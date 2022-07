La révolte des agriculteurs néerlandais contre une loi climatique sévère n’est que le début, selon les experts: “Il y aura des troubles partout”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une série de manifestations dirigées par des agriculteurs contre une règle gouvernementale sur le climat aux Pays-Bas pourrait être le début d’un mouvement mondial, selon des experts interrogés par Fox News Digital.

Le gouvernement néerlandais a publié en juin un plan prévoyant des réductions des émissions d’azote, ciblant en grande partie l’industrie agricole du pays qui produit une part démesurée de ces émissions, selon un rapport du Service agricole étranger (FSA) du département américain de l’Agriculture. Le gouvernement, cependant, a directement reconnu qu'”il n’y a pas d’avenir pour tous” les agriculteurs pour poursuivre leurs activités dans le cadre de la proposition.

LES AGRICULTEURS NÉERLANDAIS FORMENT DES “CONVOITS DE LA LIBERTÉ” POUR PROTESTER CONTRE LES RÈGLES ENVIRONNEMENTALES STRICTES DU GOUVERNEMENT

En réponse, des agriculteurs de tout le pays seraient descendus dans la rue ces dernières semaines, bloquant les routes menant aux aéroports et livraisons aux dépôts de distribution alimentaire. Un porte-parole du département d’État a déclaré dans un communiqué à Fox News Digital que les États-Unis surveillaient la situation et encourageaient les deux parties à parvenir rapidement à un accord.

“Je comprends vraiment leur colère”, a déclaré Marcel Crok, écrivain scientifique néerlandais et co-fondateur de la Climate Intelligence Foundation, à Fox News Digital dans une interview. “Les agriculteurs sont également en colère parce qu’ils disent : ‘nous sommes le seul secteur à qui l’on doit tout le blâme.’ Qu’en est-il de l’industrie ? Qu’en est-il de la circulation ? Peut-être devrions-nous simplement interdire toutes les voitures aux Pays-Bas, car elles émettent également [nitrogen].”

“Ce plan signifie concrètement que, dans certaines zones, les agriculteurs doivent réduire leurs émissions d’azote de 70%”, a-t-il poursuivi. “Cela signifie qu’ils doivent simplement démissionner.”

LA POLICE NÉERLANDAISE TIRE SUR LE TRACTEUR PENDANT LA NUIT DES MANIFESTATIONS DE LA FERME

La proposition de réduire fortement les émissions d’azote est liée à une décision de justice néerlandaise de 2019 obligeant le gouvernement du pays à prendre des mesures plus agressives pour réduire les émissions d’azote. Les Pays-Bas, cependant, ont fortement réglementé les émissions agricoles depuis les années 1990 et les agriculteurs se sont largement conformés à ces règles, a déclaré Crok.

Les Pays-Bas émettent une grande quantité d’azote en raison de leur industrie agricole massive qui représente environ 87 % des 124 millions de kilogrammes d’émissions annuelles d’ammoniac du pays, selon le rapport de la FSA. Selon les données de la Banque mondiale, le pays a exporté pour 26,8 milliards de dollars de produits alimentaires malgré une population relativement faible par rapport aux autres grands producteurs.

“Il n’est pas très rationnel de freiner l’agriculture néerlandaise si vous réalisez qu’ils ont la production par acre la plus élevée au monde et que, par conséquent, la charge environnementale par kilogramme de nourriture est plus faible qu’ailleurs”, a déclaré à Fox Simon Rozendaal, journaliste et chimiste néerlandais. Nouvelles numériques. “Donc, dans un sens, l’agriculture néerlandaise est un avantage pour le climat ainsi que pour la biodiversité.”

Les experts ont également fait valoir que les actions des agriculteurs aux Pays-Bas a imité les manifestations précédentes dans le monde et pourrait préfigurer des soulèvements similaires contre les excès du gouvernement. Par exemple, le soi-disant mouvement des “gilets jaunes” en France a commencé comme une protestation contre l’augmentation des taxes sur le carburant à l’échelle nationale.

BIDEN EPA PROPOSE UNE RÈGLEMENTATION QUE LES AGRICULTEURS AVERTISSENT CONDUIRA LES PRIX DES ALIMENTS PLUS ÉLEVÉS

“C’est littéralement du communisme”, a déclaré la commentatrice politique néerlandaise Eva Vlaardingerbroek à Fox News Digital dans une interview. “Si l’État dit:” nous allons vous retirer votre propriété privée pour le bien de tous “, alors l’État a la prérogative de créer des crises pour vous dépouiller de vos droits. C’est ce qui se passe ici.”

Vlaardingerbroek a déclaré que la réaction des agriculteurs aux actions du gouvernement devrait “absolument” être un avertissement pour les autres gouvernements poursuivant des programmes similaires.

“Cela affectera certainement les civils ordinaires”, a-t-elle poursuivi. “Cela fait partie d’un programme mondial, donc tout le monde dans le monde, en particulier les pays occidentaux, devrait être conscient que ce n’est pas seulement le gouvernement néerlandais. Cela fait partie de ‘l’agenda 2030’, cela fait partie du ‘ super réinitialisation.'”

Des manifestations similaires pourraient bientôt se produire au Royaume-Uni et dans certaines parties de l’Union européenne où les coûts du gaz naturel et de l’énergie sont proches de niveaux historiques, selon Benny Peiser, directeur de la Global Warming Policy Foundation, basée à Londres. Au Royaume-Uni, la hausse des prix devrait envoient 24% des foyerssoit environ 6,5 millions de foyers, dans la précarité énergétique.

“Le problème est que malgré cette crise énergétique croissante en Europe, certains gouvernements donnent toujours la priorité à l’agenda climatique qui rend l’énergie de plus en plus chère, ou qui oblige les agriculteurs à fermer leurs fermes parce que c’est la priorité absolue, encore, pour un certain nombre de gouvernements, ” Peiser a déclaré à Fox News Digital dans une interview. “Tout cet agenda vert entraîne d’énormes fardeaux.”

“Les Néerlandais sont rendus fous par ces politiques parce qu’elles tuent leurs entreprises et que les agriculteurs ripostent massivement”, a-t-il déclaré. “C’est ce qui va se passer dans toute l’Europe. Je ne doute pas que, l’hiver venu et que des millions de familles ne puissent plus chauffer leur maison ou payer leurs factures, il y aura des troubles dans toute l’Europe.”

En outre, au cours du week-end, des milliers de citoyens sri-lankais ont pris d’assaut la résidence privée du Premier ministre du pays, le forçant ainsi que le président du pays à démissionner. Les manifestants auraient été en colère contre le ralentissement économique en cours et la pénurie de carburant.

Myron Ebell, directeur du Centre pour l’énergie et l’environnement du Competitive Enterprise Institute, a noté que le gouvernement sri-lankais a également interdit les engrais chimiques que les écologistes ont accusés de polluer l’eau. Gotabaya Rajapaksa, le président du pays aujourd’hui déchu, a fait remarquer que ces produits avaient « des effets néfastes sur la santé et l’environnement » lors d’un discours lors d’une conférence des Nations Unies l’année dernière.

“Bien sûr, tous les rendements des cultures se sont effondrés, ils n’ont pas de thé à vendre car la récolte de thé est si faible”, a déclaré Ebell à Fox News Digital. “Donc, ils n’ont aucun revenu pour acheter des choses à l’étranger et leur propre production alimentaire pour les gens à manger au Sri Lanka n’est pas là. Ils meurent de faim.”

“Tout cela est le résultat d’une décision du gouvernement de limiter l’accès aux engrais commerciaux”, a-t-il ajouté. “Il y a un lien avec le mouvement néerlandais parce qu’il s’agit de” vous devez commencer à consommer moins “.”