ce serait un véritable désinvestissement si elle n’y donnait pas suite. »