Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Au cours des dernières semaines, les voitures conventionnelles ont été mises sur la liste des véhicules en danger. Le constructeur automobile électrique Tesla a réalisé son premier bénéfice annuel de son histoire. Les nouvelles ont cassé ça Hyundai a négocié avec Apple pour fabriquer une voiture sans conducteur. Des start-ups comme Rivian et Lucid sont en avance avec des façons entièrement nouvelles de fabriquer des véhicules. Et General Motors a déclaré que d’ici 2035, elle cesserait de vendre des voitures à essence. «J’écris sur l’industrie automobile depuis 19 ans et je n’ai jamais rien vu de tel», m’a dit mon collègue Neal E. Boudette. Nous avons discuté de l’avenir des voitures et de la question de savoir si les constructeurs automobiles traditionnels ou les entreprises axées sur la technologie, comme Tesla et Apple, dirigeraient la prochaine génération de routes. Shira: Les constructeurs automobiles traditionnels, comme GM, sont-ils sérieux au sujet des véhicules électriques? Neal: GM n’aurait pas dit qu’il cesserait de fabriquer des moteurs à combustion interne d’ici 2035 à moins que cela ne soit très sérieux. Ford et Volkswagen ne se sont pas engagés à respecter une échéance, mais dépensent des dizaines de milliards de dollars pour développer des véhicules électriques. Ces entreprises sont convaincues qu’il y aura un point de basculement qui sonnera la mort des voitures classiques.

Les véhicules électriques, notamment aux États-Unis, représentent une fraction des ventes de voitures. Ce n’est peut-être pas un point de basculement? Le mouvement vers les voitures électriques pourrait ralentir, surtout en cas de ralentissement économique ou de pénurie de matières premières. Mais je ne pense pas qu’il y ait un retour en arrière maintenant à cause du changement climatique et de la détermination des gouvernements à le combattre – y compris en Chine, certains européen des pays et les États-Unis. Mettez ces développements en contexte pour nous. Quand j’ai vu les nouvelles de GM, je me suis assis sur ma chaise et j’ai réfléchi à la révolution. GM, depuis plus d’un siècle, produit des véhicules à moteur à combustion interne, et bientôt il ne le sera pas. Nous sommes à l’aube d’une de ces grandes transformations industrielles dans lesquelles nous passons d’une ancienne façon de faire les choses à une toute nouvelle, et tout sera bouleversé. OK, wow. Alors, qui dirigera ce nouveau monde automobile? Entreprises automobiles ou entreprises technologiques? Ce n’est ni l’un ni l’autre. Les entreprises qui réussiront devront penser comme l’autre partie. Les entreprises automobiles doivent adapter l’état d’esprit et l’expertise des entreprises technologiques, et vice versa.

La merveille de Tesla est qu’il a complètement changé le concept d’une voiture d’un produit mécanique à un logiciel. Au lieu d’une voiture qui a été fabriquée une fois et qui n’a pas beaucoup changé, Tesla l’a fait comme un iPhone. Le système de freinage ou la transmission peut être amélioré et adapté une fois que la voiture est sur la route. Les constructeurs automobiles traditionnels ont mis du temps à se faire connaître, mais ils pourraient s’avérer être des concurrents très puissants de ce nouveau mode. Et ils sont bons dans quelque chose que Tesla n’est toujours pas: diriger l’orchestre de dizaines de milliers de pièces et les assembler selon des normes rigoureuses à un rythme de 100 000 ou 300 000 voitures par an. Que pensez-vous d’Apple projet de véhicule et ses négociations (maintenant en attente, semble-t-il) avec Hyundai pour fabriquer ces voitures? Cela montre qu’Apple ne veut pas faire ce que Tesla a fait et construire ses propres usines et machines automobiles. Si cela se produit, ce serait une fusion intéressante de l’expertise d’Apple et des compétences de fabrication de Hyundai. (Sans rapport mais bizarre: Tesla a révélé lundi qu’il acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin et souhaite accepter la crypto-monnaie comme paiement pour ses voitures.) Astuce de la semaine Rendre votre voiture plus intelligente – pour pas cher Alors que nous imaginons les voitures du futur, le chroniqueur de la technologie grand public du Times Brian X. Chen des moyens suggérés pour rendre nos véhicules d’aujourd’hui un peu plus technophiles.