La révolution Arteta à Arsenal prête pour le test de résistance à Liverpool

Un visiteur de l’appartement de Mikel Arteta pendant qu’il travaillait au sein du personnel de l’arrière-boutique de Pep Guardiola à Manchester City a décrit la scène comme un “laboratoire de football”. La femme et les enfants d’Arteta étaient à l’étranger à l’époque et l’Espagnol était donc seul dans une demeure modeste mais moderne – sauf que cela ne ressemblait pas du tout à une maison.

“Les murs étaient couverts de tableaux tactiques et de données statistiques”, a déclaré le visiteur, un ancien employé d’un autre club de Premier League, à ESPN. “Il y avait plusieurs écrans de télévision diffusant simultanément différents matchs et des journaux partout. Je n’ai jamais rien vu de tel.”

La méticulosité d’Arteta est à l’origine de la résurgence actuelle d’Arsenal. C’était un facteur pour les Gunners risquant de nommer un novice en décembre 2019 et, après avoir été témoin de la façon dont sa méthodologie studieuse a livré un succès improbable en FA Cup en huit mois, c’est aussi pourquoi ils l’ont promu d’entraîneur-chef à manager quelques semaines plus tard. C’était une décision particulièrement importante étant donné que le club a cessé de concentrer son pouvoir sur un seul homme après le départ d’Arsène Wenger en 2018.

Il est arrivé à l’Emirates Stadium avec des points d’interrogation quant à savoir s’il pouvait gérer efficacement une équipe. Ce week-end, il effectuera le même voyage dans le nord de Londres dans le but de consolider la position d’Arsenal au sommet de la Premier League. La victoire des Gunners leur permettrait de prendre 14 points d’avance sur Liverpool, leurs adversaires dimanche. L’équipe de Jurgen Klopp aurait encore un match en main, mais un écart aussi important à ce stade de la saison ne ferait que renforcer la perception que ces deux équipes sont sur des trajectoires nettement différentes à l’heure actuelle.

La longévité de la renaissance d’Arsenal est inconnue, mais leur résurgence est indéniable. Ce qui est certain, c’est qu’il est né presque entièrement de la vision singulière d’Arteta. Les propriétaires très décriés des Gunners, Kroenke Sports Enterprises, méritent d’être félicités pour avoir engagé des sommes considérables pour soutenir le jugement d’Arteta, allant du paiement de joueurs indésirables à la poursuite de nouvelles signatures au cours des deux dernières fenêtres de transfert estivales pour un coût de plus de 250 millions de livres sterling.

Ceux qui ont travaillé avec Arteta parlent d’un personnage intense, concentré sur un seul objectif et motivé sans relâche. Des sources ont déclaré à ESPN que certaines personnes du club estimaient que le joueur de 40 ans devait modifier sa touche humaine; Arteta était un entraîneur très efficace à City, mais être le manager change la dynamique avec les joueurs et il y avait des problèmes de démarrage, notamment avec les membres de l’équipe marginale qui ne savaient pas toujours pourquoi ils étaient laissés de côté.

Cela dit, l’unité et le sentiment d’identité collective qu’Arteta a créés sont remarquables. Des sources suggèrent qu’Arteta craignait qu’Arsenal soit ancré dans le passé, plutôt que de tirer le meilleur parti de son histoire pour aller de l’avant. L’installation d’une éthique de travail et d’une discipline professionnelle plus fortes était la première partie; la refonte de l’équipe de jeu pour mettre en œuvre un nouveau style dynamique et à haute pression en était une autre. Même de petites touches – comme la décision d’embrasser la chanson du garçon local Louis Dunford “The Angel (North London Forever)” avant les matchs – font toutes partie de cette missive plus large pour que l’Arsenal d’Arteta se sente comme quelque chose de nouveau.

Et donc, un match contre Liverpool offre un moment opportun pour tester les fondements de cette construction.

Arteta a affronté l’équipe de Klopp plus que toute autre depuis sa prise en charge : neuf fois dans toutes les compétitions, remportant une seule fois en Premier League. Cette victoire – un match à huis clos en juillet 2020 alors que Liverpool avait déjà remporté le titre – a été remportée avec deux tirs cadrés et 31% de possession, des chiffres similaires à la demi-finale et à la finale de la FA Cup contre Manchester City (quatre , 29%) et Chelsea (trois, 40%) respectivement plus tôt cette saison.

Arteta, à droite, a été le principal facteur du revirement complet d’Arsenal et a été soutenu au maximum par le club. Vient maintenant une grande chance contre Liverpool de tester ces progrès. DANIEL LEAL/AFP via Getty Images

Cependant, le plan d’Arsenal pour les grands matchs – et à peu près n’importe quel match maintenant, en fait – est maintenant de commencer du bon pied et de mener le jeu à leurs adversaires ; la victoire 3-1 du week-end dernier contre Tottenham Hotspur a comporté neuf tirs cadrés et 65% de possession de balle, mais contre une équipe qui a joué une demi-heure avec 10 hommes.

Les arrivées de Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko de City – qui n’auraient sûrement pas fait le pas si Arteta n’avait pas été leur entraîneur en attente – ont contribué à donner à Arsenal un plus grand contrôle des matchs, complétant le travail qu’il a fait pour améliorer les joueurs existants. . Dans des entretiens passés avec ESPN, Pablo Mari et Cedric Soares ont parlé presque avec admiration de la perspicacité tactique qu’Arteta a offerte pour améliorer les aspects individuels de leurs jeux.

Un autre joueur à en profiter est Granit Xhaka. Des sources ont déclaré à ESPN que l’attention portée par Arteta aux détails a été particulièrement utile pour Xhaka, qui a souvent eu du mal avec ses positions défensives. Au cours de ses quatre années au Borussia Mönchengladbach avant de rejoindre Arsenal en 2016, Xhaka a principalement travaillé sous l’entraîneur suisse Lucien Favre. Des sources proches du club à l’époque décrivent comment, lors des séances d’entraînement axées sur la forme de l’équipe, Favre arrêtait le jeu et entraînait physiquement les joueurs dans les bonnes positions où ils devraient être par rapport au ballon.

On pense que Xhaka en a considérablement profité à l’époque, mais lorsqu’il a rejoint Arsenal, le style d’entraînement de Wenger était davantage axé sur l’expressionnisme en possession plutôt que sur la discipline sans le ballon. Xhaka s’est par conséquent retrouvé plus souvent hors de position, un problème que le successeur de Wenger, Unai Emery, n’a pas été en mesure de rectifier en grande partie grâce à sa compréhension médiocre de l’anglais. Arteta a hérité de Xhaka au plus bas, dépouillé de la capitainerie et envisageant un mouvement, mais l’a transformé en l’un des joueurs les plus influents de son nouveau look Arsenal, adaptant sa position pour lui donner une plus grande licence pour se concentrer sur le bord offensif de son jeu. .

En parlant vendredi matin avant le match, Klopp a distingué Gabriel Martinelli (pas pour la première fois) et Bukayo Saka pour des éloges individuels, tout en révélant qu’il avait tenté de signer Martin Odegaard à l’âge de 15 ans, seulement pour que le Norvégien sélectionner le Real Madrid parmi une pléthore de clubs intéressés. La conférence de presse de Klopp, cependant, impliquait en grande partie des questions persistantes sur la forme de son équipe, ce qui est compréhensible étant donné qu’ils occupent la neuvième place du tableau après deux victoires en sept matches.

“Nous devons défendre le s — de tous ceux que nous affrontons”, a-t-il déclaré, soulignant de manière un peu grossière mais précise à quel point il sera important d’appuyer sur le ballon ce week-end. “Nous sautons avec nos arrières latéraux vers les arrières latéraux des autres équipes”, a-t-il poursuivi, décrivant la bataille clé entre Trent Alexander-Arnold et Zinchenko sur le flanc droit de Liverpool. Le positionnement ultra-avancé d’Alexander-Arnold permet souvent à Liverpool de surcharger ses adversaires au milieu de terrain tandis que pour Arsenal, Zinchenko reflète Joao Cancelo à Manchester City, dérivant au milieu de terrain pour permettre à Xhaka de continuer à couvrir.

La seule défaite d’Arsenal cette saison – perdre à Manchester United le mois dernier – est survenue lorsque leur contre-presse les a laissé tomber. Liverpool, avec Manchester City, maîtrise depuis un certain temps ce style très agressif.

“Pour appuyer, vous devez vous engager dans un plan commun”, a déclaré Klopp. “Cela ne fonctionne que si tout le monde ressent la même chose. Cela aurait peut-être été un peu le problème [recently]. Nous n’étions pas tous au même endroit à ce moment-là, tous les mêmes niveaux de confiance pour faire ce genre de choses parce que nous avons tous des solutions différentes pour le même problème.”

Klopp arrivera à l’Emirates Stadium ce week-end, trouvant Arteta, ses joueurs et les supporters du club fermement au même endroit. C’est la maison d’Arteta ces jours-ci.