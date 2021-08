La révolte des conservateurs menace les plans de passeport vaccinal de Boris Johnson

Une révolte conservatrice menace les plans de Boris Johnson d’introduire des passeports vaccinaux nationaux pour accéder aux sites et événements nationaux.

Downing Street fait pression pour que des passeports vaccinaux soient requis pour l’entrée dans des événements à grande échelle – au milieu des craintes qu’autoriser un grand nombre de personnes non vaccinées dans un espace clos à propager le virus.

Mais Andrew Bridgen, l’un des 43 conservateurs qui ont précédemment signé une déclaration s’opposant aux passeports vaccinaux, a accusé le Parti conservateur d' »essayer de contraindre agressivement les jeunes » à se faire vacciner contre les coronavirus.

Le député de North West Leicestershire a déclaré que les membres devaient débattre de la « menace » que les Britanniques doivent prouver leur statut vaccinal pour pouvoir accéder aux sites et événements nationaux.

S’adressant à la radio LBC dimanche, il a déclaré: «Je pense que si le gouvernement est sérieux au sujet de la menace d’introduire des passeports vaccinaux nationaux, alors bien sûr le Parlement devrait être rappelé. Il s’agit d’une atteinte très grave aux libertés des personnes, c’est fondamentalement sans précédent dans ce pays, et moi et un certain nombre de collègues nous y opposerions. »

Il a poursuivi: «Je pense que c’est un instrument très brutal, pour menacer les personnes avec des passeports nationaux Covid. Personnellement, je ne pense pas que cela passerait par la Chambre des communes de toute façon et c’est pourquoi le gouvernement est passé à ces incitations à la «carotte» pour les jeunes.

Il a prédit qu’un vote sur les passeports vaccinaux aux Communes entraînerait une « défaite embarrassante » pour l’administration de Boris Johnson.

En juillet, plus de 40 conservateurs ont signé une déclaration du groupe de campagne Big Brother Watch affirmant qu’ils s’opposaient à l’utilisation de la «certification du statut Covid pour refuser aux individus l’accès aux services généraux, aux entreprises ou aux emplois».

Le grand conservateur Sir David Lidington a déclaré que l’introduction d’un « certificat d’approbation du gouvernement » pour accéder à certains événements créerait un « précédent dangereux ».

S’exprimant sur Times Radio, il a déclaré: «Je suis beaucoup plus prudent à l’égard du gouvernement qui établit une loi selon laquelle les gens ne devraient avoir accès à des événements particuliers de la société civile que s’ils ont une sorte de certificat d’approbation du gouvernement.

« Je pense que c’est un précédent assez dangereux et cela soulève également toutes sortes de problèmes pratiques très difficiles concernant la mise en œuvre. Je veux dire, à qui revient la responsabilité d’effectuer ces contrôles ? Quelles sanctions ont-ils contre un individu qui résiste à un chèque ?

Il a ajouté qu’il pensait qu’il y avait « de meilleurs moyens de persuader les jeunes de se faire vacciner » que de leur refuser l’entrée dans les boîtes de nuit.