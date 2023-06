La révolte des mercenaires russes sape Poutine et pourrait conduire à de nouvelles remises en cause de son pouvoir

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Pour la première fois en plus de 20 ans de règne, le pouvoir du président Vladimir Poutine a semblé être en jeu ce week-end.

Et même si les forces mercenaires russes rebelles qui sont descendues sur Moscou ont fait demi-tour, Poutine aura du mal à projeter l’image d’un homme en contrôle total comme il l’a fait autrefois. Cela pourrait ouvrir la voie à de nouvelles contestations de son règne chez lui et affaiblir la main de la Russie dans la guerre en Ukraine.

Avec une aisance spectaculaire et dans le but déclaré d’évincer le ministre russe de la Défense, les troupes de Wagner d’Evgueni Prigojine envahirent Rostov-sur-le-Don, une ville de 1,1 million d’habitants, et s’y emparèrent du quartier général militaire. Ils ont ensuite continué sur des centaines de kilomètres (miles) vers le nord dans une marche fulgurante vers la capitale sans rencontrer de résistance sérieuse.

Certains ont même été acclamés – un signe que le positionnement de Prigozhin en tant qu’ennemi d’une élite corrompue et incompétente a résonné et un détail qui ne sera pas perdu pour ceux qui entourent Poutine dans les prochains jours.

« Tout cet épisode a semé une anxiété vraiment profonde parmi les élites russes », a déclaré Nigel Gould-Davies, chercheur principal pour la Russie et l’Eurasie à l’Institut d’études stratégiques. La mutinerie de l’ancien protégé du dirigeant russe « a gravement ébranlé la confiance en Poutine parmi ceux qui comptent autour de lui ».

Pendant plusieurs heures tendues, le Kremlin a semblé impuissant alors que les convois de Wagner traversaient la Russie, brisant des barrages routiers occasionnels et abattant des avions envoyés par l’armée dans une tentative désespérée de les arrêter.

Le gros des forces russes étant engagé dans les combats en Ukraine, les autorités ont dépêché un rassemblement hétéroclite de troupes et de policiers pour protéger Moscou, creusé des routes et même fait sauter des ponts pour ralentir l’assaut.

Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, et le chef d’état-major général, le général Valery Gerasimov, ont disparu de la vue du public ce jour décisif, amplifiant le sentiment de faiblesse et de manque de contrôle.

Dans un discours télévisé à la nation diffusé tôt samedi, un Poutine à l’air sombre a accusé Prigozhin de trahison et a comparé la situation à l’effondrement de l’empire russe en 1917.

Mais quelques heures plus tard, le dirigeant russe a accordé l’amnistie à Prigozhin – à condition qu’il s’exile en Biélorussie.

Alors que le Kremlin a tenté de présenter l’accord comme une sage décision qui a permis d’éviter un bain de sang imminent, il s’agissait d’un compromis remarquable pour un homme qui a sans relâche réprimé tout signe de dissidence et parfois violemment réduit au silence les ennemis osant le critiquer.

Le pardon rapide accordé à Prigozhin contrastait avec la répression méthodique du Kremlin contre les dissidents et les critiques de la guerre en Ukraine, qui ont fait l’objet de poursuites, d’un exil forcé ou même de morts violentes. Pour beaucoup dans la Russie de Poutine, sa gestion de la révolte était un signe de faiblesse impardonnable.

« Prigozhin a démontré qu’il est possible de capturer une ville d’un million d’habitants en toute impunité, d’imposer des exigences aux dirigeants du pays, de refuser d’obéir à ses ordres et d’organiser des marches militaires sur Moscou tout en tuant des soldats russes en chemin », a déclaré Viktor Alksnis, un retraité. Colonel de l’armée de l’air soviétique et actuel partisan de la ligne dure qui exprime des opinions partagées par de nombreux faucons russes, qui ont de plus en plus critiqué le régime de Poutine et sa gestion de la guerre en Ukraine. « La Russie a fait un pas de plus vers son effondrement final et irréparable. »

Le coup porté à Poutine vient s’ajouter aux échecs russes répétés dans sa guerre de 16 mois en Ukraine.

Gould-Davies a noté que la mutinerie a déstabilisé l’armée et gravement blessé le moral des troupes, ouvrant de nouvelles opportunités à l’Ukraine, qui en est maintenant aux premières étapes de sa contre-offensive.

« Ce sont des Russes qui tuent des Russes sur le territoire russe alors que la Russie tente de contenir une contre-offensive ukrainienne », a observé Gould-Davies. « Ce n’est pas ce que veut la Russie en temps de guerre. »

Alors que l’accord avec Prigozhin pourrait amener certaines troupes de Wagner sous le contrôle du ministère de la Défense – une demande que le chef mercenaire avait précédemment rejetée, précipitant le conflit – c’est une petite compensation pour les énormes dommages causés à l’autorité gouvernementale par la crise.

Kirill Rogov, un analyste politique qui a longtemps étudié la politique de Poutine, a observé que le problème était de la faute du président russe : il a toléré la querelle de Prigozhin avec les principaux chefs militaires dans le cadre de sa stratégie visant à rejeter la responsabilité des erreurs militaires en Ukraine et à jouer membres de l’élite les uns contre les autres dans la croyance apparente qu’il pouvait contrôler totalement Prigozhin.

« Le créateur de Golem pense toujours qu’il peut être arrêté et il le rend de plus en plus convaincant afin d’effrayer les autres », a écrit Rogov dans un commentaire.

Poutine a finalement arrêté Prigozhin – mais à un prix élevé.

La rédactrice de l’Associated Press Danica Kirka à Londres a contribué à ce rapport.

Suivez la couverture AP de la guerre en Ukraine sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine-war