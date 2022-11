La «révolution du livre blanc» se propage dans le plus grand soulèvement depuis Tiananmen… alors que les experts avertissent qu’il s’agit du «début de la fin» pour Xi

Des manifestations FURIOUS surnommées la “révolution du livre blanc” ont éclaté à travers la Chine au milieu des avertissements que cela pourrait être le “début de la fin” pour Xi Jinping.

Lors du plus grand soulèvement depuis la place Tiananmen, des manifestants ont envahi les rues de huit villes, affrontant des flics anti-émeute et appelant Xi à “démissionner” dans un rare acte de défi.

Les manifestants et les flics se sont affrontés lors de troubles généralisés à travers la Chine Crédit : AFP

Des policiers arrêtent des personnes lors d’une manifestation contre les blocages zéro-Covid Crédit : Reuters

Certains ont qualifié les troubles généralisés de “révolution du livre blanc” Crédit : Reuters

Des centaines de personnes se sont rassemblées dans les rues de Shanghai après un incendie meurtrier à Urumqi Crédit : AFP

La police forme un cordon lors d’une manifestation dans la capitale Pékin Crédit : Getty

De Shanghai à Pékin, la fureur s’est répandue dans les rues après la mort de dix personnes dans un incendie dans une tour à Urumqi jeudi – une tragédie imputée aux mesures strictes de verrouillage de Covid de la ville.

Des manifestants à Urumqi ont été vus en train d’affronter des responsables, brisant des barrières et criant “mettre fin au verrouillage de Covid” alors que des affirmations ont bloqué des sorties de secours piégées dans le bâtiment en flammes.

Alors que la rage se répandait dans tout le pays, de courageux manifestants ont appelé à la chute de Xi et du Parti communiste qui dirige la Chine d’une main de fer depuis 73 ans – des critiques passibles d’années de prison.

Pour la première fois en 30 ans, des manifestants ont inondé les terrains de deux universités à Pékin tandis que la foule à Shanghai scandait “A bas le Parti communiste chinois”.

De telles protestations généralisées sont sans précédent depuis le mouvement pro-démocratie dirigé par des étudiants de 1989 sur la place Tiananmen, qui a été écrasé avec une force meurtrière par l’armée.

De nombreux manifestants ont agité des feuilles de papier vierges dans les airs pour protester symboliquement contre la censure – certains qualifiant désormais les manifestations de “révolution du livre blanc”.

Alors que la nation est épuisée par les règles zéro Covid du pays, le commentateur chinois Matthew Henderson a averti que le soulèvement contre le régime pourrait être « le début de la fin pour Xi ».

Il a déclaré que “la pression monte depuis des mois” après près de trois ans de verrouillages instantanés, de longues quarantaines et de tests de masse – et une économie en plein essor.

“Un point de basculement semble avoir été atteint, auquel les citoyens chinois en ont assez”, a-t-il écrit dans The Telegraph.

Hung Ho-fung de l’Université Johns Hopkins à Baltimore a ajouté : “Toute la situation reflète le fait que le parti et le peuple essaient de rechercher un nouvel équilibre, et il y aura une certaine instabilité dans le processus.”

Des centaines de flics anti-émeute se sont abattus sur les manifestants, certains officiers dispersant violemment la foule avec des gaz lacrymogènes.

Des manifestants et des flics se sont affrontés à Shanghai dimanche soir alors que les manifestations anti-lockdown s’intensifiaient et qu’un journaliste de la BBC a été battu et frappé à coups de pied lorsque plusieurs policiers l’ont arrêté.

La société s’est dite “très inquiète” après que le caméraman Edward Lawrence ait été traîné au sol par des flics.

Des images montrent au moins quatre officiers le liant au sol avec des menottes à Shanghai avant de le ramasser et de l’emmener.

Un autre clip le montre en train de s’éloigner de la manifestation alors qu’il criait à un ami: “Appelez le consulat maintenant.”

M. Lawrence a été détenu pendant plusieurs heures avant d’être libéré et aurait été pris pour cible parce qu’il a filmé le soulèvement.

Mais les responsables chinois ont bizarrement affirmé qu’ils l’avaient arrêté “pour son propre bien au cas où il attraperait Covid dans la foule”, a déclaré la BBC.

Pékin a également affirmé que le journaliste de la BBC “ne s’est pas identifié comme journaliste”.

Des images montraient d’autres manifestants derrière poussés au sol par des officiers et menottés avant d’être regroupés dans des camionnettes en attente.

Des manifestants ont grimpé sur des voitures de police et d’autres ont scandé “nous ne voulons pas de tests PCR”.

Une vidéo choquante est apparue montrant un policier poussant une femme contre la vitrine d’un magasin avant de la retenir.

Les autorités de Shanghai ont maintenant mis en place des barrières autour d’une zone du centre-ville pour tenter d’empêcher les manifestants de descendre à nouveau dans la rue lundi.

Ailleurs, des manifestants de la ville de Chengdu, dans le sud-ouest du pays, sont descendus dans la rue et ont scandé : “Pas de confinement mais la liberté !”

Si Xi Jinping mobilisait l’armée, la chute du Parti communiste chinois, que nous pensons lointaine, pourrait se produire rapidement Wang Dan

Des manifestations similaires ont également été signalées dans la ville de Xian, dans le nord-ouest, dans la ville de Haikou, dans le sud, dans la ville centrale de Wuhan et dans la ville orientale de Hangzhou.

Wang Dan, un ancien leader étudiant des manifestations étudiantes de 1989, a écrit sur Facebook : « D’hier à ce soir, de Pékin à Chengdu, de Shanghai à Wuhan, des manifestations de masse de différentes tailles ont éclaté dans de nombreuses villes, et toutes ont des revendications politiques. .”

Il a ajouté : « Une révolte publique nationale est déjà en cours.

“Mais, s’ils utilisent une politique de répression violente ou même ouvrent le feu, un événement majeur modifiant le monde se produira.

“Si Xi Jinping mobilisait l’armée, la chute du Parti communiste chinois, que nous pensons être lointaine, pourrait se produire rapidement.”

La colère s’est même propagée au Royaume-Uni alors que jusqu’à 300 personnes se sont rassemblées devant l’ambassade de Chine à Londres.

La possibilité de nouvelles manifestations n’est pas claire car les censeurs du gouvernement ont nettoyé Internet des vidéos et des messages soutenant les manifestations.

Mais Amnesty International a exhorté Pékin à “laisser les gens exprimer librement leurs pensées et manifester pacifiquement sans crainte de représailles”.

Hana Young, directrice régionale adjointe d’Amnesty International, a déclaré : “Ces manifestations sans précédent montrent que les gens sont au bout de leur tolérance face aux restrictions excessives de Covid-19.

“Le gouvernement chinois doit immédiatement revoir ses politiques Covid-19 pour s’assurer qu’elles sont proportionnées et limitées dans le temps.

“Toutes les mesures de quarantaine qui menacent la sécurité personnelle et restreignent inutilement la liberté de mouvement doivent être suspendues.”

Elle a ajouté : « Il est pratiquement impossible pour les gens en Chine de manifester pacifiquement sans être harcelés et poursuivis.

“Les autorités ont fait preuve d’une tolérance zéro envers l’opposition, en particulier au cours des dix dernières années sous le président Xi, mais cela n’a pas arrêté les protestations.

“Au lieu de pénaliser le peuple, le gouvernement devrait écouter ses appels.”

Lundi, Pékin a accusé des “forces aux arrière-pensées” d’avoir lié l’incendie d’Urumqi aux mesures de Covid – affirmant que les autorités locales avaient “clarifié les faits et réfuté ces informations et diffamations”.

Les médias d’État chinois ont largement ignoré les troubles généralisés.