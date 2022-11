La revente haut de gamme lance la vente aux enchères annuelle d’arbres de Noël et de décorations le 10 novembre – Shaw Local

Alors qu’une grande partie de la région commence à être de plus en plus dans l’esprit des fêtes, la revente haut de gamme de Spring Valley donne aux habitants une chance rapide de commencer leurs décorations de Noël tout en collectant des fonds pour une bonne cause.

Depuis plus de 15 ans, l’entreprise organise chaque année une vente aux enchères d’arbres de Noël et de décorations, proposant des objets uniques et des arbres thématiques que les clients peuvent ajouter à leurs collections.

Cette année, l’entreprise proposera une vingtaine d’articles aux enchères.

“Ils ne seront pas tous des sapins de Noël”, a déclaré la propriétaire Raylene Ferrari. “Certains des articles seront des traîneaux et différents articles de Noël tels qu’une palissade et un chariot.”

Les articles seront exposés dans la vitrine de l’entreprise, située au 214 W. St. Paul St. à Spring Valley.

Le produit de la vente aux enchères ira à l’association caritative Helping Hands d’Upscale pour aider les communautés locales.

“C’est incroyable, nous adorons ça”, a déclaré Ferrari. “Nous avons commencé à l’origine où nous n’utilisions que des articles de revente, mais maintenant nous essayons vraiment de rester avec des articles donnés.”

Chaque année, l’entreprise essaie de créer des arbres thématiques vraiment uniques pour surpasser sa précédente vente aux enchères. Les arbres de cette année incluent des thèmes tels que Yellowstone, Minnie Mouse et plus encore.

La vente aux enchères débutera lors de l’événement Elves Night Out à partir de 17 h le jeudi 10 novembre et se poursuivra jusqu’à midi le 26 novembre.

Pour participer à l’enchère, les enchérisseurs doivent se rendre en magasin pour recevoir un numéro d’enchère. Une fois qu’un numéro d’enchère est en main, les participants peuvent appeler le magasin pour vérifier ou continuer à placer leurs enchères.

“C’est très amusant, nous l’apprécions vraiment”, a déclaré Ferrari. “C’est incroyable comme tout s’enchaîne.”

Pour plus d’informations sur la vente aux enchères d’arbres et de décorations de Noël, visitez la revente haut de gamme ou appelez le 815-664-2414.