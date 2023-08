La révision de l’USWNT se poursuit alors que la directrice générale Kate Markgraf démissionne

Le remaniement au sein de l’équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT) s’est poursuivi vendredi avec la démission de la directrice générale Kate Markgraf.

La décision de Markgraf est intervenue quelques heures seulement après que l’entraîneur-chef de l’équipe, Vlatko Andonovski, ait quitté son poste. Markgraf avait précédemment embauché Andonovski pour succéder au succès de Jill Ellis à l’automne 2019.

Changements apportés après une mauvaise performance à la Coupe du monde féminine

Le duo quitte l’organisation après une performance décevante de l’USWNT lors de la Coupe du monde féminine 2023.

L’équipe d’Andonovski a été éliminée du tournoi en huitièmes de finale, le pire résultat jamais obtenu par les Américains lors de la compétition.

L’US Soccer a annoncé le départ de Markgraf vendredi soir. « Kate a joué un rôle déterminant dans l’équipe nationale féminine sur et hors du terrain pendant de nombreuses années, et nous sommes très reconnaissants pour le travail inlassable qu’elle a fourni à l’USWNT et à toutes nos équipes nationales de jeunes », a déclaré US Soccer Sporting. Réalisateur Matt Crocker.

« Nous lui souhaitons tout le succès possible dans ses projets futurs et nous sommes impatients de bâtir sur les fondations qu’elle a aidé à établir au cours des dernières années. »

Markgraf a rejoint l’USWNT quelques mois seulement avant Andonovski. L’ancien joueur hors concours est devenu le tout premier directeur général de l’équipe après la création du poste par US Soccer.

Markgraf a travaillé aux côtés d’Andonovski pour organiser les plans techniques de l’équipe. Elle a également travaillé avec les équipes de jeunes américaines. Son premier emploi à ce poste a été l’embauche d’Andonovski.

Markgraf partira à la fin du mois

« Ce fut un honneur incroyable de travailler avec les joueuses, les entraîneurs et le personnel de US Soccer dans le but de maintenir notre programme au sommet du football féminin », a déclaré Markgraf.

« Je suis fier de la fondation que nous avons construite, et encore plus fier du caractère et de l’engagement dont font preuve nos joueurs lorsqu’ils représentent les États-Unis sur et en dehors du terrain. J’ai hâte de soutenir tous nos programmes et je suis convaincu que nous maintiendrons nos normes d’excellence à l’avenir.

Il reste à voir comment le poste de directeur général évoluera dans un proche avenir. Néanmoins, US Soccer va désormais essentiellement se mettre au travail avec une table rase pour aller de l’avant. L’organisation doit aborder les postes de directeur général et d’entraîneur-chef dans les mois à venir.

Crédit photo : IMAGO / ZUMA Wire