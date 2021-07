La révolution des repas en plein air deviendra permanente avec des règles assouplies pour les pubs, les restaurants et les cafés

Les rues commerçantes en difficulté de la Grande-Bretagne seront au cœur de la campagne phare de « nivellement » de Boris Johnson.

Il annoncera cette semaine des mesures pour révolutionner les centres-villes mis à genoux par les confinements.

Les règles seront assouplies pour permettre aux pubs, restaurants et cafés d’installer plus facilement des tables à l’extérieur Crédit : Alamy

Dans un premier temps, la révolution des repas en plein air deviendra une caractéristique permanente – avec des règles assouplies pour permettre aux pubs, restaurants et cafés d’installer plus facilement des tables à l’extérieur.

Un porte-parole a déclaré: « Le Premier ministre est déterminé à mettre le Royaume-Uni à niveau et à créer une société plus juste et plus forte. »

Ses idées s’appuieront sur un plan de sauvetage de 5 milliards de livres sterling pour 700 000 commerçants durement touchés annoncé par le chancelier Rishi Sunak dans son budget de printemps.

Dans son discours de jeudi, M. Johnson dévoilera également un soutien supplémentaire aux centres commerciaux.

Il y aura également de nouveaux investissements dans les infrastructures et les compétences, ainsi que des mesures pour restaurer la fierté des centres-villes locaux.

Le Premier ministre s’engagera ensuite à lutter contre les inégalités enracinées par la pandémie.

Il exprimera sa détermination à faire en sorte que les gens aient des chances égales de réussir, peu importe où ils vivent.

Et il sollicitera le point de vue des dirigeants communautaires avant de publier un livre blanc Leveling UP à l’automne.

Une source a déclaré hier : « La régénération de la grande rue britannique constituera une partie importante de sa stratégie. »