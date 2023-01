Zéro chance

L’« examen » Net Zero du gouvernement est le mélange traditionnel de fantaisie et de déni.

Il mélange un vœu pieux extrême avec un mépris désinvolte pour le coût ruineux pour les ménages et la catastrophe politique à laquelle est confronté quiconque tente de l’imposer trop rapidement à une nation qui n’est pas prête.

La “révision” Net Zero du gouvernement est le mélange traditionnel de fantaisie et de déni Crédit : Getty

Prenez les pompes à chaleur. Nous aimerions vivre dans un pays plus vert où ils ont remplacé les chaudières à gaz.

Mais ils sont beaucoup plus chers et peuvent ne pas garder de nombreuses maisons britanniques aussi chaudes.

Proposer d’avancer la date d’interdiction des nouvelles chaudières à gaz avant de savoir que ces problèmes peuvent être résolus est insensé.

Il en va de même pour l’interdiction aux gens de vendre leurs maisons sans améliorations écologiques, piégeant ainsi ceux qui ne peuvent pas se les payer dans des propriétés qu’ils ne pourront jamais déplacer.

La pensée magique s’applique également aux voitures électriques, qui restent peu pratiques pour les longs trajets et extrêmement inabordables pour la plupart.

Pourtant, dans seulement sept ans, c’est tout ce que vous pourrez acheter neuf. Comment?

Nous aimerions que tout fonctionne et que tous les emplois verts que les conservateurs et les travaillistes s’attendent à créer soient plus que théoriques.

Mais nous prédisons un demi-tour calamiteux.

Lorsque les politiciens riches et déconnectés de Londres réalisent enfin qu’ils ne peuvent pas respecter leurs délais arbitraires et auto-imposés sans détruire les finances de millions de personnes.

Une mauvaise facture

NOTRE exclusivité sur une cargaison mortelle d’uranium à Heathrow a fait la une des journaux mondiaux.

Effroyablement, un nouveau projet de loi du gouvernement mal rédigé l’aurait interdit.

Notre exclusivité sur une cargaison mortelle d’uranium à Heathrow a fait la une des journaux mondiaux Crédit : Getty

La loi sur la sécurité nationale signifierait une peine de prison potentielle de 14 ans pour un journaliste qui obtiendrait et publierait des informations dont il sait qu’elles pourraient aider une puissance étrangère.

Il ne fait pas de distinction entre un État hostile comme la Russie et, disons, nos alliés américains.

Et il utilise une définition si floue qu’elle pourrait faire référence à d’innombrables histoires dans l’intérêt public.

Comme notre exposé sur Heathrow.

Ou nos révélations il y a des années sur nos troupes envoyées à la guerre avec un équipement mortellement pauvre.

De telles enquêtes pourraient incontestablement aider une puissance étrangère.

Mais la priorité DOIT être le droit du public de savoir.

Dénoncer les scandales est vital pour y mettre fin.

La plupart comptent sur les fuites.

Pourtant, ce projet de loi criminaliserait la divulgation de documents gouvernementaux sensibles qui pourraient « porter atteinte à la sécurité ou aux intérêts du Royaume-Uni ».

Qui décide cela ?

Les intérêts britanniques pourraient être mieux servis en rendant une histoire publique.

Ce projet de loi, actuellement devant les Lords, dissuadera les lanceurs d’alerte et la presse.

Le gouvernement doit le repenser.

Merci beaucoup

L’UKRAINE a besoin d’importants nouveaux matériels occidentaux.

Nous saluons donc la promesse de Rishi Sunak de livrer des chars britanniques.

Nous saluons l’engagement de Rishi Sunak de livrer des chars britanniques à l’Ukraine Crédit : Alamy

Zelensky ne peut pas simplement retenir les Russes.

Il doit être capable de les expulser.

Et bien que 12 de nos chars Challenger ne changent pas la donne à eux seuls. . .

C’est un bon début.