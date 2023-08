La révolution de l’énergie verte de Biden exposée à l’usine de la tour éolienne

Le président Joe Biden a visité mercredi une ancienne usine de gobelets Solo qui a été rénovée en une tour éolienne à Belen, au Nouveau-Mexique, où il a salué son plan économique d’énergie verte lors de l’inauguration de la nouvelle installation.

« Pendant très longtemps, on nous a dit d’abandonner la fabrication américaine – que cela ne peut plus se reproduire », a déclaré Biden. « Je n’ai jamais cru cela. Comme je l’ai dit: l’Amérique était autrefois le chef de file mondial de la fabrication. Nous allons le faire à nouveau. »

La nouvelle usine d’Arcosa devrait créer 250 nouveaux emplois dans un État où plus de un habitant sur six vit dans la pauvreté.

« Ce que fait Arcosa ici fait partie d’un boom beaucoup plus large de la fabrication d’énergie propre, cela va également se produire dans les grandes villes et les communautés rurales », a déclaré Biden. « Que vous viviez dans un État bleu ou un État rouge, je vais tenir ma promesse. »

L’événement à l’usine de la tour éolienne a coïncidé avec l’année anniversaire de la signature de la loi sur les puces et la science et de la loi sur la réduction de l’inflation, qui a été signée une semaine plus tard.

La Maison Blanche a déclaré qu’après l’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation, Arcosa avait reçu 1,1 milliard de dollars de nouvelles commandes de tours éoliennes, l’incitant à construire cette nouvelle usine.

Arcosa a été la dernière étape du swing de Biden dans le sud-ouest des États-Unis cette semaine, où il a mis en évidence les initiatives de son administration en matière de changement climatique.

Le président était en Arizona mardi, où il a désigné les terres entourant le Grand Canyon monument national.