La révolte des conservateurs menace les plans de Rishi Sunak de réduire de 20 £ par semaine le crédit universel

Une nouvelle révolte conservatrice menace les plans de Rishi Sunak de réduire de 20 £ par semaine les paiements du crédit universel à l’automne.

Six anciens secrétaires au travail et aux retraites ont uni leurs forces pour l’inciter à réfléchir à nouveau, dans une alliance sans précédent couvrant à la fois les ailes gauche et droite du parti conservateur.

La pression pourrait voir le gouvernement vaincu sur la controverse, avec des dizaines de députés du «Mur rouge» également profondément mécontents d’avoir inversé une augmentation apportée lorsque la pandémie de Covid a frappé.

Les ministres ont récemment déclaré que la réduction de 5 milliards de livres sterling se poursuivrait à la fin du mois de septembre, comme prévu, rejetant les avertissements selon lesquels des milliers de familles seraient plongés dans la pauvreté comme étant « purement spéculatifs ».

Mais Iain Duncan-Smith, Damian Green, Stephen Crabb, David Gauke, Esther McVey et Amber Rudd ont écrit une lettre au Trésor, disant que ce serait une erreur.

« Alors que l’économie rouvre et que le gouvernement réévalue où il a dépensé de l’argent, nous demandons que le financement actuel des particuliers dans l’enveloppe du crédit universel soit maintenu au niveau actuel », ont-ils écrit.

« Nous vous demandons de protéger l’investissement dans Universal Credit, de renforcer les incitations au travail pour ceux qui peuvent travailler et de soutenir plus généreusement ceux qui ne peuvent pas travailler. »

La réduction – d’une valeur de 1 000 £ par an pour de nombreuses familles en difficulté – frapperait 6 millions de ménages et pousserait 200 000 enfants supplémentaires en dessous du seuil de pauvreté, craint le Child Poverty Action Group.

Mais le gouvernement a continué d’insister sur le fait qu’il s’agissait d’une augmentation temporaire et pense que la fin imminente des restrictions de Covid justifie sa suppression.

Aux Communes récemment, le ministre du Bien-être social Will Quince a déclaré aux députés que le coup de pouce « prendra fin une fois notre économie ouverte » et a rejeté tout lien direct avec les niveaux de pauvreté.

« Il est difficile d’isoler l’impact spécifique d’une politique et de déterminer son effet sur le nombre de personnes qui tombent en dessous du seuil de pauvreté, qui lui-même évolue avec le temps », ont-ils déclaré aux députés.

