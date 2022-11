La révolte des conservateurs s’intensifie à propos du budget alors que les députés avertissent que nous ne pouvons pas “taxer notre sortie” du gâchis économique actuel

Une révolte TORY se préparait la nuit dernière après que les experts ont averti que des impôts élevés seraient là pour les “décennies à venir” à la suite de la déclaration d’automne.

Des députés dirigés par l’ancien ministre du Cabinet, Kit Malthouse, ont rompu les rangs pour avertir que la Grande-Bretagne n’allait pas “taxer notre sortie” du gâchis économique actuel.

Une révolte conservatrice dirigée par Kit Malthouse se prépare après le raid fiscal de 25 milliards de livres sterling de Jeremy Hunt Crédit : Alamy

Le chancelier Jeremy Hunt s’est engagé à remettre les finances de la nation sur les rails Crédit : Simon Dawson / No10 Downing Street

Au lendemain du raid fiscal de 25 milliards de livres sterling de jeudi, l’Institute for Fiscal Studies a déclaré que les familles risquaient d’être battues pendant des années.

C’est ainsi que les ministres peuvent dépenser davantage pour les allocations, les écoles et le NHS – et rembourser les dettes croissantes de la Grande-Bretagne.

L’IFS a averti que l’énorme baisse du niveau de vie toucherait tout le monde et que “des impôts plus élevés et un État plus grand” sont là pour le long terme.

Le directeur du groupe de réflexion, Paul Johnson, a déclaré : « Nous allons faire un voyage long, difficile et désagréable.

“Cela touchera tout le monde – mais ce seront peut-être ceux qui ont des revenus moyens qui seront les plus touchés.”

Le chancelier Jeremy Hunt s’est engagé à remettre les finances de la nation sur les rails.

Mais l’ancien secrétaire à l’éducation, M. Malthouse, a déclaré à TalkTV: «Nous n’allons pas nous imposer pour sortir de cette confiture particulière. Il est donc essentiel de rétablir une certaine croissance dans l’économie.”

L’ancien ministre Jacob Rees Mogg a déclaré que la chancelière avait opté pour “l’option facile”.

Il a déclaré: “Je pense que nous devons examiner l’efficacité du gouvernement pour nous assurer que l’argent est bien dépensé avant d’opter pour l’option facile d’augmenter les impôts.”

L’ancienne ministre Esther McVey a ajouté: “Je ne peux pas soutenir ces hausses.”

Le député conservateur David Jones a déclaré à Times Radio qu’il souhaitait voir le chancelier revoir certaines des mesures et qu’il était en discussion avec ses whips ce week-end.

Il a averti : « Il n’est pas rare que les chanceliers reconsidèrent les propositions qu’ils ont avancées… Je suis sûr que vous vous souviendrez de la taxe pâteuse.

“J’espère vivement que ce chancelier réévaluera certaines des mesures qu’il a annoncées hier.”