La révolution Ben Stokes : le frappeur anglais à balle rouge a été transformé – d’autres équipes de test suivront-elles leur exemple ? | Nouvelles du cricket

Si le Bazball est un test de cricket joué sur des stéroïdes, comme l’a dit Mark Butcher de Sky Sports pendant l’été à domicile, alors le test de cricket en Angleterre joué le premier jour au Pakistan est un Bazball sur des stéroïdes.

L’équipe de Ben Stokes n’a pas seulement adopté son approche libre du sous-continent, elle l’a portée à un nouveau niveau.

La première équipe à marquer 500 le jour de l’ouverture d’un match test, un exploit réalisé en seulement 75 overs, et leurs manches de 657 au total contenaient plus de records que HMV.

La tonne de test la plus rapide par un ouvreur anglais (Zak Crawley, à partir de 86 balles). Le plus grand nombre de courses d’un frappeur anglais dans un test terminé (27 de Harry Brook contre Zahid Mahmood). 6,44 dépasse (taux de l’Angleterre lors de la première session du test, le plus élevé enregistré dans la base de données CrivViz). Le plus grand nombre de centurions le premier jour d’un test (Crawley, Brook, Ollie Pope, Ben Duckett). Des tonnes et des tonnes de disques.

Le revirement du test de cricket en Angleterre en un an a été époustouflant. Rappelons-nous qu’à cette époque il y a 12 mois, ils étaient regroupés pour 147 par l’Australie à Brisbane au début d’un match des Ashes qu’ils ont perdu 4-0. La série s’est terminée en 12 jours. Ils ont passé plus de temps en quarantaine.

Alors que l’équipe de Joe Root, telle qu’elle était alors, a été battue à plusieurs reprises, vous vous êtes demandé si eux et l’Australie jouaient un jeu différent. Maintenant, nous pensons la même chose – mais dans le bon sens.

L’Angleterre est la nouvelle pionnière.

Alors qu’ils battaient 657 en 101 overs contre le Pakistan à Rawalpindi, l’Australie a fait 598-4 en 152,4 overs plus mesurés contre les Antilles à Perth. Le bazball n’est pas encore la norme.

La grande question est de savoir si cela deviendra la norme ? Pour autant que le discours est que l’Angleterre change inexorablement le test de cricket, il reste à voir si d’autres équipes emboîtent le pas ou si l’équipage de Stokes reste des valeurs aberrantes dans un monde plus conservateur.

Il y a encore des opposants. Il y avait ceux qui se demandaient si le Bazball fonctionnerait au Pakistan où le cricket attritionnel est le tarif habituel. Il y avait un gros titre qui disait que ça ne marcherait certainement pas au Pakistan. Les premières indications, cependant, sont que ce sera le cas, avec les hôtes Bazballed bon et correct le premier jour à Rawalpindi.

Et c’est la clé. Si – et cela reste un si – l’Angleterre peut obtenir des résultats sur les terrains de couture à la maison et sur les lits de plumes au Pakistan ainsi que peut-être sur les ponts gonflables en Australie et en Afrique du Sud et sur les pistes de virage en Inde et au Sri Lanka à l’avenir, alors le style balle blanche le cricket à balle rouge peut devenir monnaie courante. D’autres équipes pourraient risquer d’être laissées pour compte si elles n’essaient pas d’imiter l’Angleterre.

Le reste du monde a peut-être besoin d’un peu plus de conviction – mais le système anglais n’en a manifestement pas besoin. Les joueurs font la queue pour jouer pour l’équipe de test maintenant, alors qu’ils ne l’étaient probablement pas auparavant.

Vous ne pouvez pas imaginer que Liam Livingstone, Duckett et Brook étaient trop amoureux de la perspective lorsque l’Angleterre a choisi de ne pas poursuivre 273 sur 75 overs contre la Nouvelle-Zélande à Lord’s en 2021. Un énorme 506-4 en 75 overs contre le Pakistan met clairement en évidence le changement d’état d’esprit, Livingstone et Duckett étant ravis de faire partie de la révolution Baz and Ben.

Livingstone a dit Sports du ciel à la veille du match à Rawalpindi : “Le test de cricket n’a jamais été un rêve pour moi, il n’était jamais parti. Je pensais juste que ça allait être difficile pour moi de réaliser ce rêve. Heureusement, Baz et Ben l’ont enlevé un parcours plutôt cool.

“Le message d’en haut est de ne pas changer votre façon de jouer. Quand vous avez le soutien de quelqu’un comme Baz, c’est assez inspirant. C’est spécial d’avoir quelqu’un comme ça qui croit en votre jeu. La façon dont ils pensent est tout à fait la façon dont je pense au cricket. Quand on vous reproche de bloquer et de partir, c’est très amusant d’être là. C’est un environnement tellement rafraîchissant.

Duckett était tout aussi ravi de l’atmosphère alors qu’il réfléchissait au fait de marquer son premier siècle de test, lors de son premier match de balle rouge pour son pays depuis 2016: “Je ne pense pas qu’il y aura un meilleur environnement dans lequel s’impliquer. Je suis sûr il y aura beaucoup de joueurs de cricket désespérés d’être dans ce vestiaire. J’étais l’un d’eux l’été dernier.

“[McCullum and Stokes] vous permettent de jouer votre jeu et de jouer en toute liberté. Le vrai changement a été de regarder cette équipe au début de l’été. J’ai recommencé à jouer avec plus de liberté.”

Brook était plutôt perdu pour les mots alors qu’il digérait son siècle à Rawalpindi – mais il a plus que laissé sa batte parler.

Son cent de 80 balles était le troisième plus rapide d’Angleterre dans les tests et à un moment donné, il est apparu sur la bonne voie pour éclipser le record de 120 ans de Gilbert Jessop de 76 livraisons après avoir fumé le spinner pakistanais à temps partiel Saud Shakeel pendant six fours dans un over, un passage de jeu, il a plaisanté qu’il a apprécié plus de son siècle.

Un jour plus tard, Brook a dépassé 150 balles sur 115, fracassant un record de 27 points par un frappeur anglais lors d’un test lorsqu’il a démonté Zahid Mahmood, le fileur de jambes assiégé. Six, quatre, quatre, quatre, six, trois, c’était le rythme de la punition.

Je savais qu’il y avait du talent en Angleterre mais je n’avais pas réalisé à quel point ils étaient bons. Je ne parle pas seulement du niveau supérieur. J’ai parlé aux Lions de ce que nous voulons voir d’eux, jouer le style que nous voulons, et les compétences ne sont pas un problème. Il est incontestable que ces joueurs sont bons.

Pour Brook, jouer comme ça dans seulement son deuxième test en dit long sur la culture que Stokes a cultivée, celle que le skipper vit et respire, comme en témoigne le fait qu’il a dansé au guichet jusqu’à Naseem Shah et a chronométré le premier ballon qu’il a affronté le deuxième matin pour six. La peur de l’échec a disparu. Si les joueurs «échouent», ils sont encouragés à revenir plus fort, à ne jamais perdre cette intention.

C’est une chose enivrante à laquelle faire partie et, par conséquent, le bassin de joueurs anglais s’approfondit. Ils en ont aussi besoin s’ils veulent réussir partout dans le monde, car il y a des trous béants dans l’attaque de bowling qui n’a capté aucun guichet pakistanais lors de la deuxième journée à Rawalpindi. À savoir le rythme express et la rotation mystérieuse, les éléments qui modifient le jeu que tous les capitaines veulent à leur disposition, en particulier sur des terrains aussi placides que celui sur lequel se joue ce test.

Le premier pourrait être réparé dès le deuxième test avec l’espoir de l’Angleterre, Mark Wood sera apte à jouer après une plainte à la hanche et à plus long terme, il y a un potentiel pour Olly Stone et Jofra Archer. Les deux auraient pu choisir de se concentrer sur le cricket à balle blanche après une course d’horreur avec des blessures, mais les deux ont déclaré publiquement qu’ils voulaient faire partie de la résurgence des tests en Angleterre et que les retours des cendres pourraient faire signe.

La rotation mystère est plus délicate. Si quelqu’un peut convaincre le maître de la balle blanche Adil Rashid de donner une autre chance au jeu de la balle rouge, c’est probablement Stokes, mais il se pourrait que Rehan Ahmed, 18 ans, du Leicestershire, devienne l’homme qui fournira la magie.

Ahmed était un ajout tardif et surprenant à la fête après avoir impressionné par son potentiel et sa personnalité lors d’un camp d’entraînement aux Émirats arabes unis, mais son inclusion semblait également sentir l’Angleterre voulant le convaincre des vertus du cricket à boule rouge avec des franchises à boule blanche. tourner en rond.

Le fait est qu’avec l’axe McCullum-Stokes qui transforme les résultats et le style de l’Angleterre, les joueurs n’ont plus besoin d’autant de conviction. Pourquoi jouer au cricket avec balle blanche alors que le jeu avec balle rouge peut être encore plus excitant ?

À vous, reste du monde. Vous venez faire un tour ?

