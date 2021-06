La révision antitrust passe ses premiers tests. Maintenant, les parties dures.

Mais le résultat des votes et les débats avant qu’ils n’aient lieu ont également révélé les lignes de fracture entre les républicains et les démocrates – et ont souligné pourquoi l’adoption finale de tous les projets de loi devrait être difficile.

Cela a commencé à changer mercredi, lorsque les législateurs de la Chambre ont voté pour la première fois sur une série de projets de loi destinés à affaiblir la domination des Big Tech. Les projets de loi, six au total, augmenteraient le volume des agences antitrust, rendraient plus difficile l’acquisition de concurrents potentiels et empêcheraient les plateformes de vendre ou de promouvoir leurs propres produits pour désavantager leurs concurrents.

WASHINGTON – Les politiciens de Capitol Hill se plaignent depuis des années du pouvoir et de l’influence des plus grandes entreprises technologiques du pays. Mais ils ont pris peu de mesures pour correspondre à leur rhétorique.

Les démocrates, qui ont le plus eu leur mot à dire sur les projets de loi, se concentrent sur le pouvoir de marché d’Amazon, Apple, Facebook et Google. Le représentant Jerrold Nadler de New York, président démocrate du comité, a déclaré que les votes « ouvrent la voie à une économie plus forte et à une démocratie plus forte pour le peuple américain en limitant les abus anticoncurrentiels des entreprises les plus dominantes en ligne ».

Certains républicains se sont unis à eux, arguant que les propositions aideraient à répondre à l’une de leurs principales préoccupations : le pouvoir que les sociétés de médias sociaux ont sur la parole, et ce qu’ils soutiennent est un parti pris politique et la censure des voix conservatrices. Mais de nombreux autres républicains affirment que les projets de loi ne font qu’ajouter davantage d’interventions du gouvernement dans l’économie sans répondre directement à leurs préoccupations concernant la liberté d’expression.

Ce débat au sein du Parti républicain a éclaté mercredi dès le vote du premier projet de loi. La proposition, considérée comme l’une des moins controversées des six, augmenterait les coûts des frais associés à certaines fusions, pour aider à lever plus de fonds pour la Federal Trade Commission, qui aide à réglementer les transactions.

Au cours d’un débat de trois heures sur le projet de loi, le représentant Jim Jordan de l’Ohio, le plus haut républicain du comité, a déclaré que le projet de loi était une prise de pouvoir pour les agences antitrust dirigées par les démocrates, les rendant plus grandes et plus influentes. Il a également déclaré que les propositions et les autres projets de loi antitrust ne tenaient pas compte de la capacité de Facebook et d’autres sociétés de médias sociaux à couper les voix politiques.

« Les grandes technologies censurent les conservateurs », a déclaré M. Jordan. « Ces factures ne résolvent pas ce problème, elles l’aggravent.